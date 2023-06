Verdict dû pour 5 manifestants accusés d’avoir bloqué la voiture de la reine thaïlandaise. La loi autorise la peine de mort

BANGKOK (AP) – Un tribunal thaïlandais doit rendre un verdict mercredi dans l’affaire de cinq personnes accusées d’avoir entravé le cortège de la reine lors d’une marche pro-démocratie en 2020, une infraction qui, si elle est jugée flagrante, pourrait entraîner une condamnation à mort.

Des centaines d’affaires pénales ont résulté des manifestations étudiantes de ces dernières années, mais les cinq accusés sont les seuls accusés d’avoir enfreint l’article 110 du Code pénal, qui interdit en partie un « acte visant à porter atteinte à la liberté de la reine ». , l’héritier présomptif et le régent. On ne sait pas si cette partie de la loi a été utilisée dans une affaire antérieure.

L’incident en question a suivi un rassemblement à Bangkok le 14 octobre 2020, anniversaire d’un soulèvement populaire en 1973 qui a conduit à la chute d’une dictature militaire d’une décennie.

Alors que des centaines de manifestants se dirigeaient vers Government House, où se trouvent les bureaux du Premier ministre, un cortège royal avec une limousine transportant la reine Suthida, épouse du roi Maha Vajiralongkorn, et son fils, le prince Dipangkorn Rasmijoti, alors âgé de 15 ans, est apparu sur le même itinéraire.

Les images publiées sur les réseaux sociaux ne montrent aucun comportement clairement menaçant envers la voiture de la reine, bien que plusieurs personnes dans la foule brandissent le salut à trois doigts du mouvement pro-démocratie. Des cris forts mais pour la plupart indistincts peuvent être entendus de la foule alors que le cortège, entouré de policiers, avance lentement.

C’était une scène époustouflante pour la Thaïlande. Un cortège royal a généralement une sécurité renforcée, avec des itinéraires fermés au public longtemps à l’avance.

Le militant étudiant Bunkueanun Paothong, largement connu sous son surnom de Francis, est l’un des accusés et est le plus en vue en raison de son empressement à parler de l’affaire.

L’acte d’accusation accuse Francis, 23 ans, et ses co-accusés d’avoir rompu avec la marche pour exhorter les autres manifestants à bloquer le cortège. Il allègue également qu’ils se sont bagarrés avec des policiers qui sécurisaient le chemin de la voiture.

Dans une récente interview avec l’Associated Press, Francis a nié savoir qu’un cortège royal se trouverait dans les environs et a déclaré qu’il avait exhorté les gens à s’éloigner de la voiture de la reine une fois qu’il l’aurait vue.

Il a dit que l’accusation allègue qu’il a conspiré avec les quatre autres pour nuire à la liberté de la reine, « mais si l’on avait vu les preuves, si l’on avait été là ce jour-là, ils se rendraient compte que ce que j’ai fait là-bas n’était rien d’autre qu’essayer d’éviter ce même résultat. Je dois le redire maintenant : je n’avais pas l’intention de lui faire du mal.

François s’est rendu à la police deux jours plus tard et a été inculpé en vertu de l’article 110. La peine minimale pour une condamnation est de 16 ans d’emprisonnement, mais la peine de mort ou la réclusion à perpétuité est possible s’il est prouvé qu’un accusé a mis la vie de la reine en danger.

La loi renforce le statut exalté de la famille royale thaïlandaise, tout comme la loi de lèse-majesté, plus fréquemment utilisée, qui rend l’insulte au monarque, à sa famille immédiate et au régent passible de trois à 15 ans de prison.

Les critiques prétendent depuis longtemps que la loi sur la lèse-majesté, ou diffamation royale, communément appelée article 112, est souvent utilisée pour étouffer la dissidence politique. L’accusation a été portée contre de nombreux militants pro-démocratie qui, comme François, ont protesté contre le gouvernement soutenu par l’armée du Premier ministre Prayuth Chan-ocha.

La dévotion à la monarchie a longtemps été un pilier de la société thaïlandaise et était considérée comme intouchable jusqu’à ces dernières années. Les schismes politiques aigus qui ont commencé à apparaître il y a deux décennies ont affecté sa réputation, et le débat public sur le sujet s’est intensifié, en particulier parmi les jeunes en quête de changement.

Les acquittements sont rares pour les personnes accusées d’infractions contre la monarchie.

Kritsadang Nutcharat de Thai Lawyers for Human Rights a déclaré que bien qu’il pense que les preuves sont en faveur des accusés dans cette affaire, rien ne garantit que le tribunal sera d’accord.

« Je pense qu’il y a une chance que le verdict soit influencé par les tendances sociales et les émotions, les sentiments des juges, des procureurs ou de la société, quant à savoir si ces personnes doivent être reconnues coupables ou non », a-t-il déclaré.

Les juges thaïlandais ont la réputation de servir de rempart conservateur protégeant l’institution royale.

David Streckfuss, un universitaire américain basé en Thaïlande qui a beaucoup écrit sur la monarchie thaïlandaise, a déclaré que le verdict dans l’affaire ne pouvait pas tomber à un pire moment pour l’establishment conservateur au pouvoir.

« Cela mettra inévitablement en évidence toutes ces angoisses et inquiétudes que beaucoup, beaucoup de Thaïlandais ont à propos de l’institution et de son rôle au sein de la démocratie en Thaïlande », a-t-il déclaré à AP lors d’un appel vidéo.

Le verdict est rendu quelques semaines seulement après une solide défaite électorale de la coalition au pouvoir dirigée par Prayuth – qui est arrivé au pouvoir lors d’un coup d’État en 2014 et a été réélu lors d’une élection en 2019.

Le parti progressiste Move Forward, qui a remporté le plus de sièges et les votes les plus populaires lors des élections de mai, s’est présenté sur une plate-forme jurant de réformer plusieurs institutions, notamment en modifiant la loi de lèse-majesté.

François a déclaré qu’il restait optimiste et qu’il était prêt pour le verdict, quel que soit le résultat.

« Au moins, j’ai encore une sorte d’histoire attachée à mon nom, donc même si cela arrive au pire de tout, cela ne me dérange pas », a-t-il déclaré.

Jerry Harmer et Jintamas Saksornchai, Associated Press