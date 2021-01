VÉRIFICATION DES FAITS AP: Trump bouleverse le record de la Garde nationale de DC

LES FAITS: Cela ne s’est pas du tout produit. Bien que Trump ait été impliqué dans des discussions dans les jours qui ont précédé les émeutes de mercredi sur la réponse de la Garde nationale, il ne faisait pas partie de la prise de décision ce jour-là. Les responsables de la défense ont déclaré ne pas s’être entretenus avec Trump mercredi.

De plus, Trump n’a pas été impliqué dans les décisions d’application de la loi.

Le ministère de la Justice a appelé la police du Capitole et a proposé des agents du FBI alors que la foule déclinait, mais la police a décliné l’offre. La justice a rappelé une deuxième fois et l’aide a été acceptée. Trump n’était pas impliqué, selon deux personnes proches des discussions qui n’étaient pas autorisées à parler en public et qui se sont entretenues avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Les troupes de la Garde nationale avaient déjà été activées ce jour-là et déployées aux points de contrôle de la ville avant le début des violences. Lorsque les émeutes ont commencé, le maire de Washington, Muriel Bowser, a demandé plus d’aide à la garde au nom de la police du Capitole. Cette demande a été faite au secrétaire de l’armée Ryan McCarthy, qui s’est ensuite adressé au secrétaire à la Défense par intérim Christopher Miller, qui l’a approuvée.

Le Pentagone a déclaré que Miller avait approuvé la demande sans en parler à la Maison Blanche, car le président lui avait donné des jours pour faire tout ce qu’il jugeait bon avec la Garde.

Cependant, la réponse du garde n’a pas non plus été immédiate.

Il a fallu plus de deux heures et demie aux gardes pour se présenter au manège militaire de Washington, recevoir un briefing et leur équipement anti-émeute, et se diriger vers le Capitole pour aider les forces de l’ordre débordées.

Les dirigeants de l’armée disent que le retard dans la réinstallation des gardes au Capitole était dû au fait que l’accord original limitait largement ces troupes aux points de contrôle et aux stations de métro et stipulait qu’ils n’iraient pas au Capitole. En conséquence, les autorités ont dû obtenir l’approbation de la nouvelle mission, puis convoquer les membres de la Garde à l’arsenal, les informer et leur fournir leur équipement anti-émeute, puis les envoyer au Capitole.

