Vérification des faits à la mairie de CNN de Ron DeSantis dans le New Hampshire

CNN

—



Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a participé mardi à une assemblée publique de CNN dans le New Hampshire avant les prochaines primaires de l’État.

Le candidat républicain à la présidentielle – arrivé deuxième derrière l’ancien président Donald Trump lors du caucus de lundi dans l’Iowa – a répondu aux questions des électeurs du New Hampshire sur un large éventail de sujets.

Voici une vérification des faits de certaines des affirmations de DeSantis lors de la mairie.

DeSantis a vanté sa deuxième place dans les caucus de l’Iowa, devant l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley. Il l’a battue alors que, selon lui, elle n’avait dépensé de l’argent que pour des publicités télévisées qui l’attaquaient, donnant ainsi un laissez-passer à l’ancien président Donald Trump.

« Elle a dépensé 100 % de son argent pour m’attaquer, et pas un seul centime pour attaquer Donald Trump », a affirmé DeSantis. « Et j’ai fait face à près de 50 millions de dollars au total.

Je suis arrivé deuxième et elle ne l’a pas fait.

Les faits d’abord : C’est en grande partie vrai mais nécessite un contexte. Oui, DeSantis a été la cible de presque toutes les dépenses de la campagne de Haley et des groupes alliés dans l’Iowa. Mais ils ont dépensé des millions de dollars pour frapper Trump dans d’autres États, notamment dans le New Hampshire, où elle est plus compétitive dans les derniers sondages.

Les plaintes du gouverneur de Floride concernant les dépenses de Haley dans l’Iowa sont fondées.

Au cours de la dernière année, Haley et ses alliés ont consacré beaucoup plus de ressources à attaquer DeSantis plutôt que Trump. Selon les données d’AdImpact, la campagne de Haley et les super PAC alliés ont dépensé environ 12,5 millions de dollars en publicités télévisées ciblant DeSantis, dont au moins 9,8 millions de dollars en publicités diffusées dans l’Iowa.

Mais selon les données d’AdImpact, Haley et ses alliés ont également dépensé environ 2,9 millions de dollars l’année dernière en publicités télévisées critiquant Trump. Pratiquement toutes ces publicités ont été diffusées dans le New Hampshire et non dans l’Iowa.

Le Fonds SFA, un super PAC soutenant Haley, a dépensé plus de 500 000 $ diffuser une annonce En réponse à certaines attaques de Trump, il a déclaré « une crise de colère après l’autre, toute sa campagne étant basée sur la vengeance ».

Le même groupe a également dépensé plus d’un million de dollars sur une autre annonce contre Trump, en disant : « Pourquoi Donald Trump s’attaque-t-il uniquement à Nikki Haley ? Parce que Trump sait que Haley est la seule à pouvoir le battre.»

De David Wright et Marshall Cohen de CNN

Interrogé sur la manière dont il aborderait la question des immigrants sans papiers entrant aux États-Unis, DeSantis a critiqué les autorités de la ville de New York pour avoir transféré les demandeurs d’asile dans une école comme refuge temporaire.

« La ville de New York a dû fermer une école », a-t-il déclaré. « On dit littéralement aux enfants : « N’allez pas à l’école », parce qu’ils ont réquisitionné l’école pour pouvoir héberger des étrangers en situation irrégulière.

Les faits d’abord : Le commentaire de DeSantis a besoin de contexte. Le maire de New York, Eric Adams, et son administration a déplacé 1 900 demandeurs d’asile depuis un abri de tente à Floyd Bennett Fsur le terrain de Brooklyn au lycée James Madison pour une nuit la semaine dernière pour les protéger d’une tempête. Les lycéens je suis allé en cours à distance le lendemain et puis est retourné à l’école de Brooklyn le lendemain.

La fermeture de l’école pour une journée a suscité un tollé de la part des parents et des politiciens locaux. Adams et les responsables de la ville ont eu du mal à gérer et à loger les migrants transportés par bus vers New York, principalement en provenance du Texas, depuis le printemps 2022.

Le maire a défendu son utilisation du lycée sur l’émission GMA3 d’ABC plus tard dans la semaine, en déclarant : « Nous avons toujours utilisé nos bâtiments scolaires en cas d’urgence. »

De Tami Luhby de CNN

La Floride et la pandémie



DeSantis a critiqué la gestion de la pandémie de Covid-19 par l’ancien président Donald Trump et l’a accusé de « remettre le gouvernement » au Dr Anthony Fauci, qui a été directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses de 1984 à 2022. Il a ensuite affirmé c’est la Floride qui a « sorti ce pays du confinement », ajoutant : « Nous avons veillé à ce que les écoles soient ouvertes ; nous nous sommes assurés que les entreprises étaient ouvertes.

Les faits d’abord : L’affirmation de DeSantis est pour le moins trompeuse. Avant de devenir un opposant virulent aux restrictions liées à la pandémie, DeSantis a imposé des restrictions importantes aux particuliers, aux entreprises et à d’autres entités en Floride en mars 2020 et avril 2020 ; certains d’entre eux ont été prolongés des mois plus tard. Il a ensuite ouvert l’État, selon une approche progressive, mais il ne l’a pas maintenu ouvert dès le départ.

