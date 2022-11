Verdict MH17 : Trois hommes condamnés à perpétuité pour le meurtre de 298 personnes dans un avion de Malaysia Airlines abattu par un missile de fabrication russe

TROIS hommes ont été condamnés à la prison à vie pour le meurtre de 298 personnes décédées lors de la destruction en 2014 du vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l’Ukraine.

Les ressortissants russes Igor Girkin, 51 ans, et Sergey Dubinsky, 60 ans, et l’Ukrainien Leonid Kharchenko, 50 ans, ont été reconnus coupables par un tribunal – et ont été condamnés à payer au moins 14 millions de livres sterling d’indemnisation.

Des secouristes ukrainiens passent devant un morceau d’épave de l’avion Crédit : AFP

Le site de l’accident près du village de Grabove dans l’est de l’Ukraine le 11 novembre 2014 Crédit : AFP-Getty

Trois hommes ont été reconnus coupables de meurtre pour la destruction du vol Crédit : EPA

Un troisième ressortissant russe, Oleg Pulatov, a été innocenté.

Les hommes condamnés sont toujours en fuite – et on pense qu’ils se trouvent tous en Russie, qui ne les extradera pas.

Les trois ont été condamnés à la prison à vie – bien qu’il soit peu probable qu’ils purgent leur peine.

Les procureurs ont déclaré que Girkin, un ancien espion russe devenu le soi-disant ministre de la Défense de la République populaire séparatiste de Donetsk, était en contact régulier avec la Russie.

Dubinsky, également lié aux services de renseignement russes, aurait été le chef du renseignement militaire des séparatistes – et était chargé de donner des ordres concernant le missile.

Kharchenko, 50 ans, qui aurait dirigé une unité séparatiste, a joué un rôle plus direct dans le transport du missile, ont déclaré les procureurs.

Un tribunal de La Haye a déclaré que le MH17 avait été abattu le 17 juillet 2014 par un missile de fabrication russe tiré d’un champ dans l’est de l’Ukraine – et que la Russie avait alors le contrôle global des forces séparatistes.

Le juge Hendrik Steenhuis a déclaré que les preuves présentées lors du procès de deux ans prouvaient que le Boeing 777 condamné avait été abattu par un missile BUK tiré par des rebelles ukrainiens pro-Moscou.

Le missile BUK avait été identifié comme provenant de la 53e brigade de missiles anti-aériens de Koursk en Russie, a déclaré le tribunal.

Le verdict intervient plus de huit ans après que l’avion volant d’Amsterdam à Kuala Lumpur a été soufflé du ciel, tuant les 298 passagers et membres d’équipage.

L’explosion et le crash en vol se sont produits lors d’un conflit entre les rebelles pro-russes et les forces ukrainiennes.

L’horrible accident a dispersé des débris et des corps sur des terres agricoles et des champs de tournesols.

Les juges ont déclaré que Girkin, Dubinsky et Kharchenko pourraient tous être tenus pour responsables du déplacement du missile d’une base militaire en Russie et de son déploiement sur le site de lancement – ​​même s’ils n’ont pas appuyé sur la gâchette.

Le tribunal a jugé qu’il y avait “de nombreuses preuves” montrant que l’avion avait été abattu par le missile – et a déclaré qu’il avait été tiré depuis un champ dans l’est de l’Ukraine dans une zone contrôlée par la République populaire pro-Moscou de Donetsk, qui combattait les forces de Kyiv. .

Le tribunal a écarté les “scénarios alternatifs” suggérés par la défense – y compris la suggestion initiale de la Russie selon laquelle un avion de chasse ukrainien aurait pu être responsable.

La Russie “nie toujours à ce jour” qu’elle contrôlait la RPD à l’époque – ce qui signifie que les accusés ne pouvaient pas revendiquer l’immunité contre les poursuites en tant que combattants officiels, ont déclaré les juges.

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a déclaré: “On peut dire que c’est le signal le plus fort envoyé au monde entier, y compris à la Russie elle-même, que chaque crime de guerre commis par les Russes sera documenté, enquêté et mené à son terme.

“Peu importe le temps que cela prend.”

Cette condamnation représente la fin d’une longue recherche de justice pour les victimes du MH17, venues de 10 pays, dont 196 Néerlandais, 43 Malaisiens et 38 Australiens.

Piet Ploeg, président de la fondation MH17, qui a perdu son frère, sa belle-sœur et son neveu, a déclaré qu’il espérait que le verdict pourrait aider les familles à passer à autre chose.

Il a déclaré: “Je ne crois pas en termes de fermeture – demandez à des proches qui ont perdu leurs enfants – vous ne trouverez jamais de fermeture pour cela.

“Mais j’espère vraiment que cette journée donnera aux familles un peu d’espace pour essayer de continuer leur vie.”

Huit ans après le crash, la région où le MH17 a été abattu est devenue l’un des principaux champs de bataille de la guerre de près de neuf mois menée par la Russie en Ukraine.

Et le procès MH17 est devenu un test pour les efforts visant à traduire en justice les auteurs de crimes de guerre en Ukraine depuis 2014.