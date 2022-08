Verdict du procès de Griner en Russie : Coupable de possession, contrebande

KHIMKI, Russie –

La star américaine du basket-ball Brittney Griner a introduit illégalement de la drogue en Russie, a jugé jeudi la juge de son procès à l’issue de son affaire qui a atteint les plus hauts niveaux de la diplomatie américano-russe.

La déclaration de la juge Anna Sotnikova, avant qu’elle n’annonce un verdict, semblait annoncer la condamnation imminente de Griner pour possession et contrebande d’huile de cannabis.

Un procureur a demandé qu’elle soit condamnée à 9 ans et demi de prison.

Plus tôt dans la session, avec une conviction presque certaine, un Griner ému a fait un dernier appel à la cour pour la clémence. Elle a déclaré qu’elle n’avait aucune intention d’enfreindre la loi en apportant des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis lorsqu’elle s’est envolée pour Moscou en février pour jouer au basket dans la ville d’Ekaterinbourg.

“Je veux m’excuser auprès de mes coéquipiers, de mon club, de mes fans et de la ville (d’Ekaterinbourg) pour l’erreur que j’ai commise et l’embarras que je leur ai causé”, a déclaré Griner, la voix brisée. “Je tiens également à m’excuser auprès de mes parents, de mes frères et sœurs, de l’organisation Phoenix Mercury à la maison, des femmes incroyables de la WNBA et de mon incroyable épouse à la maison.”

Selon la loi russe, Griner, 31 ans, risque jusqu’à 10 ans de prison, mais les juges ont une latitude considérable en matière de condamnation.

Si elle n’est pas libérée, l’attention se tournera vers la possibilité d’un échange de prisonniers à gros enjeux qui a été proposé la semaine dernière par le secrétaire d’État américain Antony Blinken à son homologue russe.

Griner a déclaré qu’elle avait fait “une erreur honnête” en introduisant les cartouches de vape en Russie, ajoutant: “J’espère que dans votre décision, cela ne mettra pas fin à ma vie.”

Griner a déclaré qu’Ekaterinbourg, une ville à l’est des montagnes de l’Oural, était devenue sa “deuxième maison”.

“Je n’avais aucune idée que l’équipe, les villes, les fans, mes coéquipières feraient une si bonne impression sur moi au cours des 6 ans et demi que j’ai passés ici”, a-t-elle déclaré. “Je me souviens très bien de ma sortie du gymnase et de toutes les petites filles qui étaient dans les gradins qui m’attendaient, et c’est ce qui m’a fait revenir ici.”

Le procureur Nikolai Vlasenko a insisté sur le fait que Griner avait délibérément emballé l’huile de cannabis et il a demandé au tribunal d’infliger à Briner une amende de 1 million de roubles (environ 16 700 dollars) en plus de la peine de prison.

Les avocats du centre Phoenix Mercury et double médaillé d’or olympique ont cherché à renforcer l’affirmation de Griner selon laquelle elle n’avait aucune intention criminelle et que les cartouches se sont retrouvées dans ses bagages par erreur. Ils ont présenté des témoins de caractère de l’équipe d’Ekaterinbourg pour laquelle elle joue pendant l’intersaison de la WNBA et le témoignage écrit d’un médecin qui a déclaré lui avoir prescrit du cannabis pour le traitement de la douleur des blessures subies au cours de sa carrière de basket-ball.

Son avocate, Maria Blagovolina, a soutenu que Griner n’utilisait le cannabis qu’en Arizona, où la marijuana médicale est légale.

Elle a souligné que Griner faisait ses valises à la hâte après un vol exténuant et souffrait des conséquences du COVID-19. Blagovolina a également souligné que l’analyse du cannabis trouvé en possession de Griner était viciée et violait les procédures légales.

Blagovolina a demandé au tribunal d’acquitter Griner, notant qu’elle n’avait pas de casier judiciaire et saluant son rôle dans “le développement du basket russe”.

Un autre avocat de la défense, Alexander Boykov, a souligné le rôle de Griner en emmenant son équipe d’Ekaterinbourg remporter plusieurs championnats, notant qu’elle était aimée et admirée par ses coéquipiers. Il a déclaré au juge qu’une condamnation saperait les efforts de la Russie pour développer les sports nationaux et rendrait peu profond l’appel de Moscou à dépolitiser les sports.

Boykov a ajouté que même après son arrestation, Griner a gagné la sympathie de ses gardiens et des détenus de la prison, qui l’ont soutenue en criant : “Brittney, tout ira bien !” quand elle faisait des promenades à la prison.

Avant le début de son procès en juillet, le Département d’État l’a désignée comme “détenue à tort”, plaçant son dossier sous la supervision de son envoyé présidentiel spécial pour les affaires d’otages, en fait le négociateur en chef du gouvernement pour les otages.

Puis la semaine dernière, dans un geste extraordinaire, Blinken s’est entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, l’exhortant à accepter un accord en vertu duquel Griner et Paul Whelan, un Américain emprisonné en Russie pour espionnage, seraient libérés.

L’appel Lavrov-Blinken a marqué le contact connu au plus haut niveau entre Washington et Moscou depuis que la Russie a envoyé des troupes en Ukraine il y a plus de cinq mois. La sensibilisation directe sur Griner est en contradiction avec les efforts américains pour isoler le Kremlin.

Les personnes familières avec la proposition disent qu’elle envisage d’échanger Griner et Whelan contre le célèbre trafiquant d’armes Viktor Bout, qui purge une peine de prison aux États-Unis. Cela souligne la pression publique à laquelle la Maison Blanche a été confrontée pour obtenir la libération de Griner.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré lundi que la Russie avait répondu de “mauvaise foi” à l’offre du gouvernement américain, une contre-offre que les responsables américains ne considèrent pas comme sérieuse. Elle a refusé d’élaborer.

Les responsables russes se sont moqués des déclarations américaines sur l’affaire, affirmant qu’elles montraient un manque de respect pour la loi russe. Ils sont restés impassibles, exhortant Washington à discuter de la question par “une diplomatie discrète sans divulgation d’informations spéculatives”.