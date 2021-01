La revendication: les dirigeants démocrates à la Chambre et au Sénat ont appelé à la violence lors des manifestations du BLM

Les dirigeants démocrates ont appliqué un double standard aux manifestants de Black Lives Matter et aux partisans du président Donald Trump qui ont violé le bâtiment du Capitole américain mercredi, selon un message sur Facebook.

Le message du 6 janvier présente un mème avec des images de la représentante Ayanna Pressley, D-Mass .; Rep. Maxine Waters, D-Californie; La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi; et la vice-présidente élue Kamala Harris superposées sur des images de bâtiments en feu. Des superpositions de texte de citations prétendument des manifestations BLM de l’été dernier sont attribuées à chacun.

« Des citations directes quand BLM BRÛLait des villes et tuait des gens dans les rues! » Les manifestations pacifiques « appelaient cela les médias », a écrit l’utilisateur Kyle Rubenstein. Son poste compte plus de 600 partages.

Les mesures prises par les insurgés qui se sont infiltrés dans le Capitole mercredi alors que les résultats de l’élection présidentielle de 2020 étaient certifiés ont été étiquetées différemment, selon Rubenstein.

« Les partisans de Trump vont dans la capitale, ne brûlez pas et ne pillez pas. Les nouvelles appellent cela du terrorisme domestique. C’est pourquoi nous en avons assez !!!! » la légende se termine.

Dans une réponse par e-mail à USA TODAY, Rubenstein a développé son message.

« Voyons tous les mensonges que les » nouvelles « des médias ont nourris le pays sur le non-sens politique qui sévit dans le monde aujourd’hui et le fait que vous, de faux vérificateurs, vous cachez ou essayez de cacher la vérité ou bloquez la liberté d’expression. est d’accord avec l’un et non l’autre semble que certaines personnes doivent mettre leur pantalon de grand garçon et grandir », a écrit Rubenstein.

Un meme similaire a été publié sur Facebook le 8 janvier en utilisant les mêmes citations; il a reçu 3 500 actions.

Un autre posté ce jour-là sur la page American Kool-Aid Drinkers comprenait des remarques supplémentaires de l’ancienne procureure générale Loretta Lynch et de l’animateur de CNN Chris Cuomo. Toutes les citations sont comparées à un extrait du tweet maintenant supprimé de Trump à ses partisans le 6 janvier: « Rentrez chez vous avec amour et en paix. Souvenez-vous de ce jour pour toujours! »

« Une grande partie de notre matériel est » non original « en ce sens qu’il provient d’une autre source, c’est-à-dire de diverses sources de médias sociaux. Cela dit, AKD est plus un agrégateur de mèmes humoristiques, a déclaré Mike Hunt American Kool-Aid Drinkers à USA TODAY.

USA TODAY a contacté l’autre utilisateur pour un commentaire.

Plus:Vérification des faits: NPR a publié une histoire tôt, mise à jour en direct au milieu de l’émeute au Capitole

Citations sorties de leur contexte

Les allégations ont été publiées après des violences au Capitole des États-Unis qui ont entraîné la mort de cinq personnes. Des affrontements entre les partisans de Trump et la police du Capitole ont rappelé des images de manifestations de justice raciale menées par Black Lives Matter l’été dernier, dont certaines sont devenues violentes.

Plusieurs incidents ont précédé les manifestations du BLM, notamment la mort de George Floyd et Breonna Taylor – deux citoyens noirs non armés – aux mains de la police et le meurtre du jogger noir Ahmad Aubrey par des suprémacistes blancs au début de l’année dernière, selon USA TODAY.

Mais les citations utilisées dans les revendications sont soit liées à des protestations BLM et incomplètes, soit n’ont rien à voir avec elles.

Voici une ventilation des circonstances entourant chaque devis.

Vice-président élu Kamala Harris

Harris a déclaré qu’il soutenait des manifestations pacifiques contre la violence après que des policiers de Kenosha, dans le Wisconsin, aient tiré plusieurs fois dans le dos de Jacob Blake, un homme noir, le 23 août.

Harris a déclaré que « les manifestants ne devraient pas laisser tomber! » selon la revendication. Cette citation abrégée a déjà servi de fourrage aux revendications des médias sociaux, a rapporté USA TODAY.

