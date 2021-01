L’affirmation: cinq statistiques sur Obama, Trump et Biden semblent discréditer les résultats des élections

Le 14 décembre, le président élu Joe Biden a remporté sa victoire après avoir reçu 306 votes du Collège électoral, par USA TODAY.

Récemment, cependant, les utilisateurs des médias sociaux ont partagé un mème avec des statistiques qui, selon eux, discrédite sa victoire. Le meme compare les informations sur l’ancien président Barack Obama en 2008 et le président Donald Trump et Biden en 2020.

Premièrement, il répertorie le nombre total de votes qu’ils ont reçus – Obama à 69 000 000, Trump à 74 000 000 et Biden à 81 000 000.

Deuxièmement, le mème comprend le nombre de comtés que chaque candidat a remporté – Obama à 873, Trump à 2497 et Biden à 477.

Troisièmement, il répertorie la fraction de comtés clés que chaque candidat a remportés – Obama à 18 sur 19, Trump à 18 sur 19 et Biden à l’un des 19.

Quatrièmement, il indique s’ils ont gagné la Floride, l’Ohio et l’Iowa – Obama les a gagnés, Trump les a gagnés, Biden les a perdus.

Cinquièmement, il indique si le parti politique de chaque candidat a remporté des sièges à la Chambre des représentants – ce qui s’est produit avec Obama et Trump, mais pas avec Biden.

« En fin de compte, la solution est compliquée mais le problème est très simple », a écrit un utilisateur qui a partagé le mème sur Instagram. « L’élection de 2020 était RIGGED. »

« Mathématiquement impossible », a écrit un utilisateur qui l’a partagé sur Facebook.

Les utilisateurs n’ont pas répondu aux demandes de commentaires des USA TODAY.

Les statistiques sont correctes, mais les implications de la fraude électorale ne sont pas

La plupart des statistiques du meme sont vraies – mais elles ne sont pas une preuve de fraude électorale.

En fait, une coalition nationale de responsables de la sécurité électorale a décrit les élections générales comme «les plus sûres de l’histoire américaine», selon USA TODAY.

« Il n’y a aucune preuve qu’un système de vote ait supprimé ou perdu des votes, modifié des votes ou ait été compromis de quelque manière que ce soit », ont-ils conclu.

La coalition – qui comprenait la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du Department of Homeland Security et la National Association of State Election Directors – a également noté que tous les États avec des résultats proches avaient des registres papier de chaque vote.

«C’est un avantage supplémentaire pour la sécurité et la résilience», ont-ils écrit. « Ce processus permet l’identification et la correction de toute erreur ou erreur. »

Ce rapport a été publié le 12 novembre. Des semaines après le jour du scrutin, il n’y a toujours pas eu de découverte de fraude électorale généralisée.

Le 1er décembre, l’ancien procureur général William Barr a également déclaré à l’Associated Press que le ministère américain de la Justice n’avait pas découvert de telles preuves.

Les statistiques ne sont pas non plus indicatives de fraude électorale. Ce ne sont que des faits sur le vote.

Plus:Vérification des faits: ce qui est vrai et ce qui est faux à propos des élections de 2020

Voici ce que signifie réellement chaque statistique

Total des votes

Le total des votes dans le meme est vrai.

En 2020, Biden a reçu 81281888 votes et Trump a reçu 74223251 votes, selon un décompte de USA TODAY. En 2008, Obama a reçu 69 498 516 voix, par la Commission électorale fédérale.

Le vote populaire ne suffit pas pour remporter une élection présidentielle; cela ne se produit qu’avec une victoire au collège électoral. Mais cela indique toujours un soutien généralisé.

De multiples facteurs, notamment une participation et une croissance démographique plus élevées, ont contribué au fait que Biden et Trump ont totalisé plus de voix qu’Obama.

Selon PolitiFact, la participation électorale était de 66,2% en 2020 et de 61,6% en 2008. Combinée à la croissance de la population générale, cette élection comptait 27 millions de participants supplémentaires.

Nombre total de comtés

La statistique sur les comtés provient d’un rapport de la Brookings Institution le 10 novembre. Il est vrai que le rapport a d’abord montré Biden dans 477 comtés et Trump dans 2497 comtés, bien qu’il ait depuis été mis à jour pour montrer Biden à 509 et Trump à 2547.

Mais les victoires dans les comtés ne sont pas corrélées avec le vote populaire, en partie en raison de l’énorme variance de la taille et de la densité de la population par comté.

Plus de la moitié de tous les Américains vivent dans seulement 143 comtés, selon le US Census Bureau.

