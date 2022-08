Verdict du procès de Griner en Russie : Coupable de possession, contrebande

KHIMKI, Russie –

La star américaine du basket-ball Brittney Griner a été reconnue coupable jeudi en Russie de possession et de trafic de drogue, et a été condamnée à neuf ans de prison dans une affaire politiquement chargée qui pourrait finalement conduire à un échange de prisonniers à fort enjeu entre Washington et Moscou.

Griner, 31 ans, double championne olympique américaine et huit fois all-star avec Phoenix Mercury de la WNBA, a écouté avec une expression vide pendant qu’un interprète traduisait le verdict de la juge Anna Sotnikova. Griner a également été condamné à une amende de 1 million de roubles (environ 16 700 dollars).

Le président américain Joe Biden a dénoncé comme “inacceptables” le verdict et la peine, qui sont intervenus dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Russie au sujet de l’Ukraine.

“J’appelle la Russie à la libérer immédiatement afin qu’elle puisse être avec sa femme, ses proches, ses amis et ses coéquipiers”, a déclaré Biden, ajoutant qu’il continuerait à travailler pour ramener Griner et Paul Whelan, un Américain emprisonné en Russie le une condamnation pour espionnage.

En dehors du tribunal, la chargée d’affaires de l’ambassade des États-Unis, Elizabeth Rood, a qualifié le résultat “d’erreur judiciaire”.

Griner, reconnue comme l’une des plus grandes joueuses de l’histoire de la WNBA, est détenue depuis le 17 février après que la police a déclaré avoir trouvé des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages lors de son atterrissage à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou. Elle retournait en Russie, où elle a concouru depuis 2014.

Alors qu’elle était conduite hors du tribunal, Griner a déclaré: “J’aime ma famille.”

La peine de neuf ans était proche du maximum de 10 ans que Griner avait encouru sous les accusations. La plupart des Russes possédant de petites quantités de drogue écopent au maximum de cinq ans de prison, ont déclaré des avocats.

L’avocate de la défense, Maria Blagovolina, a déclaré aux journalistes plus tard que Griner était “très bouleversée, très stressée. Elle peut à peine parler. C’est une période difficile pour elle”.

Avant que le verdict inhabituellement rapide ne soit rendu, une Griner émue s’est excusée auprès de sa famille, de ses coéquipiers et de la ville russe d’Ekaterinbourg, où elle joue pendant l’intersaison de la WNBA, “pour mon erreur que j’ai commise et l’embarras que je leur ai causé”.

La voix se brisant, elle a ajouté: “J’espère que votre décision ne mettra pas fin à ma vie.”

En vertu de la loi russe, Griner a 10 jours pour faire appel, et ses avocats disent qu’ils s’attendent à une audience devant le tribunal régional de Moscou la semaine prochaine. Lorsqu’on lui a demandé si Griner pouvait demander pardon au président Vladimir Poutine, Blagovolina a déclaré qu’ils envisageraient toutes les possibilités, mais les avocats ont déclaré qu’ils ne participaient à aucune discussion sur un échange de prisonniers.

Une condamnation est généralement une condition préalable à l’organisation d’un échange de prisonniers et permet également à Griner de demander une grâce présidentielle. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré le mois dernier que les “procédures judiciaires nécessaires” devaient être achevées avant que toute autre mesure puisse être prise.

La révélation en juillet que le gouvernement américain cherchait un échange de prisonniers impliquant Griner reflétait la pression croissante exercée sur l’administration Biden pour qu’elle fasse plus pour la ramener chez elle. Le département d’État américain avait précédemment déclaré que Griner était “détenu à tort” – une accusation que la Russie a fermement rejetée.

Lorsqu’elle a pris la parole le 7 juillet, Griner a déclaré: “Je voudrais plaider coupable des accusations portées contre moi. Mais je n’avais aucune intention d’enfreindre une loi russe.” Elle a ajouté qu’elle avait apporté les cartouches de vapotage en Russie parce qu’elle avait fait ses valises à la hâte pour son vol.

Dans un témoignage ultérieur, Griner a décrit une scène déroutante alors qu’elle était détenue à l’aéroport, affirmant qu’un interprète fourni par les autorités n’avait traduit qu’une fraction de ce qui lui était dit et que les autorités lui avaient dit de signer des documents, mais “personne n’a expliqué quoi que ce soit”. tome.” Elle a également déclaré qu’elle n’avait pas été informée de ses droits.

