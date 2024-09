Vérification des faits : Billie Eilish a-t-elle annulé sa tournée Hit Me Hard And Soft ? Un tweet viral démystifié

Un tweet annonçant que Billie Eilish annulait sa tournée Hit Me Hard And Soft a attiré l’attention des fans de la chanteuse. Cependant, en réalité, la chanteuse n’a pas annoncé une telle nouvelle sur ses réseaux sociaux, donc les personnes qui prévoient d’y aller peuvent se rassurer car la tournée à venir est toujours en cours pour le moment.





Le tweet viral a été partagé le 8 septembre, dans lequel une capture d’écran d’une story a été partagée avec le nom du compte de Billie Eilish en haut. Le message clairement édité mentionnait : « La tournée est annulée. J’ai besoin de temps pour me détendre et manger de la chatte. » Il a été ajouté : « Je partirai en tournée quand j’en aurai envie. »

Apparemment, cela faisait partie de la blague, comme l’ont déclaré le propriétaire du compte et d’autres personnes dans la section des commentaires. Certains ont souligné que les gens avaient critiqué la chanteuse de Bad Guy à cause de la publication virale. Ils ont écrit : « Supprimez ce message. Ce n’est même pas réel/vrai, et les gens la détestent. Tout ça parce qu’elle est stupide et qu’elle ne sait pas que c’est une blague. »

Certains utilisateurs n’ont cependant pas pris la chose au sérieux et ont partagé leurs réactions. Un utilisateur a commenté : « Elle a ses priorités (pas très) claires. » Un autre a écrit : « C’est clairement une blague. »

Le post est devenu viral instantanément, recueillant 4,8 millions de vues, 130 000 likes, 5 600 republications et 627 réponses au moment de la rédaction de cet article. Ce post a eu un effet significatif puisque Billie entamera sa tournée quelques semaines plus tard, fin septembre.

Cette tournée fait suite à la sortie de son album Hit Me Hard And Soft, sorti en mai de cette année. Il a été très bien accueilli par ses fans du monde entier. Les chansons de l’album, dont Birds Of A Feather, Blue, L’Amour De Ma Vie, Buttersuit et bien d’autres, sont devenues virales instantanément sur les réseaux sociaux dès leur sortie.

En ce qui concerne sa tournée, le premier spectacle débutera le 29 septembre au Centre Vidéotron de Québec et se terminera le 27 juillet 2025 à Dublin, en Irlande, à l’Arena3.

