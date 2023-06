Verhaeghe marque en OT alors que les Panthers se rallient aux Golden Knights pour réduire le déficit de la série

Au fil du temps. Saison essentiellement sur la ligne. Les Panthers de la Floride continuent de trouver des moyens de s’épanouir dans ces moments-là.

Et pour la première fois, ils ont remporté un match en finale de la Coupe Stanley.

Carter Verhaeghe a cassé un poignet de la fente haute dans le fond du filet 4:27 en prolongation et les Panthers se sont ralliés pour battre les Golden Knights de Vegas en visite 3-2 jeudi soir dans le match 3. Vegas mène toujours la série de titres 2-1 , mais la Floride a de la vie et a trouvé un moyen de faire à nouveau des heures supplémentaires son moment préféré.

« Nous sommes les Cats », a déclaré Verhaeghe, après son quatrième but en carrière en séries éliminatoires. « Nous avons toutes les vies que nous avons, mais c’est génial. Cela montre à quel point notre équipe est formidable et les gars de notre équipe n’ont pas lâché prise. »

Les Panthers ont une fiche de 7-0 dans ces séries éliminatoires en prolongation – remportant en fait plus de matchs en sessions supplémentaires qu’ils n’en ont gagnés en temps réglementaire.

« Nous ne savons pas comment nous allons y arriver », a déclaré Matthew Tkachuk, qui a créé l’égalité avec 2:13 à jouer en temps réglementaire. « Mais nous allons tout faire pour y arriver. »

Tkachuk a donné une chance à la Floride et les Panthers ont remporté leur premier match de la série titre en sept essais. La Floride a dû repousser un jeu de puissance pour commencer les prolongations, et Verhaeghe a obtenu le vainqueur avec Tkachuk fournissant du trafic devant le filet.

« J’ai eu un peu de temps pour entrer et tirer », a déclaré Verhaeghe. « Je suis tellement content qu’il soit entré. »

Le match 4 est samedi soir.

« Il y a un peu de confiance collective », a déclaré l’entraîneur de la Floride, Paul Maurice, dont les équipes ont une fiche de 19-7 en prolongations au cours de sa carrière en séries éliminatoires.

Sergei Bobrovsky a stoppé 25 tirs pour la Floride. Adin Hill a effectué 20 arrêts pour Vegas, mais a été battu sur le seul tir qui s’est présenté à lui en prolongation.

« Normalement, c’est un tir que nous allons abandonner, obtenir l’arrêt et passer à autre chose », a déclaré l’entraîneur de Vegas, Bruce Cassidy. « Ce n’était pas comme une course d’hommes impairs au centre, donc la façon dont nous avons défendu ne me dérangeait pas. … Je veux dire, ils ont de bons joueurs. Ils vont faire quelques jeux. »

Brandon Montour a également marqué pour la Floride, qui a fait tomber Bobrovsky 2-1 à la fin du troisième pour l’attaquant supplémentaire et Tkachuk – qui est parti pour des parties des première et deuxième périodes après avoir reçu un gros coup sûr et avoir dû être autorisé par le protocole de commotion cérébrale de la LNH. programme – a fait en sorte que ce mouvement porte ses fruits lorsqu’il a égalisé le match.

Son but a donné vie à un bâtiment très nerveux. Mais les Panthers étaient furieux – et les rediffusions ont montré qu’ils avaient un cas – lorsque Gustav Forsling a été envoyé dans la boîte avec 11,2 secondes restantes pour avoir trébuché. La Floride a survécu à cette frayeur et, quelques minutes plus tard, a repris vie dans la série.

« Personne ne se soucie de la façon dont nous sommes arrivés ici », a déclaré Tkachuk. « C’est une série 2-1. »

‘On a un peu retrouvé nos jambes’

Les chances sont encore longues, mais les Panthers ont au moins un peu plus d’espoir statistique maintenant. Sur les 55 équipes précédentes à tirer de l’arrière 2-1 à ce stade de la finale de la Coupe Stanley, 11 se sont en fait ralliées pour soulever le trophée.

C’est improbable, bien sûr. Il en va de même pour les Panthers, qui étaient la huitième tête de série de la Conférence de l’Est, ont perdu 3-1 contre Boston au premier tour, étaient à 133 secondes de suivre cette série 3-0 – et ont maintenant des tonnes de raisons d’être optimistes.

« Nous avons un peu retrouvé nos jambes », a déclaré Sam Reinhart, de Floride.

Jonathan Marchessault et Mark Stone avaient des buts en avantage numérique pour Vegas.

Le but de Marchessault était son 13e à ses 13 derniers matchs éliminatoires, son quatrième de cette série et son troisième avec l’avantage numérique.

Comme si tout cela ne suffisait pas, il y avait aussi un peu d’histoire là-dedans. Vegas a rejoint les Islanders de New York en 1980 en tant que seule équipe avec au moins deux buts en avantage numérique en trois matchs consécutifs lors de la finale de la Coupe. Et Marchessault est devenu le troisième joueur au cours des 35 dernières années à marquer dans chacun des trois premiers matchs d’une série de titres – rejoignant Steve Yzerman en 1997 avec Detroit et Jake Guentzel avec Pittsburgh en 2017.

Mais ce n’était pas suffisant pour donner à Vegas une avance de 3-0 dans la série.

« Cela ne me dérangeait pas notre jeu », a déclaré Cassidy. « Ils ont fait un jeu en prolongation. … Parfois, cela vous arrive. »