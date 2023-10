VÉRIFICATION DES FAITS : Joe Biden affirme que la loi sur la responsabilité budgétaire permettra d’économiser 1 000 milliards de dollars du déficit au cours des 10 prochaines années

Le président Joe Biden revendiqué le Fiscal Responsibility Act, qu’il a signé après avoir conclu un accord avec le président de la Chambre des représentants de l’époque, Kevin McCarthy, permet d’économiser 1 000 milliards de dollars de déficit au cours des 10 prochaines années.

Verdict : Vrai

La loi sur la responsabilité budgétaire devrait permettre d’économiser entre 1 000 et 2 000 milliards de dollars de déficit au cours des 10 prochaines années, selon le Comité pour un budget fédéral responsable (CRFB) et le Congressional Budget Office (CBO).

Vérification des faits:

Biden a organisé une collecte de fonds pour sa campagne à Atherton, en Californie, le 27 septembre, selon Région de la baie NBC. Au cours de la collecte de fonds, il a affirmé avoir conclu un accord avec McCarthy qui permettrait d’économiser 1 000 milliards de dollars de déficit au cours des 10 prochaines années, faisant référence au Loi sur la responsabilité fiscale.

« Écoutez, il y a – nous sommes maintenant dans une situation où, il y a quelques mois à peine, lors des négociations entre le Président et moi – nous nous sommes serré la main sur le fait que nous allions maintenir les niveaux de gouvernement à des dépenses intérieures essentielles pour – et la sécurité nationale. priorités. Et c’est encore nécessaire – cela réduit encore le déficit sur 10 ans d’un billion de dollars supplémentaires – d’un billion de dollars supplémentaire. C’est l’accord que nous avons conclu – et au cours de la décennie suivante », a déclaré Biden, selon le transcription. (EN RELATION : Le porte-parole de la Maison Blanche affirme que Hunter Biden a vécu avec son père en 2019)

Cette affirmation est vraie. Un porte-parole de la Maison Blanche a dirigé Check Your Fact vers une analyse du OCqui note que la loi entraînerait une « réduction de 1 500 milliards de dollars des déficits projetés… au cours des 10 prochaines années, la dette fédérale projetée détenue par le public en 2033 serait réduite d’environ 3 %, passant de 46 700 milliards de dollars (ou 119 % du produit intérieur brut, ou PIB) à 45 200 milliards de dollars (ou 115 % du PIB).

Le CRFB a déclaré à Check Your Fact que l’affirmation de Biden était exacte, déclarant : « Le CBO a évalué la loi sur la responsabilité fiscale à 1 500 milliards de dollars de réduction du déficit, tandis que le président réclame 1 000 milliards de dollars et le président réclame 2 000 milliards de dollars. Les économies exactes dépendent d’un certain nombre d’hypothèses et de ce qui se passera ensuite » et a souligné un article rédigé en juin 2023 par l’organisation.

«La réduction du déficit prévue dans le projet de loi pourrait atteindre 2 100 milliards de dollars si les décideurs politiques adhèrent aux objectifs de crédits sur l’année (de l’exercice 2026 à l’exercice 2029) indiqués dans le projet de loi. En revanche, nous estimons que les économies tomberaient à environ 1 000 milliards de dollars si les appropriateurs adoptent divers ajustements convenus dans le cadre d’« accords parallèles » en dehors de la FRA », le CFRB a écrit.

Romina Boccia, directrice de la politique budgétaire et des droits à l’Institut Cato, a déclaré dans un e-mail adressé à Check Your Fact que la législation « permettrait d’économiser environ 1 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. si Le Congrès a respecté les limites de dépenses fixées dans la loi. (EN RELATION : Y a-t-il eu 110 000 décès par surdose en 2022 ?)

« Seules deux des six années de limites de dépenses discrétionnaires spécifiées dans la loi sont contraignantes : les niveaux pour les exercices 2024 et 2025. Au-delà de cela, les niveaux de dépenses ne sont que des suggestions sans application légale. De plus, le Congrès a déjà dépassé son budget lorsque ses membres ont adopté cette semaine une résolution continue prévoyant 16 milliards de dollars de dépenses d’urgence, non soumises aux limites de dépenses de la FRA. Davantage de dépenses d’urgence sont susceptibles de survenir, le président Biden faisant pression pour davantage d’aide à l’Ukraine et les responsables du Sénat demandant 37 milliards de dollars en désignations d’urgence pour briser le budget dans les projets de loi de dépenses de cette chambre », a déclaré Boccia.

La résolution continue, qui finance le gouvernement du 1er octobre au 17 novembre, a ajouté 16 milliards de dollars aux dépenses de secours en cas de catastrophe, selon Temps fédéral. Biden a fait pression pour davantage de financement pour l’Ukraine, McCarthy essayant de le lier aux dépenses à la frontière sud avant son adoption, USA Today signalé.

McCarthy a été évincé le 3 octobre à la suite d’un groupe de conservateurs, dirigé par le représentant républicain de Floride Matt Gaetz, qui a proposé de quitter son poste en raison du projet de loi de dépenses, selon le Presse associée.