Un seul comté pourrait avoir aussi peu que 88 habitants, comme le comté de Kalawao, à Hawaï. Ou il pourrait avoir près de 10,1 millions d’habitants, comme le comté de Los Angeles.

Pour cette raison, Rogers M. Smith, politologue à l’Université de Pennsylvanie, a déclaré à Reuters que « se concentrer sur les comtés gagnés en tant qu’indicateur du vainqueur probable du vote populaire n’a aucun sens ».

« Biden a bien réussi dans pratiquement tous les comtés les plus peuplés des États-Unis, ce qui, avec un électorat plus important, explique pourquoi il a vaincu Donald Trump par plus de 7 millions de voix, malgré le nombre de pays moins nombreux », a écrit Smith.

(Biden, par exemple, a remporté plus de 70% des voix dans le comté de Los Angeles.)

Vérification des faits: Biden a remporté le plus grand nombre de votes – et le moins de comtés au total – de tous les présidents élus

Comtés de Bellwether

Premièrement, que sont les comtés bellwether? De 1980 à 2016, 19 comtés ont systématiquement voté pour le futur président. Cela comprend 10 élections, dont Obama en 2008 et Trump en 2016.

En 2020, un seul comté de l’ensemble a conservé son record parfait en remportant une victoire pour Biden. Trump a remporté les 18 autres comtés.

David Hopkins, un politologue au Boston College, a déclaré au Wall Street Journal que l’échec des comtés typiques de Bellwether reflète «la tendance générale que nous observons à une plus grande polarisation géographique».

« Il y a de plus en plus d’endroits dans ce pays qui sont constamment rouges ou bleus, donc il y a de moins en moins de comtés qui vont et viennent d’une élection à l’autre », a-t-il dit.

David Niven, politologue à l’Université de Cincinnati, a également déclaré à l’Associated Press que cela « parle d’une évolution de la politique américaine » plutôt que d’une fraude.

En fin de compte, il ne s’agit que de 19 comtés – et cette fois, 18 d’entre eux ont voté pour le candidat qui a perdu l’élection.

Floride, Ohio et Iowa

La même chose peut être dite pour les trois États répertoriés dans le meme.

Il est vrai qu’Obama en 2008 et Trump en 2020 ont gagné en Floride, en Ohio et dans l’Iowa. Mais ces États ne représentent respectivement que 29, 18 et 6 voix électorales.

Même combinés, ils ne représentent que 53 voix – une fraction des 538 votes électoraux totaux ou des 270 votes électoraux nécessaires pour remporter la Maison Blanche.

Tant qu’un candidat remporte suffisamment de votes électoraux d’autres États, il n’y a aucune raison pour qu’il soit impossible de gagner une élection tout en perdant la Floride, l’Ohio ou l’Iowa.

C’est arrivé avant. En 1960, le président John F. Kennedy a perdu les trois États et a remporté la Maison Blanche, battant le futur président Richard Nixon, selon Snopes.

Chambre des députés

Il est vrai qu’il est inhabituel que le parti du candidat qui remporte la Maison Blanche perde des sièges à la Chambre des représentants. Mais ce n’est pas non plus sans précédent.

Les démocrates Woodrow Wilson, John F. Kennedy, Bill Clinton et Grover Cleveland (deux fois) ont remporté les élections tout en perdant du terrain à la Chambre, selon The Atlantic. Les républicains Ulysses S. Grant et William Howard Taft ont remporté la majorité du vote populaire présidentiel, mais ont également perdu une poignée de sièges à la Chambre.

Il existe de nombreuses théories sur les raisons pour lesquelles cela s’est produit en 2020. Aucune d’elles n’a d’impact sur la légitimité de l’élection présidentielle.

Il est également intéressant de noter que certains électeurs «ont partagé leurs billets» entre les partis – votant pour Biden mais aussi pour les républicains au Congrès, par exemple.

Dave Wasserman, qui analyse les données électorales pour le rapport politique non partisan de Cook, a déclaré au Wall Street Journal que le partage des billets semblait faire « un retour à la mode dans de nombreux endroits ».

« Cela a donné aux modérés de banlieue une opportunité d’exprimer leur colère contre Trump directement en haut du ticket, mais de continuer à voter pour les républicains à bulletin inférieur qu’ils aimaient », a-t-il déclaré.

C’est une autre raison pour laquelle les résultats des concours pourraient ne pas s’être alignés.

Notre décision: contexte manquant

Sur la base de nos recherches, l’affirmation selon laquelle ces cinq statistiques sur Obama, Trump et Biden semblent discréditer les résultats des élections est un CONTEXTE MANQUANT. La plupart des statistiques du meme sont vraies – mais elles ne sont pas une preuve de fraude électorale ou d’autres problèmes supposés liés à l’élection.

