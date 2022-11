Verdicts MH17 : 2 Russes, 1 Ukrainien reconnus coupables de meurtres

Un tribunal néerlandais a reconnu coupables jeudi deux Russes et un séparatiste ukrainien pro-Moscou du meurtre de 298 personnes décédées lors de la destruction en 2014 du vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l’Ukraine et les a condamnés à la réclusion à perpétuité. Un Russe a été acquitté faute de preuves.

Le juge président Hendrik Steenhuis a déclaré que les preuves présentées par les procureurs lors d’un procès qui a duré plus de deux ans ont prouvé que le Boeing 777 volant d’Amsterdam à Kuala Lumpur avait été abattu par un missile Buk tiré par des combattants ukrainiens pro-Moscou le 17 juillet 2014. L’accident a dispersé des débris et des corps sur des terres agricoles et des champs de tournesols.

Contre le bouleversement géopolitique causé par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le tribunal a également estimé que Moscou contrôlait globalement la République populaire séparatiste de Donetsk dans l’est de l’Ukraine, d’où il a déclaré que l’attaque avait été lancée.

Aucun des accusés n’a comparu pour le procès qui a débuté en mars 2020 et s’ils sont reconnus coupables, il est peu probable qu’ils purgent une peine de sitôt. Les procureurs avaient requis des peines d’emprisonnement à perpétuité pour les quatre. Les procureurs et les suspects ont deux semaines pour faire appel.

Le juge président Hendrik Steenhuis a ouvert l’audience de jeudi et a déclaré que “le tribunal considère que le MH17 a été abattu par un missile Buk” lancé depuis un champ agricole dans l’est de l’Ukraine.

Le juge a déclaré qu’il se prononcerait sur d’autres questions juridiques et sur la culpabilité ou l’innocence des suspects plus tard au cours de l’audience.

La tension était vive dans les familles avant l’audience.

“La vérité sur la table – c’est la chose la plus importante”, a déclaré Anton Kotte, qui a perdu son fils, sa belle-fille et son petit-fils de 6 ans lorsque le MH17 a été abattu. Il a déclaré que l’audience était un “jour J” pour les proches.

Robbert van Heijningen, qui a perdu son frère, sa belle-sœur et son neveu, a qualifié l’attentat “d’acte de barbarie” qu’il ne pourrait jamais mettre derrière lui, quel que soit le verdict.

“J’appelle cela une pierre dans mon cœur, et les pierres … ne disparaissent pas”, a-t-il déclaré.

Le tribunal de district de La Haye a siégé dans une salle d’audience de haute sécurité à l’aéroport de Schiphol.

Des centaines de membres des familles des personnes tuées s’étaient rendus au tribunal pour entendre le verdict, les ramenant à l’aéroport que leurs proches avaient laissé le jour fatidique où le MH17 a été abattu. À l’extérieur du tribunal, on entendait des avions décoller et atterrir à proximité par une journée froide et grise.

Les procureurs néerlandais ont déclaré que le lanceur de missiles provenait de la 53e brigade de missiles antiaériens, une unité des forces armées russes basée dans la ville russe de Koursk et y avait été repoussé après l’abattage du MH17.

Les suspects ne sont pas accusés d’avoir tiré le missile mais d’avoir travaillé ensemble pour l’amener sur le terrain où il a été tiré. Ils sont accusés d’avoir fait tomber l’avion et du meurtre de tous ceux qui se trouvaient à bord.

L’accusé le plus ancien condamné est Igor Girkin, un ancien colonel de 51 ans du Service fédéral de sécurité russe, ou FSB. Au moment de l’attentat, il était ministre de la Défense et commandant des forces armées de la République populaire autoproclamée de Donetsk, la région où l’avion a été abattu. Girkin serait actuellement impliqué dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Les subordonnés de Girkin, Sergey Dubinskiy et Leonid Kharchenko, un Ukrainien qui, selon les procureurs, était le commandant d’une unité de combat rebelle pro-russe et recevaient les ordres directement de Dubinskiy, ont également été condamnés.

Oleg Pulatovis le seul des suspects qui a été acquitté représenté par des avocats de la défense lors du procès. Ils ont accusé les procureurs de “vision tunnel” en fondant leur dossier sur les conclusions d’une enquête internationale sur l’attentat tout en ignorant d’autres causes possibles.

Dans un enregistrement vidéo diffusé au tribunal, Pulatov a insisté sur son innocence et a déclaré aux juges: “Ce qui m’importe, c’est que la vérité soit révélée. Il est important pour moi que mon pays ne soit pas blâmé pour cette tragédie.”