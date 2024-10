Verdict du cabinet sur les raisons pour lesquelles Meghan « n’avait pas raison » pour le prince Harry | Royale | Nouvelles

La famille royale aurait partagé un verdict en deux mots expliquant pourquoi elle pensait que Meghan Markle « n’avait pas raison » pour le prince Harry.

S’exprimant dans leurs docu-séries Netflix en 2022 « Harry & Meghan », le duc et la duchesse de Sussex ont rappelé leur toute première rencontre avec la famille royale, le prince déclarant que certains membres du cabinet semblaient « incroyablement impressionnés » par son choix de nouveaux petite amie.

Le prince Harry a partagé que c’était probablement le fait qu’il sortait avec une « actrice américaine » qui a ensuite obscurci leur jugement sur Meghan.

Dans la série de six épisodes, sortie en décembre 2022, Harry a expliqué : « Je me souviens que ma famille l’a rencontrée pour la première fois et qu’elle avait été incroyablement impressionnée.

« Certains d’entre eux ne savaient pas vraiment quoi faire d’eux-mêmes. Alors je pense qu’ils étaient… Ils étaient surpris. Ils étaient surpris qu’un tel roux puisse attirer une si belle femme. Et une femme si intelligente.