Ses avocats ont présenté des preuves que Griner utilisait le cannabis médical pour des douleurs chroniques et des blessures subies au cours de sa carrière et ont inclus une lettre de son médecin. Griner a témoigné qu’elle savait que l’huile de cannabis était interdite en Russie et qu’elle n’avait pas l’intention d’enfreindre la loi ou de “prévoir de faire passer quoi que ce soit en Russie”.

Les procès en Russie se poursuivent même après des aveux de culpabilité, et il y a eu des spéculations selon lesquelles ses actions étaient une tentative de faire avancer le processus judiciaire dans l’espoir d’un éventuel échange de prisonniers.

Le cas de Griner et ses près de six mois derrière les barreaux ont suscité de vives critiques parmi ses partisans aux États-Unis, y compris sa femme, Cherelle, selon laquelle Biden n’en faisait pas assez pour gagner sa liberté.

Griner a envoyé un appel personnel à Biden, et plus de 1 100 dirigeantes noires ont exhorté l’administration à “conclure un accord pour ramener Brittney chez elle rapidement et en toute sécurité et à rencontrer immédiatement l’épouse de Brittney, Cherelle”. Biden a ensuite appelé Cherelle Griner “pour la rassurer qu’il s’efforce d’obtenir la libération de Brittney dès que possible”, a déclaré la Maison Blanche le 6 juillet.

Cherelle Griner, qui s’est également entretenue avec la vice-présidente Kamala Harris, a déclaré plus tard qu’elle était “reconnaissante à tous les deux pour le temps qu’ils ont passé avec moi et pour l’engagement qu’ils ont exprimé pour ramener BG à la maison”, en utilisant les initiales de sa femme.

Le 27 juillet, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Washington avait proposé à la Russie un accord visant à ramener Griner et Whelan dans un renversement brutal de la politique précédente. Les détails de la proposition n’ont pas été annoncés, bien qu’une personne proche du dossier ait déclaré que les États-Unis avaient proposé d’échanger le marchand d’armes russe condamné Viktor Bout contre Whelan et Griner. La personne a insisté sur l’anonymat pour discuter d’une enquête en cours.

Les médias russes ont émis l’hypothèse à plusieurs reprises que Griner pourrait être échangé contre Bout, surnommé “le marchand de la mort”, qui purge une peine de 25 ans aux États-Unis après avoir été reconnu coupable de complot visant à tuer des citoyens américains et d’aide à une organisation terroriste. La Russie s’agite depuis des années pour la libération de Bout.

Sa détention n’a été rendue publique qu’après l’entrée des troupes russes en Ukraine, alors que les relations entre la Russie et les États-Unis ont atteint de nouveaux creux après que Washington a conduit l’Occident à imposer des sanctions contre Moscou.

Le sort de Griner a été souligné par ses partisans à la maison, y compris des athlètes de haut niveau, en particulier après que peu de nouvelles aient émergé de ses premières semaines de détention en Russie, où elle avait un accès limité aux responsables de l’ambassade des États-Unis. Ce n’est qu’en mai que le Département d’État l’a désignée comme détenue à tort, plaçant son cas sous la supervision de son envoyé spécial présidentiel pour les affaires d’otages, en fait le négociateur en chef du gouvernement pour les otages.

Aux ESPY Awards le mois dernier, la joueuse de football Megan Rapinoe a qualifié Griner de “prisonnier politique”, et la grande joueuse de tennis Billie Jean King a déclaré : “Premièrement, ramenez BG à la maison. Je dois le faire.”

Le joueur par excellence de la finale de la NBA, Stephan Curry, portait le maillot de Griner sous son survêtement lors de la cérémonie de remise des prix et a exhorté “l’ensemble de la communauté sportive mondiale à continuer à rester sous tension en son nom. Elle est l’une de nous, l’équipe d’athlètes dans cette salle ce soir et partout dans le monde. monde. Une équipe qui n’a rien à voir avec la politique ou les conflits mondiaux.”

Griner, un centre de 6 pieds 9 pouces, a 12 des 15 dunks de la saison régulière de l’histoire de la WNBA et a établi le record d’une seule année pour les blocs avec 129 en 2014. Elle a mené la ligue en marquant deux fois. Elle a été deux fois joueuse de basket-ball universitaire Associated Press de l’année et a mené Baylor à une saison 40-0 et au titre NCAA 2012. Elle était le premier choix de Phoenix lors du repêchage de 2013.

Les commissaires de la WNBA et de la NBA ont qualifié le résultat du procès de “injustifié et malheureux, mais pas inattendu et Brittney Griner reste détenue à tort. … Nous espérons que nous approchons de la fin de ce processus pour enfin ramener BG à la maison aux États-Unis. États.”

L’écrivain d’Associated Press Eric Tucker à Washington a contribué.