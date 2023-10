L’ancien président Donald Trump revendiqué dans un article de Truth Social du 21 octobre, que Sidney Powell n’était pas son avocat.



Verdict : trompeur

Bien que Trump ait déclaré que Powell était son avocat et qu’elle a été identifiée comme telle par les médias, il semble qu’elle ne l’ait jamais représenté devant le tribunal.

Vérification des faits:

Powell, un avocat qui représentée l’ancien général Michael Flynn, a plaidé coupable d’avoir tenté d’annuler les élections de 2020, selon The Associated Press. Powell purgera six ans de probation, paiera une amende de 6 000 $ et acceptera de témoigner honnêtement dans cette affaire, a rapporté le média.

Trump a posté sur Truth Social pour affirmer que Powell n’avait jamais été son avocat.

« Sidney Powell faisait partie des millions et des millions de personnes qui pensaient, et un nombre toujours croissant de personnes pensent encore, à juste titre, que l’élection présidentielle de 2020 était truquée et volée, et que notre pays est absolument détruit à cause de cela !!! Malgré les fausses nouvelles rapportant le contraire, et sans même demander à la campagne Trump, MS. Powell n’était pas mon avocat et ne l’a jamais été. En fait, elle aurait été en conflit », a écrit Trump.

Cette affirmation est cependant trompeuse. Trump a déclaré que Powell faisait partie de son équipe juridique. Par exemple, Trump a annoncé dans un communiqué du 15 novembre 2020 tweeter que Powell faisait partie de son équipe juridique.

J’attends avec impatience que le maire Giuliani dirige l’effort juridique pour défendre NOTRE DROIT à des ÉLECTIONS LIBRE et JUSTE ! Rudy Giuliani, Joseph diGenova, Victoria Toensing, Sidney Powell et Jenna Ellis, une équipe vraiment formidable, ajoutée à nos autres merveilleux avocats et représentants ! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 novembre 2020

Powell est également apparue lors d’une conférence de presse le 19 novembre 2020, où elle a été identifiée comme une avocate de la campagne Trump par Portée en C et le Presse associéealors que CNN a déclaré qu’elle « travaillait » pour la campagne.

L’équipe juridique de la campagne Trump a pris ses distances avec Powell dans une déclaration du 22 novembre 2020, selon Actualités CBS. Dans la déclaration, Giuliani et Ellis ont déclaré que Powell n’était pas un avocat de l’équipe juridique de la campagne de Trump ni un avocat personnel.

« Sidney Powell exerce le droit à son compte. Elle n’est pas membre de l’équipe juridique de Trump. Elle n’est pas non plus l’avocat du président à titre personnel », indique le communiqué. (EN RELATION : Un responsable du Hamas affirme à tort que le groupe n’a tué aucun civil)

Check Your Fact a examiné les dossiers juridiques de différentes affaires judiciaires intentées par la campagne Trump en 2020. procès de campagne en Arizona, Powell ne figure pas sur la liste des avocats de la campagne. Les poursuites de campagne de Trump dans Géorgie, Michigan (à la fois l’État et fédéral), et Nevada de même, ne mentionnez pas Powell comme avocat.

Son poursuites dans Wisconsin ne citez pas non plus Powell comme avocat. Son poursuites dans Pennsylvanie ne mentionnez pas non plus Powell comme avocat.

Les avocats de Powell ont écrit, dans une requête du 30 août visant à séparer son cas de celui de Trump, qu’elle n’avait jamais représenté Trump ni la campagne.

« Contrairement aux fausses déclarations largement relayées dans les médias, Sidney Powell ne représentait ni le président Trump ni la campagne Trump. Elle n’avait aucun accord de fiançailles avec l’un ou l’autre. Elle n’apparaît dans aucune plaidoirie pour Trump ou la campagne. Elle n’a comparu dans aucune salle d’audience ni audience pour Trump ou la campagne. Elle n’avait aucun contact avec la plupart de ses prétendus conspirateurs et était rarement d’accord avec ceux qu’elle connaissait ou avec qui elle parlait », ont écrit les avocats de Powell dans le mouvement.

Trump a envisagé de nommer Powell un conseiller spécial dans une enquête sur des allégations de fraude électorale, selon Le New York Times. Elle a également intenté de nombreuses poursuites qui n’ont pas permis d’annuler l’élection ni de prouver qu’une fraude électorale généralisée avait eu lieu, a rapporté le média.

Check Your Fact a contacté la campagne Trump pour commentaires et mettra à jour cet article si une réponse est fournie.