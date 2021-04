Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) a produit un entraînement tactique dans la course de Formule E à Rome pour remporter la victoire après être parti de la cinquième place.

Il a terminé la course en 48 minutes 47,177 secondes, franchissant la ligne derrière la voiture de sécurité, avec Sam Bird et Mitch Evans de Jaguar Racing en deuxième et troisième.

Vergne a été sous pression tout au long de la course, notamment de Lucas di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler).

Cependant, le Brésilien a succombé à un problème technique en fin de course permettant au Français Vergne de prendre les commandes.

Stoffel Vandoorne s’est écrasé alors qu’il tentait de dépasser, ce qui a permis de boucler les tours restants derrière la voiture de sécurité.