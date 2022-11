Verdict du MH17 : trois soldats pro-russes reconnus coupables de meurtre pour la mort de 298 personnes | Nouvelles du monde

Trois soldats d’une armée séparatiste pro-russe ont été reconnus coupables de meurtre pour la mort de 298 personnes à bord du vol MH17.

Les Russes Igor Girkin et Sergey Dubinskiy, et le ressortissant ukrainien Leonid Kharchenko, ont été reconnus coupables de 298 chefs d’accusation de meurtre et d’avoir provoqué illégalement l’écrasement d’un avion par le tribunal de district de La Haye à l’aéroport de Schiphol, à Amsterdam.

Le quatrième accusé, Oleg Pulatov, a été acquitté après que le tribunal a conclu qu’il n’avait aucune connaissance préalable du plan de tir du missile.

Le juge du tribunal de district de La Haye, Hendrik Steenhuis, a également conclu que le MH17 avait été abattu par un missile russe Buk tiré depuis une région occupée par le Kremlin dans l’est de l’Ukraine.

Il a déclaré: “Le tribunal peut déjà déclarer qu’il estime que le MH17 a été abattu par un missile Buk lancé depuis un champ agricole près de Pervomaisk [in the Russian-held Luhansk region of Ukraine].”

Le vol MH17 de Malaysian Airlines a été abattu au-dessus de l’est de l’Ukraine en juillet 2014, tuant les 283 passagers et 15 membres d’équipage à bord.

L’incident a également déclenché un fracas géopolitique au début de l’invasion initiale de l’est de l’Ukraine par la Russie, où le MH17 est tombé.

La Russie a nié toute responsabilité, mais le gouvernement néerlandais tient Moscou pour responsable. Le président ukrainien de l’époque, Petro Porochenko, a qualifié l’incident d ‘”acte de terrorisme”.

Les deux tiers des passagers du vol entre Amsterdam et Kuala Lumpur étaient des Néerlandais.

Même si les quatre hommes pensaient très probablement que le Boeing 777 avait été ciblé “par erreur”, car ils pensaient que l’avion était un avion militaire, “cela n’enlève rien à l’intention” de détruire l’avion et de tuer tout le monde à bord, a déclaré le juge.

Et parce que les quatre hommes ne sont pas considérés comme des combattants, la RPD étant techniquement un acteur non étatique, ils n’ont pas droit à l’immunité offerte aux soldats en guerre.

Malgré la publicité d’un long procès, les accusés ne risquaient jamais d’être emprisonnés et de rester en liberté. Trois ont été jugés par contumace et un a plaidé non coupable par l’intermédiaire d’avocats qu’il a engagés pour le représenter. Aucun n’a assisté au procès.

Image:

Débris sur le site du crash du vol MH17 dans lequel 298 personnes sont mortes



Image:

Le vol MH17 était à destination de Kuala Lumpur, en Malaisie, mais a été abattu au-dessus de l’est de l’Ukraine



À bord du MH17 se trouvaient également 43 citoyens malaisiens, 27 australiens, une douzaine d’indonésiens, dix britanniques et des résidents de Belgique, d’Allemagne, du Canada, de Nouvelle-Zélande et des Philippines.

Les soupçons se sont rapidement portés sur les combattants de la soi-disant République populaire de Donetsk (RPD), une armée séparatiste de l’est de l’Ukraine soutenue par le Kremlin.

Il a été découvert que le missile utilisé pour abattre le 777 était une fusée Buk de fabrication russe.

Une enquête néerlandaise a révélé que le DPR était responsable.

Cette enquête, qui a conclu ses conclusions après cinq ans en 2019, a donné lieu à des poursuites pénales contre les ressortissants russes Girkin, Dubinskiy et Pulatov, et le ressortissant ukrainien Kharchenko.

Image:

Un séparatiste pro-russe se tient sur le site du crash



Image:

Un responsable local tient un ours en peluche intact qui était à bord de l’avion



Une enquête distincte avait révélé en mai 2018 que le lanceur utilisé pour tirer le missile sol-air appartenait à la 53e brigade russe de missiles antiaériens, une unité des forces armées russes basée dans la ville russe de Koursk.

– avec des preuves montrant comment il a été déplacé d’une base russe à travers la frontière ukrainienne.

L’équipe a recréé l’itinéraire emprunté par le convoi de missiles de Koursk vers l’est de l’Ukraine à l’aide de vidéos et d’images obtenues à l’aide de renseignements open source (OSINT).

“Tous les véhicules d’un convoi transportant le missile faisaient partie des forces armées russes”, a déclaré Wilbert Paulissen, l’un des enquêteurs internationaux, lors d’une conférence de presse télévisée.

Girkin, un ancien colonel du FSB devenu commandant de la RPD, a reçu le plus d’attention lors du procès.

Image:

Un garçon se tient devant des bougies et des fleurs lors d’une cérémonie de commémoration à Kuala Lumpur



“Une gifle pour les familles des victimes”

Le procureur en chef Fred Westerbeke a déclaré en 2019 que le refus de la Russie d’aider l’enquête qui a conduit aux accusations était une “gifle” pour les familles des personnes décédées.

“Nous avons établi qu’il y a eu une implication de la Fédération de Russie parce qu’elle a mis à disposition le missile qui a été utilisé pour abattre le MH17”, a-t-il déclaré.

“La Fédération de Russie n’a rien révélé de ce qui s’est passé et c’est une gifle pour tous les proches des victimes, et je les appelle à commencer à coopérer.”

L’Australienne Vanessa Rizk, qui a perdu ses deux parents dans l’accident alors qu’elle avait 22 ans, a déclaré que le président russe Vladimir Poutine et son gouvernement faisaient partie du “cauchemar politique” qui a conduit au chagrin qu’elle a subi.

“Je n’arrive toujours pas à imaginer que notre famille soit prise dans une crise politique frustrante et mortelle”, a-t-elle déclaré en 2021.