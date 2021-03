Vérification des faits: 5 mensonges répétés par Trump à CPAC, de la fraude électorale à l’énergie éolienne du Texas

L’ancien président Donald Trump a prononcé dimanche son premier discours majeur depuis son départ, et il a repris là où il s’était arrêté: attaquer des opposants et répandre de fausses déclarations, notamment que l’élection de 2020 lui avait été volée.

Les inexactitudes de Trump dans son discours à la clôture de la Conférence d’action politique conservatrice à Orlando, en Floride, n’étaient en grande partie pas nouvelles. C’était un matériau largement usé, tiré des griefs et des plaintes qui ont rempli le temps lors de ses rassemblements depuis le début de sa carrière politique en 2015.

Sarah Longwell, critique de Trump et directrice exécutive du Republican Accountability Project, a qualifié le discours de «version ennuyeuse et réchauffée de ses plus grands succès».

Mais la répétition impénitente par Trump de ses allégations de fraude électorale était remarquable à la lumière de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain, que Trump n’a pas mentionnée. Et ses anciennes attaques contre l’énergie éolienne ont ajouté des affirmations exagérées selon lesquelles elle était responsable des récentes pannes de courant au Texas.

L’élection a été « truquée »

Les allégations non fondées de fraude électorale sont un élément essentiel de la politique de Trump. Il a lancé des allégations sans fondement d’élections volées en 2012, des primaires et des élections générales de 2016, de la mi-mandat de 2018, des primaires démocrates de 2020 et des élections du 3 novembre qui ont fait de lui un président pour un seul mandat.

Il a semé les germes du doute sur les élections des mois avant le décompte des votes, déclarant en août, « la seule façon pour nous de perdre cette élection est de truquer les élections ».

Ses allégations de fraude pour 2020 ont culminé avec sa deuxième mise en accusation historique après que la Chambre contrôlée par les démocrates a approuvé un article l’accusant d’inciter la foule qui a attaqué le Capitole le 6 janvier. Une majorité de sénateurs étaient d’accord, mais pas les deux tiers nécessaires pour condamner Trump. .

Dimanche, Trump a doublé:

Réclamation de Trump: « Si nous avions eu une élection juste, les résultats auraient été très différents. »

Les faits: Les 50 États ont tous certifié les résultats des élections, et les juges étatiques et fédéraux (y compris les personnes nommées par Trump) ont rejeté de nombreuses contestations judiciaires de la campagne Trump. Bien que des cas isolés de fraude et d’irrégularités aient été découverts (comme à chaque élection), aucun ne s’est approché du niveau généralisé qui aurait été nécessaire pour modifier le résultat.

Trump affirme: « Les démocrates ont utilisé le virus chinois comme excuse pour changer toutes les règles électorales sans l’approbation de leurs législatures nationales, ce qui le rendait donc illégal. »

Les faits: De nombreux États, dont certains contrôlés par des républicains, ont élargi le vote par correspondance en réponse à la pandémie de coronavirus. Ces changements ont été déclenchés par les préoccupations très réelles concernant la menace posée par le virus, qui a tué plus de 500 000 Américains.

La Constitution américaine laisse le mode de conduite des élections aux législatures des États. Si, dans la plupart des cas, les modifications apportées au vote par correspondance n’ont pas été directement approuvées par les législatures des États, ces dernières avaient habilité leurs secrétaires d’État respectifs à apporter de telles modifications d’urgence par le biais d’une législation qu’elles approuvaient.

Trump affirme: « Cette élection a été truquée, et la Cour suprême et les autres tribunaux ne voulaient rien y faire. » (Des chants incitatifs de « vous avez gagné » de la part de la foule.)

Les faits: Les tribunaux ont systématiquement rejeté les contestations électorales déposées par la campagne Trump. Bien que la plupart des licenciements aient été basés sur un manque de «qualité pour agir», un fait déploré par Trump dans son discours, d’autres ont été rejetés sur le fond, ce qui signifie qu’ils n’ont pas présenté de preuves suffisantes de fraude pour convaincre le juge de rejeter les résultats.

