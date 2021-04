Nous l’avons vu sur les réseaux sociaux après la mort de George Floyd l’été dernier, après le verdict de culpabilité de Derek Chauvin cette semaine et lors des nombreux décès de Noirs entre les deux: «Vérifiez vos amis noirs».

Pour les Noirs, « comment vas-tu? » peut être une question chargée. Une phrase trop petite posée dans des espaces qui peuvent rarement accueillir la réponse. Lorsque Chauvin a été reconnu coupable, il y a eu une expiration et dans certains cas une célébration, mais il y a aussi eu un chagrin implacable. Il y avait une reconnaissance parmi les Noirs américains de ce que le moment offrait et de ce qu’il niait toujours. Environ 20 minutes avant l’annonce du verdict, une jeune fille noire de 16 ans, Ma’Khia Bryant, a été abattue par la police à Columbus, dans l’Ohio.

Breonna Taylor est partie depuis un an:Pourquoi nous devons parler davantage du traumatisme racial de la mort noire

Sur les réseaux sociaux, certains Noirs ont dit qu’ils appréciaient que leurs amis et collègues blancs s’enregistrent. D’autres ont dit qu’ils ne voulaient rien de moins. Certaines personnes non noires pourraient ne pas savoir quoi dire.

« Il n’y a pas de réponse unique au traumatisme racial », a déclaré Brandon J. Johnson, créateur de la page YouTube du Black Mental Wellness Lounge. « Il n’y a pas d’approche unique pour soutenir les autres dans ces moments où nous avons ces émotions complexes basées sur nos expériences individuelles. »

Il y a des distinctions: une différence entre s’enregistrer avec un ami proche et quelqu’un à qui vous n’avez pas parlé depuis une décennie. Une différence entre l’enregistrement pour offrir une assistance et l’enregistrement juste pour dire que vous l’avez fait. Il y a une différence entre dire à quelqu’un que vous l’aimez et chercher des réponses à des questions impossibles.

Analyse:« Imaginez dire à une salle pleine de Noirs: c’est trop difficile pour moi de regarder ce procès »

«Il n’y a pas une seule façon de tendre la main et de dire:« Hé, je m’occupe de votre traumatisme »», a déclaré Sharnise Hendrick, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes raciaux. « Comment pourriez-vous contacter quelqu’un que vous aimez en sachant qu’il a perdu quelqu’un? Parce que c’est ce qui se passe. Nous nous perdons. Nous perdons des membres de notre communauté. Nous perdons des gens qui nous ressemblent. souffle, plus récemment depuis un an, pour voir si le résultat de cet essai allait confirmer ce que nos yeux nous ont déjà dit. «

‘Nous ne sommes pas un monolithe’

Les experts en traumatisme racial affirment que le spectre des réactions pour «atteindre vos amis noirs» souligne la diversité des expériences parmi les Noirs ainsi que les particularités de leurs relations avec des non-Noirs dans leur vie.

« Nous ne sommes pas un monolithe », a déclaré Alisha Moreland-Capuia, directrice du traitement, de la consultation et de la sensibilisation tenant compte des traumatismes au Centre d’excellence sur la dépression et les troubles anxieux de l’hôpital McLean de Massa. « Tout le monde n’a pas besoin de la même chose. Cependant , en tant que système, en tant que peuple, il est important de reconnaître que quelque chose s’est passé et de penser: « Comment pourrions-nous être utiles? Comment devrions-nous procéder? » «

La façon de procéder dépend de la personne à qui vous contactez et de ce dont elle a besoin.

Avant de contacter une personne noire dans votre vie, en particulier après un incident de violence raciale très médiatisé, pensez à votre relation et à vos motivations. À quelle fréquence parlez-vous à cette personne? Êtes-vous en train de tendre la main parce que vous avez vu en ligne qu’une bonne personne antiraciste tend la main? Ou vous tendez la main parce que vous vous souciez de quelqu’un dans votre vie qui souffre?

« Des gens à qui je n’ai pas parlé depuis cinq ans m’ont envoyé un message. Surtout l’année dernière, quand toutes les manifestations avaient vraiment commencé », a déclaré Dechelle Brooks, 26 ans, écrivain à Sacramento, en Californie. «C’était bizarre d’avoir quelqu’un avec qui je n’ai plus vraiment de relation… tendre la main et me faire revivre ce traumatisme parce qu’ils ne savent pas comment me parler, parce qu’ils ne me connaissent pas. . «

JaLoni Owens, 22 ans, étudiante à la CUNY School of Law, a déclaré que l’omniprésence de la violence raciale peut amener certains Blancs à croire qu’ils comprennent l’expérience du traumatisme racial plus intimement que possible.

