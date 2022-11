Verdict MH17 tous les accusés reconnus coupables d’abattage en vol

La condamnation des accusés, dont deux officiers du renseignement militaire russe, implique le gouvernement russe, qui a longtemps nié toute responsabilité et refusé d’extrader les accusés. Un troisième accusé russe a été acquitté.

AMSTERDAM – Un tribunal néerlandais a condamné jeudi deux Russes et un ressortissant ukrainien qui commandaient des séparatistes pro-russes dans le Donbass pour le meurtre d’un vol de Malaysia Airlines au-dessus de l’est de l’Ukraine en 2014, au cours duquel les 298 passagers et membres d’équipage à bord ont été tués.

Le verdict trace la ligne dans le cadre d’une enquête de plusieurs années sur qui a tiré un missile sol-air Buk qui a touché le Boeing 777 volant d’Amsterdam à Kuala Lumpur le 17 juillet 2014, laissant des corps et des épaves éparpillés dans les champs de l’est de l’Ukraine.

L’incident s’est produit lors de combats entre des séparatistes soutenus par la Russie et les forces ukrainiennes dans une zone où plusieurs avions militaires ukrainiens ont été abattus dans les semaines précédant la destruction du MH17.

La Russie a longtemps soutenu qu’elle n’était pas partie au conflit qui s’est déroulé en 2014 et qu’elle ne contrôlait pas les combattants pro-russes à Donetsk, où les quatre accusés occupaient des postes de direction au sein des milices séparatistes.

Aucun des suspects dans l’affaire n’a comparu pour le procès qui a commencé il y a deux ans et demi.

Le Kremlin a toujours catégoriquement nié toute implication dans l’attentat du MH17 et a cherché à salir l’enquête comme étant politiquement biaisée, promouvant diverses explications sur la façon dont l’avion a été abattu, allant de blâmer le gouvernement ukrainien au rejet des preuves dans l’affaire comme fabriquées.

Les enquêteurs néerlandais se sont donné beaucoup de mal pour réfuter ces affirmations, publiant un rapport détaillé chronologie de la frappe, exposant les accusés ont joué dans la livraison du système de missile au lieu de lancement à Pervomaiskyi et l’abattage ultérieur de l’avion.

Les enquêteurs de l’écrasement d’un avion au-dessus de l’Ukraine inculpent 4 suspects liés aux services de renseignement russes et à la milice pro-Moscou

De nombreux membres de la famille des victimes du MH17 ont suggéré que l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie cette année aurait pu être évitée si la communauté internationale avait repoussé plus fort Moscou dans les années qui ont suivi l’abattage de l’avion.

“Malgré les preuves du contraire, l’Occident était heureux d’accepter l’idée que les groupes séparatistes en Ukraine n’étaient pas seulement des mandataires de la Fédération de Russie, afin qu’ils puissent fermer les yeux sur l’agression russe”, a déclaré Eliot Higgins, le fondateur de l’enquête groupe Bellingcat qui a utilisé des renseignements open source pour relier le système de missiles Buk à la 53e brigade de missiles anti-aériens russe et a partagé ses conclusions avec les enquêteurs néerlandais.

“Cela a conduit à un conflit gelé dans l’est de l’Ukraine, ce qui a donné à la Russie le temps de se préparer à une invasion militaire complète de l’Ukraine, entraînant des impacts internationaux sur l’approvisionnement énergétique et alimentaire”, a ajouté Higgins. “Si l’Occident avait résisté à l’agression russe en 2014, nous aurions peut-être évité la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.”

Deux jours seulement avant le verdict du MH17, la guerre de près de neuf mois en Ukraine a connu l’un de ses moments les plus tendus lorsqu’un missile a atterri en Pologne, tuant deux personnes. Des responsables à Washington et à Varsovie ont déclaré qu’il s’agissait probablement d’un missile de défense aérienne ukrainien perdu qui a atterri dans la zone frontalière polono-ukrainienne.

L’ambassade de Russie en Australie a répondu en plaisantant, tweetant que cette déclaration était “tout ce que vous devez savoir sur l’enquête et le procès du MH17”.

L’un des accusés dans l’affaire, Igor Girkin, était un commandant des forces séparatistes soutenues par le Kremlin dans la région de Donetsk et s’est vanté un jour d’avoir “appuyé sur la gâchette de la guerre” en Ukraine. Pendant des années, il a vécu en toute sécurité en Russie, mais il serait revenu le mois dernier sur la ligne de front en Ukraine.

On pense que Girkin est l’officier militaire le plus haut gradé qui était en contact direct avec Moscou au moment de l’accident de l’avion et qui a aidé à transporter le système de missile qui a abattu l’avion. Il a précédemment déclaré qu’il se sentait “responsable moralement” de la mort massive de passagers, mais a nié y avoir joué un rôle direct.