La Cour suprême a refusé d’entendre un procès intenté par le Texas – et rejoint par d’autres États contrôlés par le GOP – qui cherchait à rejeter les résultats de quatre États swing remportés par Biden. La Haute Cour a déclaré que le Texas n’avait pas démontré un « intérêt juridiquement reconnaissable à la manière dont un autre État conduit ses élections ». Bien que les juges Clarence Thomas et Samuel Alito aient déclaré que le tribunal aurait dû entendre l’affaire, ils ont déclaré qu’il n’aurait pas accordé la demande du Texas de modifier l’élection.

La Cour suprême a également refusé d’entendre deux affaires contestant les bulletins de vote par correspondance de la Pennsylvanie. Une affaire n’a pas impliqué suffisamment de scrutins pour affecter le résultat et l’autre, contestant une loi d’État adoptée en 2019, a été jugée par la Cour suprême de l’État beaucoup trop tard. Même si le tribunal avait accordé la demande extraordinaire de rejeter les votes de Pennsylvanie, Joe Biden aurait quand même remporté les votes du collège électoral nécessaires pour devenir président.

Trump affirme: « Il semble que nous ayons plus de votes que nous n’avons de gens » à Detroit, et « en Pennsylvanie, ils ont eu des centaines de milliers de votes de plus que de gens qui ont voté ».

Les faits: Selon l’estimation du recensement de l’année dernière, Detroit, la plus grande ville du Michigan, comptait une population en âge de voter de 503 934 personnes. Selon le site Web du greffier de la ville, 250 138 résidents de Detroit ont voté aux élections.

Les chiffres du département d’État de Pennsylvanie montrent que plus de 2,6 millions de bulletins de vote par correspondance ont été comptés après que plus de 3 millions d’électeurs ont demandé des bulletins de vote par la poste avant la date limite du 27 octobre. Au total, environ 6,9 millions de votes ont été comptés lors de l’élection présidentielle de Pennsylvanie et le nombre d’électeurs inscrits en Pennsylvanie en 2020 était d’un peu plus de 9 millions.

Une « calamité éolienne » derrière les pannes de courant au Texas

Trump s’est insulté contre les «moulins à vent» depuis au moins 2012, lorsqu’il a commencé une quête pour bloquer l’installation d’éoliennes près de son club de golf à Aberdeen, en Écosse. (Il veut dire les éoliennes, les moulins à vent sont utilisés pour moudre le grain.)

Ses critiques de l’énergie éolienne sont parfois enracinées en fait, (ils tuent des centaines de milliers d’oiseaux chaque année, par exemple, bien que beaucoup moins que les milliards tués par les chats) mais d’autres fois ils semblent être tirés de nulle part (comme comme il le prétend que le bruit qu’ils génèrent provoque le cancer).

Dimanche, il a imputé les récentes coupures de courant au Texas, accompagnées d’une tempête hivernale inattendue, à une « calamité des moulins à vent ».

Trump affirme: « C’est un désastre. Les pannes de courant que nous avons vues en Californie l’été dernier, et tout le temps, et la calamité des moulins à vent dont nous sommes témoins au Texas. Grand état du Texas. Nous aimons le Texas, mais c’est tellement triste quand on le regarde, ce ne sera que le début. À quel point l’énergie éolienne est-elle mauvaise? »

Les faits: Les sources d’énergie traditionnelles telles que le gaz naturel, le charbon et les systèmes d’énergie nucléaire étaient responsables de près de deux fois plus de pannes au Texas que les éoliennes et les panneaux solaires gelés, selon l’Electric Reliability Council of Texas, qui exploite le réseau électrique de l’État.

L’opérateur du réseau a signalé que sur les 45 000 mégawatts d’électricité qui étaient hors ligne dans tout l’État pendant la tempête hivernale, environ 30 000 étaient des sources thermiques – gaz, charbon et centrales nucléaires – et 16 000 provenaient de sources renouvelables. Le vent ne fournit qu’environ un quart de l’électricité au Texas.