«Quand tu vois,» regarde tes amis noirs, «tu te dis« eh bien, chaque personne noire que je connais est mon amie noire. Je suis gentil avec tous les Noirs de ma vie. J’ai une relation amicale avec tous les Noirs de mon lieu de travail. Donc tous les Noirs sont mes amis. Par conséquent, ils doivent tous vouloir cela de moi et attendre cela de moi. Quand ce n’est pas nécessairement le cas « , a déclaré Owens. » Cette trop grande familiarité, je pense, conduit à des questions beaucoup plus invasives; contre juste comme un « salut, comment vas-tu? » Cela devient: « Oh, j’ai vu ce lynchage hier et je voulais vous surveiller. » Cela peut être vraiment écrasant. »

«Quelle est la meilleure façon pour moi d’être avec vous?

Johnson a dit qu’il peut être utile d’avoir une conversation avec quelqu’un qui vous tient à cœur avant une crise, où vous demandez: « Quelle est la meilleure façon pour moi de vous soutenir? » ou « Quelle est la meilleure façon pour moi d’être avec vous? »

Certaines personnes voudront peut-être qu’on leur demande comment elles vont, tandis que d’autres trouveront la question frustrante. Certaines personnes voudront des enregistrements qui ne nécessitent pas de réponse. Certaines personnes voudront peut-être se réunir uniquement avec ceux qui partagent leur identité raciale.

Johnson a dit après que quelqu’un vous ait dit ce qu’il voulait, écoutez-le. Ne présumez pas que vous savez mieux, dit-il. N’essayez pas de centrer vos propres émotions.

Moreland-Capuia a déclaré que les gens bien intentionnés n’obtiendraient pas toujours ce droit. Si vous contactez un ami noir pour les bonnes raisons, l’espoir est qu’il puisse y avoir un dialogue honnête même si vos efforts pour montrer votre soutien ne finissent pas par être ce que cette personne veut ou a besoin.

«Les gens savent quand il y a un engagement ferme, authentique et sincère», a-t-elle déclaré. « Vous allez parfois rater la cible. Ce que vous faites avec cela, c’est: ‘OK. Je n’ai pas tout à fait atteint la cible à ce moment-là, et je vais continuer d’essayer. Je vais apprendre et comprendre ce que je dois faire, « parce qu’il y a un engagement à contribuer à un environnement de guérison. »

Beaucoup de Noirs disent aussi plutôt qu’un «check-in», ils préféreraient que les prétendus alliés blancs s’engagent dans un travail de lutte contre le racisme, que ce soit en faisant des dons d’argent, en faisant du bénévolat dans leurs communautés ou en éduquant d’autres Blancs.

« Je pense que la meilleure façon de montrer son soutien est de travailler à nos côtés tout au long des 364 autres jours de l’année pour démanteler le racisme systémique dans le pays », a déclaré Johnson.

Les Noirs disent qu’ils ont besoin de se sentir valorisés et respectés, de savoir que ce qu’ils ont vu et ressenti est important et réel.

« Tenir l’espace signifie que nous sommes témoins de l’agitation émotionnelle, des sentiments et des émotions vacillants, de l’incertitude que cette autre personne partage sans lui demander de mettre cela en une phrase cohérente », a déclaré Hendrick.

La meilleure réponse est celle que votre ami veut réellement

Lorsque ses amis non noirs lui ont tendu la main, Brooks a déclaré qu’elle appréciait les enregistrements doux et non explicites. Elle ne veut pas d’une litanie de textes ressassant les détails de la violence.

«Cela nous fait revivre et vous ne savez pas toujours quel est l’état mental de quelqu’un en ce moment», a-t-elle déclaré. «Juste un simple, ‘Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous soutenir maintenant? Voulez-vous parler de quoi que ce soit?’ Je pense que cela fait des merveilles pour beaucoup de gens. Et encore une fois, ce n’est pas pour tout le monde, mais pour moi, c’est agréable de savoir que les gens pensent à moi quand quelque chose comme ça se produit. «

Johnson a déclaré qu’il avait eu de nombreuses conversations sur le verdict Chauvin et les prochaines étapes avec ses amis et sa famille noirs. Il n’a reçu aucun message mardi de ses amis non noirs, et il était à l’aise avec cela.

« Ces moments après le verdict étaient centrés sur nous et notre communauté », a-t-il déclaré. « Mes collègues non noirs ont fait en sorte de ne pas se concentrer à ce moment-là et cette réponse fonctionne bien pour moi. »

Owens, qui organise la justice sociale sur le campus et hors du campus, a déclaré que deux amis avaient demandé le verdict de la manière dont ils se réjouissaient.

« Cela vient d’un endroit où » je vous vois faire constamment beaucoup de travail, peu importe ce qui se passe dans le monde « », a déclaré Owens. «L’un d’eux était du genre, ‘Hé, je vais à Venmo vous 5 $ pour vous acheter un café aujourd’hui parce que je sais que si je ne le fais pas, vous pourriez vous passer de nourriture.’ C’était juste en disant: ‘Hé, genre, je te vois et j’ai cet espace pour toi, si tu as besoin de le prendre.’ »