Plus:Vérification des faits: Kamala Harris a déclaré que les manifestations ne vont pas s’arrêter, mais condamne la violence

La déclaration complète est plus nuancée. Lors d’une interview le 17 juin sur « The Late Show with Stephen Colbert », Harris a déclaré à Colbert que les manifestations – et non les émeutes – ne devraient pas s’arrêter.

Colbert a observé que les reportages sur les manifestations qui se déroulaient dans les grandes villes du pays semblaient diminuer, ce à quoi Harris a répondu: « C’est vrai. Mais ils ne vont pas s’arrêter. Ils ne vont pas s’arrêter, et c’est un mouvement, je » Je vous le dis.

«Ils ne vont pas s’arrêter, et tout le monde se méfie, car ils ne vont pas s’arrêter», a-t-elle poursuivi. «Ils ne s’arrêteront pas avant le jour des élections en novembre, et ils ne s’arrêteront pas après le jour des élections.

« Tout le monde devrait prendre note de cela, aux deux niveaux, qu’ils ne vont pas lâcher prise – et ils ne devraient pas. Et nous ne devrions pas », a conclu Harris, selon USA TODAY.

Le vice-président élu a fait une distinction entre les émeutes et les protestations dans une réfutation au discours d’acceptation de Trump à la Convention nationale républicaine en septembre, a rapporté CBS News.

« Nous devons toujours défendre des manifestations pacifiques et des manifestants pacifiques. Nous ne devons pas les confondre avec ces pillages et ces actes de violence, y compris le tireur qui a été arrêté pour meurtre », a déclaré Harris. « Ne vous y trompez pas, nous ne laisserons pas ces justiciers et extrémistes faire dérailler le chemin de la justice. »

Rép. Ayanna Pressley

Les déclarations de Pressley sur les manifestations de l’été dernier contre le BLM ont également été prises hors de leur contexte.

« Il doit y avoir des troubles dans les rues », a déclaré Pressley, selon la déclaration.

La citation, extraite de l’interview de Pressley le 15 août sur « AM Joy » de MSNBC, est incomplète. Un clip avec ses remarques complètes a été publié sur BlackEnterprise.com.

Plus:Rep. Ayanna Pressley: « Que faites-vous lorsque votre existence même est la résistance? »

« Ne lâchez pas, envoyez des courriels, passez des appels téléphoniques », a déclaré la députée à l’hôte Tiffany Cross en référence aux manifestations. « Il doit y avoir des troubles dans les rues tant qu’il y aura des troubles dans nos vies. Et malheureusement, il y a beaucoup à faire », a-t-elle conclu.

La déclaration de Pressley a été largement partagée dans les cercles conservateurs des médias sociaux. Après l’interview, des milliers de messages, certains «inquiétants», ont été envoyés à son bureau, selon The 19th News.

Plus:Vérification des faits: Joe Biden a condamné les violences de gauche et de droite liées aux manifestations

Représentant Maxine Waters

Contrairement à Harris et Pressley, la déclaration accusée de Waters de « repousser » les fonctionnaires du Cabinet est antérieure aux manifestations du BLM de l’année dernière.

« Si vous voyez quelqu’un de ce cabinet dans un restaurant, dans un grand magasin, dans une station-service, vous sortez et créez une foule et vous les repoussez et vous leur dites qu’ils ne sont plus les bienvenus, nulle part », a déclaré Waters dit, selon la revendication.

Les remarques de la membre du Congrès californien étaient en réponse à la politique de séparation familiale de 2018 de «tolérance zéro» de l’administration Trump à la frontière américano-mexicaine, a rapporté CNN le 25 juin 2018.

Waters a appelé à la réunification des familles de migrants dans sa déclaration complète.

«Faisons en sorte que nous nous présentions partout où nous devons nous présenter. Et si vous voyez quelqu’un de ce cabinet dans un restaurant, dans un grand magasin, à une station-service, vous sortez et vous créez une foule. Et vous repoussez Et vous leur dites qu’ils ne sont plus les bienvenus, nulle part. Nous devons mettre les enfants en contact avec leurs parents », a-t-elle dit, selon CNN.

Trump a déclaré que Waters avait appelé à « nuire à ses partisans » tweeter plus tard dans la journée.

«La membre du Congrès Maxine Waters, une personne au QI extraordinairement bas, est devenue, avec Nancy Pelosi, le visage du Parti démocrate. Elle vient de réclamer des dommages aux partisans, qui sont nombreux, du mouvement Make America Great Again. fais attention à ce que tu souhaites pour Max! » a tweeté le président.