DeSantis a été critiqué en mars 2020 pour ce que certains critiques ont perçu comme une approche laxiste de la pandémie, qui s’est intensifiée alors que les plages de Floride étaient bondées pendant les vacances de printemps. Mais ce mois-là et le mois suivant, DeSantis a émis une série de restrictions majeures.

Par exemple, DeSantis :

• Fermeture des écoles de Floride, d’abord avec une fermeture à court terme en Mars 2020 puis, en Avril 2020, avec un arrêt jusqu’à la fin de l’année scolaire. (En juin 2020, il a annoncé un plan pour que les écoles rouvrent pour la prochaine année scolaire qui débutera en août. En octobre 2020, il dénonçait publiquement les fermetures d’écoles, les qualifiant de « erreur majeure et disant que toutes les informations n’étaient pas disponibles en mars.)

• Le 14 mars 2020, a annoncé une interdiction lors de la plupart des visites dans les maisons de retraite. (Il levé l’interdiction en septembre 2020.)

• Le 17 mars 2020, commandé les bars et les discothèques fermeront pendant 30 jours et les restaurants fonctionneront à moitié capacité. (Il a ensuite approuvé un plan de réouverture progressive entrée en vigueur en mai 2020, puis a pris un arrêté en septembre 2020 permettant à ces établissements de fonctionner à pleine capacité.)

• Le 17 mars 2020, commandé les rassemblements sur les plages publiques soient limités à un maximum de 10 personnes distantes d’au moins six pieds, puis, trois jours plus tard, commandé une fermeture des plages publiques dans deux comtés peuplés, Broward et Palm Beach. (Il a autorisé la réouverture des plages de ces comtés d’ici le dernière moitié de Peut.)

• Le 20 mars 2020, interdit « toute procédure médicale médicalement inutile, non urgente ou non urgente ». (L’interdiction a été levée au début mai 2020.)

• Le 23 mars 2020, commandé que toute personne voyageant vers la Floride en provenance d’une zone où le virus est « largement répandu dans la communauté », « y compris la région des trois États de New York (Connecticut, New Jersey et New York) », s’isole ou se met en quarantaine pendant 14 jours ou la durée de son séjour en Floride. rester en Floride, selon la durée la plus courte, ou risquer une peine de prison ou une amende. Plus tard dans la semaine, il ajouté Louisiane à la liste. (Il levé la restriction en Louisiane en juin 2020 et le repos en août 2020.)

• Le 3 avril 2020, une ordonnance de séjour à domicile a été imposée à l’échelle de l’État qui obligeait temporairement les habitants de Floride à « limiter leurs mouvements et interactions personnelles à l’extérieur de leur domicile aux seuls ceux nécessaires pour obtenir ou fournir des services essentiels ou mener des activités essentielles ». (À partir de mai 2020, l’État est passé à un plan de réouverture progressive qui, pendant des mois, comprenait restrictions majeures sur les opérations des entreprises et autres entités ; DeSantis l’a décrit à l’époque comme une « approche très lente et méthodique » de la réouverture.)

De Daniel Dale de CNN

En plaidant en faveur d’une réduction des dépenses publiques, DeSantis a affirmé que l’argent des contribuables « va à l’étranger pour faire des choses comme promouvoir le « transgenre » au Bangladesh ».

Les faits d’abord : Cela nécessite un contexte. Bien qu’il existe des programmes de l’Agence américaine pour le développement international soutenant les droits LGBTQ au Bangladesh, ils ne représentent qu’une fraction du budget de l’agence fédérale.



Le programme spécifique de l’USAID impliqué dans ces efforts a été lancé sous l’administration Trump en juin 2018 et s’est terminé en juin 2021, et l’USAID enregistre indiquer que le programme a coûté 849 535 $ sur trois ans.

Au cours de l’exercice 2021, à la fin de celui-ci, l’USAID a dépensé près de 30 milliards de dollars, selon l’agence. Cela signifie que le programme pro-LGBTQ au Bangladesh représentait moins de 0,003 % des dépenses de l’agence pour cette année-là.

Il y en a au moins un programme supplémentaire de l’USAID soutenir les droits LGBTQ au Bangladesh, qui a été lancé l’année dernière. En réponse aux demandes de CNN, les porte-parole de l’USAID n’ont pas fourni de chiffre sur le coût du programme, qui devrait durer cinq ans.

De Marshall Cohen et Kaanita Iyer de CNN

En répondant à la question d’un électeur sur la façon dont il traiterait l’Iran s’il était élu président, DeSantis a tenté de se comparer au président Joe Biden, qui a affirmé que DeSantis avait « assoupli les sanctions contre l’Iran ».

Les faits d’abord : Cette affirmation nécessite un contexte.

L’administration Biden a levé une poignée de sanctions iraniennes, qui, selon elle, avaient été levées en raison d’un « changement vérifié de statut ou de comportement ». Cependant, Biden a également maintenu et imposé de nombreuses autres sanctions contre l’Iran. L’administration Biden a accordé des dérogations pour permettre à l’Irak d’acheter de l’électricité à l’Iran – ce que l’administration Trump a également fait.

De Jennifer Hansler et Kaanita Iyer de CNN