VÉRIFICATION DES FAITS : Donald Trump a-t-il dit que Kevin McCarthy était un pire président de la Chambre que Paul Ryan ?

Une publication virale partagé sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, affirme que l’ancien président Donald Trump aurait publié une déclaration affirmant que le représentant républicain de Californie, Kevin McCarthy, était un pire président de la Chambre que l’ancien président Paul Ryan.

OMG – CETTE SALETÉ D’HUMAIN. pic.twitter.com/jJmGpgzow7 – Peter Manelyuk (@petermanel) 4 octobre 2023

Verdict : faux

La déclaration n’apparaît ni sur le site Web de Trump ni sur son compte TRUTH Social, et il n’y a aucune preuve qu’il ait fait la prétendue remarque.

Vérification des faits:

Trump a exclu une offre pour remplacer McCarthy à la présidence de la Chambre après que les représentants républicains Marjorie Taylor Greene (Géorgie) et Troy Nehls (Texas) l’aient suggéré pour ce rôle, selon La colline. Alors que Trump a rejeté ce rôle, les représentants républicains Steven Scalise (Louisiane) et Jim Jordan (Ohio) ont tous deux lancé une offre pour succéder à McCarthy, CNN signalé.

« Kevin McCarthy, qui a fait un très mauvais travail en tant que président de la Chambre, vient d’être démis de ses fonctions. Il était un pire orateur que Paul Ryan, si vous pouvez le croire », lit-on dans la prétendue déclaration de Trump partagée via X. La déclaration affirme en outre que Trump n’a jamais soutenu McCarthy comme président. Le message a été consulté plus de 20 000 fois au moment de la rédaction.

Cette affirmation est toutefois fausse, car la déclaration n’apparaît pas non plus sur Le site Internet de Trump ni le sien VÉRITÉ Compte social. De même, vérifiez votre fait trouvé pas de reportages crédibles suggérant que Trump a fait la prétendue remarque. En outre, McCarthy et Ryan n’ont pas répondu publiquement à cette réclamation.

En outre, l’affirmation selon laquelle Trump n’a pas soutenu McCarthy dans sa candidature à la présidence de la Chambre est également fausse. Selon un Article de janvier 2023 de NBC News, Trump a exhorté les Républicains à élire McCarthy à la fois dans un article de TRUTH Social et lors d’appels téléphoniques aux législateurs. McCarthy a également déclaré aux journalistes que Trump avait réitéré son soutien alors qu’il leur parlait à l’extérieur du Capitole américain à l’époque, a rapporté le média.

Trump a soutenu McCarthy après que les républicains n’ont pas réussi à l’élire à trois reprises comme président de la Chambre, selon Politique. McCarthy a été évincé de son poste de président de la Chambre le 3 octobre via une « motion d’annulation » menée par le représentant républicain de Floride Matt Gaetz, The Associated Press signalé. Ce vote représente la première fois qu’un président de la Chambre est démis de ses fonctions, selon le média. (EN RELATION : Kevin McCarthy a-t-il fait « plusieurs affirmations non prouvées » dans son annonce d’enquête de mise en accusation ?)

Check Your Fact a contacté les porte-parole de Trump et McCarthy pour commentaires et mettra à jour cet article en conséquence s’il en reçoit un.