Waters n’a fait aucune référence aux partisans de Trump et a souligné qu’elle n’avait aucune sympathie pour les membres de l’administration actuelle dans une interview à MSNBC le même jour.

«Les gens vont se retourner contre eux. Ils vont protester. Ils vont absolument les harceler jusqu’à ce qu’ils décident de dire au président: «Non, je ne peux pas traîner avec vous» », a déclaré Waters à propos des responsables de l’administration, selon CNN.

Conférencière Nancy Pelosi

Pelosi faisait également référence à la politique de séparation familiale de l’administration Trump dans sa déclaration sur les soulèvements à l’échelle nationale.

« Je ne sais tout simplement pas pourquoi il n’y a pas de soulèvements dans tout le pays. Peut-être qu’il y en aura », a déclaré Pelosi, selon la déclaration.

Lors d’une conférence de presse du 14 juin 2018, Pelosi a été interrogé sur le commentaire de l’ancien président de la Chambre, Paul Ryan, selon lequel la législation était le meilleur moyen de modifier la politique de séparation. Elle n’était pas d’accord.

« C’est un acte de l’administration. Ils planifient cela depuis un certain temps », a déclaré Pelosi, selon une vidéo fournie par C-SPAN.

Vers la fin d’une longue réponse, Pelosi a exprimé sa surprise qu’il n’y ait pas eu de soulèvements dans la rue.

« Lorsque nous avons eu une audition sur un sujet lié à ce demandeur d’asile, aux réfugiés, etc., l’Association (nationale) des évangéliques a témoigné que les réfugiés et l’asile … ils l’appelaient le joyau de la couronne de l’humanitarisme américain », a-t-elle déclaré. . «Et pour se débarrasser de ce joyau de la couronne, ils suppriment le fait que les enfants sont avec leur mère.

« C’est … Je ne sais même pas pourquoi il n’y a pas de soulèvements dans tout le pays. Peut-être qu’il y en aura », a poursuivi Pelosi.

Les remarques sur les soulèvements n’étaient en aucun cas liées aux manifestations du BLM.

Notre note: Contexte manquant

Nous évaluons cette affirmation CONTEXTE MANQUANT, sur la base de nos recherches. Deux citations attribuées à des membres du Parti démocrate qui auraient fait référence aux manifestations de Black Lives Matter de l’été dernier sont en fait antérieures aux événements. Les deux citations restantes n’ont pas été fournies dans leur intégralité. Aucune des personnes mentionnées dans la plainte n’a appelé à la violence pour des manifestations pacifiques, selon des sources.

Nos sources de vérification des faits:

USA TODAY, 17 septembre 2020: « Vérification des faits: Kamala Harris a déclaré que les manifestations ne vont pas s’arrêter, mais condamne la violence »

Black Enterprise, 17 août 2020: « REP. AYANNA PRESSLEY APPELLE À ‘UNREST IN THE STREETS’ SUR LES ÉCHECS DE L’ADMINISTRATION DE TRUMP »

The 19th News, 3 janvier: « Rep. Ayanna Pressley: ‘Que faites-vous quand votre existence même est la résistance?' »

CNN, 25 juin 2018: « Maxine Waters encourage ses partisans à harceler les responsables de l’administration Trump »

C-SPAN, 14 juin 2018: «Briefing hebdomadaire du leader de la minorité parlementaire»

Donald Trump 25 juin 2018 tweet

USA TODAY, 29 juin 2020: « Suivi des manifestations à travers les Etats-Unis à la suite de la mort de George Floyd »

« The Late Show with Stephen Colbert », 18 juin 2020: « Sen. Kamala Harris: Les protestations à l’échelle nationale sont un mouvement. Elles ne vont pas s’arrêter »

CBS News, 28 août: « Regardant vers le bas Trump, Kamala Harris dit qu’elle se tient aux côtés des manifestants sur l’égalité raciale »

New York Times, 6 janvier: « Twitter verrouille le compte de Trump après qu’il ait encouragé ses partisans à » se souvenir de ce jour « . »

Merci de soutenir notre journalisme. Vous pouvez vous abonner à notre édition imprimée, à notre application sans publicité ou à notre réplique de journal électronique ici.

Notre travail de vérification des faits est financé en partie par une subvention de Facebook.