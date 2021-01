Le verdict du procès du présumé meurtrier néonazi d’un homme politique allemand devrait être rendu jeudi à Francfort.

Le meurtre de Walter Lübcke, député régional pro-migrants du parti CDU d’Angela Merkel, en juin 2019 avait soulevé le spectre du terrorisme d’extrême droite en Allemagne.

Stephan Ernst, 47 ans, risque la réclusion à perpétuité pour le meurtre de Lübcke, ainsi que pour une «tentative de meurtre aggravé» contre un réfugié irakien en 2016.

Le procès est d’une importance historique car il s’agit du premier meurtre d’un homme politique depuis 1945 attribué à un sympathisant d’extrême droite.

Dans la nuit du 2 juin 2019, Lübcke, 65 ans, membre du parlement de l’État de Hesse pour le parti conservateur CDU du chancelier, fumait une cigarette sur la terrasse de sa maison à Kassel, Hesse, lorsqu’il a reçu une balle dans la tête. presque à bout portant.

Après une enquête de deux semaines, Ernst, proche du mouvement néonazi, a été arrêté. Il a également accusé un complice présumé, Markus Hartmann, qui était également en procès qui a débuté le 16 juin.

Stephan Ernst a présenté ses excuses à la famille de la victime pour ce meurtre «cruel et lâche». Son avocat espère une peine «proportionnée» pour ce meurtre commis avec un «objectif politique», le parquet demandant qu’il soit emprisonné à perpétuité.

Son complice présumé est accusé de l’avoir entraîné à tirer en forêt, « y compris avec l’arme utilisée » pour le meurtre, sans être « au courant des vrais plans » d’Ernst.

Le parquet a requis une peine de neuf ans et huit mois d’emprisonnement contre lui, ses avocats plaidant l’acquittement.

Les deux suspects avaient, selon le parquet, assisté ensemble à une réunion publique au cours de laquelle Lübcke avait apporté son soutien à la politique de migration ouverte décidée par la chancelière Angela Merkel.

Plus d’un million de réfugiés ont été accueillis en Allemagne entre 2015 et 2016. À la suite de cela, le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) a fait une entrée triomphale au parlement, devenant le troisième plus grand parti du Bundestag avec 93 sièges au Parlement. Élections fédérales de 2017.

Ernst était connu des autorités depuis la fin des années 80 comme un sympathisant néonazi au potentiel violent.

Dès 1993, il était soupçonné d’avoir planifié un attentat à la bombe contre le domicile d’un demandeur d’asile. En 2009, il a participé à une émeute raciale à Dortmund.

Malgré ce passé, les services de renseignement avaient cessé de le surveiller ces dernières années.

L’enquête a révélé une autre erreur de la police, qui a été fréquemment accusée dans le passé d’être sympathique aux néonazis, en ce qu’elle n’a pas signalé à l’autorité de délivrance des armes que le complice présumé était toujours un membre actif de l’extrême droite. .

Cela lui a permis d’obtenir des pistolets et des fusils.

Le parlement de Hesse, dont Lübcke était membre, enquêtera plus avant sur les échecs de l’enquête.

Le meurtre de Lübcke a soulevé le spectre du terrorisme «brun» dans le pays.

Sous-estimée dans les années 2000 par les autorités malgré les assassinats à l’époque de huit immigrés turcs, une policière grecque et une policière allemande par le groupe néo-nazi National Socialist Underground (NSU), la menace est désormais perçue comme un défi crucial pour la sécurité intérieure de l’Allemagne.

En octobre 2019, un sympathisant d’extrême droite a failli commettre une attaque terroriste contre la fête juive de Yom Kippour dans une synagogue de Halle, avant de tuer un passant et un homme dans un restaurant fréquenté par des immigrés.

Il a été condamné à la réclusion à perpétuité en décembre.

En février 2020, un homme a également tué neuf personnes d’origine étrangère dans deux bars de Hanau, près de Francfort, avant de se suicider.

Enfin, mercredi, la justice allemande a ouvert la voie au procès d’un sympathisant d’extrême droite soupçonné de projeter d’attaquer des élus et des musulmans.

Dans le même temps, des politiciens allemands et des survivants de l’Holocauste ont mis en garde contre la résurgence de l’antisémitisme dans le pays lors de la journée annuelle de commémoration des victimes du nazisme.