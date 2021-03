Verdict dû dans le procès pour corruption historique de l’ancien président français Nicolas Sarkozy

Le verdict du procès de Nicolas Sarkozy pour corruption présumée et trafic d’influence est attendu lundi.

Le procès historique a exposé l’ancien président français à une peine de prison s’il est condamné.

Sarkozy est accusé d’avoir offert d’augmenter les chances d’un haut magistrat d’obtenir une promotion à Monaco en 2014 en échange d’informations divulguées sur une enquête judiciaire à son encontre.

Sarkozy, qui a été président de 2007 à 2012, a fermement nié toutes les allégations portées contre lui lors du procès de 10 jours qui a eu lieu l’année dernière.

L’avocat de Sarkozy, Thierry Herzog, et le juge principal, Gilbert Azibert, ont également nié les actes répréhensibles.

Les procureurs ont demandé deux ans de prison et une peine de deux ans avec sursis pour les trois accusés pour ce qu’ils ont qualifié de « pacte de corruption ».

« Aucun pacte n’a jamais existé », a déclaré Sarkozy au tribunal. « Ni dans ma tête ni dans la réalité. » « Je veux être débarrassé de cette infamie », a-t-il ajouté.

L’arrière-plan

L’affaire remonte à 2014, après que les enquêteurs du nouveau Parquet National Financier (Bureau du procureur financier national) ont mis sur écoute les téléphones de Sarkozy et Herzog pour des allégations selon lesquelles l’ancien président aurait reçu illégalement des millions d’euros du défunt dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour financer son succès en 2007 la campagne présidentielle.

À l’époque, Sarkozy, qui avait été démis de ses fonctions par François Hollande deux ans auparavant, faisait également l’objet d’une enquête pour avoir prétendument accepté des paiements illégaux de la milliardaire Liliane Bettencourt, l’héritière de l’empire L’Oréal, pour financer ses aspirations présidentielles.

Des conversations téléphoniques enregistrées entre Sarkozy et Herzog ont fait suspecter aux enquêteurs que l’ancien dirigeant français avait proposé d’utiliser ses contacts pour obtenir du juge Azibert un poste convoité à Monaco, en échange d’informations sur l’enquête sur l’affaire Bettencourt.

Ce que les enquêteurs ont entendu

Le 30 janvier 2014, Herzog a raconté à Sarkozy un échange qu’il a eu avec « Gilbert », un haut magistrat qui n’a pas instruit sa cause, mais qui apparemment « avait accès » à des documents confidentiels, selon l’AFP.

Deux jours plus tard, Sarkozy a demandé à son avocat de le rappeler sur une ligne téléphonique qu’il avait sous un nom d’emprunt, Paul Bismuth, car il soupçonnait que son numéro officiel était mis sur écoute.

Quelques jours plus tard, Herzog a réitéré qu’Azibert était optimiste quant à la perspective de Sarkozy sur l’affaire Bettencourt. Il a mentionné qu’Azibert était intéressé par un poste de haut rang à Monaco auquel Sarkozy a répondu: « Je vais l’aider ».

Herzog a ajouté qu’Azibert lui avait dit qu’il n’osait pas demander « un coup de main » et qu’il avait répondu: « Vous plaisantez, avec ce que vous faites … »

Plus tard dans le mois, alors que Sarkozy se prépare à se rendre à Monaco, Herzog lui aurait rappelé « de dire un mot pour Gilbert » si possible. Sarkozy lui a assuré qu’il «ferait les démarches nécessaires», a rapporté l’AFP mais deux jours plus tard, sur sa ligne officielle, dit qu’il n’a pas mis un mot car «ça me dérange de demander quelque chose» au ministre d’État monégasque il ne sait pas très bien.

Les enquêteurs pensent que le revirement peut s’expliquer par le fait que les deux hommes venaient d’apprendre que leur ligne non officielle était également mise sur écoute. Sarkozy réfute cela.

Le 3 mars, lors d’un entretien téléphonique avec Azibert, Herzog a déclaré que « les mesures nécessaires avaient été prises à Monaco ». «Je vous le dirai en personne», a-t-il également dit.

«Nous avons été obligés de dire certaines choses au téléphone», a-t-il ajouté, «parce que nous avons appris certaines choses».

Que s’est-il passé ensuite

Les trois hommes ont été inculpés à l’été 2014 et le procès devait initialement commencer en 2015, mais les appels successifs l’ont reporté de plusieurs années.

Cependant, la Cour de cassation, qui se prononce sur la question de droit, a déclaré en juin 2019 que le procès devait se poursuivre.

Il s’est déroulé du 23 novembre au 10 décembre.

L’avocate de la défense de Sarkozy, Jacqueline Laffont, a fait valoir que toute l’affaire était basée sur des «bavardages» entre un avocat et son client.

«Vous n’avez pas le début d’un élément de preuve, pas le moindre témoignage de témoin, la moindre déclaration», a-t-elle déclaré au tribunal.

C’est la première fois dans l’histoire de la France moderne qu’un ancien dirigeant est accusé de corruption explicite devant les tribunaux.

Sarkozy n’est pas le premier ancien président à être poursuivi, son prédécesseur Jacques Chirac a été condamné à deux ans avec sursis en 2011 pour détournement de fonds et détournement de fonds publics pendant son mandat de maire de Paris.

Les malheurs juridiques de Sarkozy

Sarkozy fera face à un autre procès plus tard ce mois-ci pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Son parti conservateur est soupçonné d’avoir dépensé 42,8 millions d’euros, soit près du double du maximum autorisé, pour financer la campagne.

Dans une autre enquête, Sarkozy est accusé d’avoir pris des millions de dollars au dictateur libyen de l’époque Mouammar Kadhafi pour financer illégalement sa campagne de 2007. Il a été accusé de corruption passive, de financement de campagne illégal, de dissimulation d’avoirs volés à la Libye et d’association criminelle. Il a nié les actes répréhensibles.

Bien qu’il ait été accusé de corruption et de trafic d’influence dans l’affaire Bettencourt, Sarkozy a été innocenté des allégations selon lesquelles il aurait reçu de l’argent de l’héritière aujourd’hui décédée, en raison d’un manque de preuves.