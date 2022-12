Verdict du sondage Bigg Boss 16: Abdu Rozik devrait-il rester LOIN de Sajid Khan après sa rentrée dans la série? Voici ce que les fans ressentent

Bigg Boss 16 est tout au sujet des combats, du drame et de la romance. C’est l’une des meilleures émissions actuellement, car les concurrents donnent suffisamment de nourriture à l’émission pour garder le public collé aux écrans. Surprenant ou non, Bigg Boss 16 a connu très peu d’éliminations. Même après 75 jours, près de 14 concurrents sont toujours à l’intérieur de la maison. Cependant, le plus mignon et le plus adoré, Abdu Rozik, est absent de la maison. Au cours du Weekend Ka Vaar, on lui a demandé de sortir de l’émission mais sans élimination. On dit qu’il est absent de la série pour des raisons médicales et qu’il entrera bientôt dans la maison. Avant sa sortie, nous avons mené un sondage sur les réseaux sociaux demandant aux fans s’il devait rester à l’écart de Sajid Khan et se lier d’amitié avec Ankit Gupta. Voici le verdict.

Abdu Rozik devrait-il rester à l’écart de Sajid Khan et se lier d’amitié avec Ankit Gupta ?

Il y a eu beaucoup d’agitation sur les réseaux sociaux à propos de Sajid Khan et mandali ne traitant pas bien Abdu Rozik. C’est parce qu’ils ont écrit ‘I Love Tatti’ sur son dos. Cela ne s’est pas bien passé avec beaucoup. L’ancien candidat Rajiv Adatia a suggéré qu’Abdu Rozik devrait rester à l’écart de Sajid Khan et plutôt se faire de bons amis avec Ankit Gupta. Nous avons demandé au public si Abdu devait faire comme suggéré. Au moment où nous écrivons cette histoire, 92% du public a dit oui, il devrait. Il est clair et net que les fans ne veulent pas qu’Abdu reste avec Sajid Khan. S’il rentre dans la maison, Abdu devrait sûrement se faire de nouveaux amis dans la maison controversée. La semaine dernière, c’est Ankit Gupta qui a choisi le poste de capitaine d’Abdu Rozik plutôt qu’une lettre de sa famille et de ses fans.

Découvrez le résultat du sondage ici.

En attendant, il reste à voir quand Abdu Rozik rentrera dans la maison. Rien n’est encore clair mais ses fans croisent les doigts. Ils veulent voir Abdu à l’intérieur de la maison très bientôt.