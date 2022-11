Verdict rendu lors du premier procès pour complot séditieux du 6 janvier

Les gardiens du serment Stewart Rhodes et Kelly Meggs ont été reconnus coupables de l’accusation rare, tandis que trois autres ont été acquittés

Un jury fédéral à Washington, DC a déclaré Stewart Rhodes, le fondateur de Oath Keepers, coupable de complot séditieux en relation avec l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis. Kelly Meggs, le chef du chapitre de Floride de la milice de droite, a également été reconnu coupable de l’infraction pénale de l’époque de la guerre civile, tandis que trois autres ont été acquittés.

Les cinq accusés, dont Kenneth Harrelson, Jessica Watkins et Thomas Caldwell, ont été reconnus coupables d’entrave à une procédure officielle, avec des verdicts mitigés sur une poignée d’autres accusations moins graves portées contre eux. Les verdicts ont été annoncés mardi après trois jours de délibération du jury.

Le dossier de l’accusation s’appuyait sur des centaines de messages et d’enregistrements impliquant le groupe, datant des mois précédant l’émeute. Selon ces archives, Rhodes, un ancien parachutiste formé à la loi de Yale, a déclaré à Oath Keepers que Joe Biden n’avait pas battu Donald Trump aux urnes et serait une marionnette de la Chine s’il prenait ses fonctions. Il a également prédit qu’une guerre civile éclaterait bientôt aux États-Unis et que les Gardiens du serment devraient s’y préparer.

Deux membres de la milice qui ont coopéré avec le gouvernement fédéral ont déclaré au tribunal que le groupe disposait d’une équipe d’intervention rapide armée stationnée dans un hôtel en Virginie, qui était prête à être déployée à Washington dans un bref délai.

La défense a fait valoir que la présence d’une telle équipe était une pratique courante pour la milice lors des rassemblements de masse. Oath Keepers, qui a recruté parmi les vétérans de l’armée et des forces de l’ordre, prétend assurer la sécurité lors des rassemblements contre d’éventuelles attaques d’extrémistes de gauche.

Les témoins ont confirmé que Rhodes n’avait jamais ordonné à ses associés de prendre d’assaut le Capitole. Mais l’accusation a fait valoir que les gardiens du serment avaient une compréhension implicite que Biden devait se voir refuser la présidence par tous les moyens et que l’émeute leur avait offert une opportunité d’agir.

Watkins, une femme transgenre qui a accepté de témoigner lors du procès, a déclaré qu’elle était “balayé dans l’instant” pendant la brèche. Elle a admis sa responsabilité sur une accusation d’obstruction portée contre elle. Deux des cinq accusés, Rhodes ni Caldwell, un vétéran handicapé, ne sont jamais entrés au Capitole.

Il s’agissait du premier des trois procès prévus pour les accusations de complot séditieux les plus importantes liées aux événements du 6 janvier. Des poursuites contre quatre autres Oath Keepers et des membres d’un autre groupe de droite, Proud Boys, sont prévues pour décembre.