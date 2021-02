Le ministre français de la Santé a déclaré qu’il était possible que le pays puisse encore éviter un troisième verrouillage national, affirmant que la pandémie restait sous contrôle malgré la propagation de la variante britannique plus contagieuse du Covid-19.

«Le confinement n’est pas un choix de facilité et de sécurité, c’est un choix de nécessité lorsque la situation épidémique nous échappe. Et ce n’est pas le cas » Le ministre de la Santé Olivier Veran a déclaré mardi matin à France Info.

«Il est possible que nous ne soyons jamais reconduits… J’espère que nous pourrons dès que possible donner des libertés aux Français», Ajouta Veran.

Les commentaires du ministre de la Santé interviennent alors que le nombre de cas commence à baisser, mais l’inquiétude reste vive car la variante britannique de Covid-19 est devenue de plus en plus répandue dans tout le pays.

Caroline Gutsmuth, directrice d’un laboratoire Biogroup à Paris, a déclaré à BFMTV que la variante la plus contagieuse représente actuellement 37,7% des cas positifs en Ile-de-France et est en passe de devenir la souche la plus répandue.

«Malheureusement, c’est l’évolution qui avait été prédite par plusieurs personnes. Début mars, je pense que ce sera la souche majoritaire en France. Il pousse très rapidement » Nota Gutsmuth.

Les scientifiques ont averti que la souche de coronavirus muté est en moyenne 56% plus contagieuse que la version originale, mais elle ne semble pas avoir d’impact sur l’efficacité des vaccins utilisés.

Veran a ajouté que la France était sur la bonne voie pour avoir vacciné 3,5 à quatre millions de personnes d’ici la fin du mois de février alors que le pays cherchait à vacciner pour sortir de la pandémie.

La France est en retard sur ses voisins européens après un démarrage lent des vaccinations. Plus de 12 millions de personnes ont déjà reçu le jab au Royaume-Uni.

