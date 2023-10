Le nom du club Veralto (VLTO) a publié un premier rapport sur les résultats solides en tant que société publique, offrant l’assurance que le manuel commercial qu’il a appris de son ancien propriétaire, Danaher (DHR), sera utilisé pour tracer sa propre voie, indépendamment du géant des sciences de la vie. . Les ventes ont augmenté de 3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,26 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre. Le bénéfice par action (BPA) ajusté s’est élevé à 75 cents au cours du trimestre, soit un centime de moins que la même période de l’année dernière s’il s’agissait d’une entreprise autonome. à l’époque. Les actions de Veralto, une société industrielle du S&P 500 axée sur la qualité de l’eau et des emballages, ont légèrement augmenté jeudi, effaçant les baisses antérieures, pour s’échanger autour de 71,50 $ chacune. Lorsque la scission de Veralto de Danaher a été finalisée plus tôt ce mois-ci, les actionnaires comme nous ont reçu une action VLTO pour trois actions de DHR détenues. Nous avions alors décidé de conserver nos actions VLTO. En conclusion Rien dans le rapport de Veralto de mercredi soir ou lors de la conférence téléphonique de jeudi matin n’était aussi révélateur. Bien entendu, l’action de Veralto a connu des difficultés depuis le début de sa négociation début octobre. Mais cette faiblesse n’est pas vraiment un choc en raison de la nature des spin-offs, qui donnent aux investisseurs des participations dans de nouvelles sociétés qu’ils ne souhaitent pas nécessairement posséder. À un niveau élevé, nous avons été encouragés par les commentaires de la direction sur le potentiel de conclusion d’accords maintenant que Veralto n’est plus sous le toit de Danaher. Lors de l’appel de jeudi, Jennifer Honeycutt, PDG de Veralto, a déclaré que la société envisageait un certain nombre de cibles potentielles, tout en soulignant que la direction adopterait une “approche très disciplinée” lors de toute acquisition afin de garantir la création de valeur au fil du temps. C’est une stratégie que Danaher utilise depuis des années avec beaucoup de succès, et nous sommes heureux de voir que Veralto cherche déjà à utiliser sa propre version modifiée. En fin de compte, cependant, les résultats de Veralto cette fois-ci n’ont pas été un événement puisque jusqu’à la fin du troisième trimestre, la société faisait partie de Danaher en tant que secteur opérationnel de solutions environnementales et appliquées. Danaher a publié ses résultats avant la cloche d’ouverture de mardi, fournissant un premier aperçu des résultats financiers de Veralto. Un petit rappel sur les types de produits et services proposés par Veralto : sa division de qualité de l’eau fabrique des systèmes de lumière UV qui aident à désinfecter les approvisionnements en eau municipaux, y compris celui de la ville de New York, et son segment de qualité des produits et d’innovation (PQ & I) produit des imprimantes commerciales. qui fixent des dates de péremption sur les aliments emballés vendus dans les épiceries. En d’autres termes, Veralto touche de nombreuses facettes de la vie quotidienne même s’il n’est pas un nom connu. Quant à la manière dont nous envisageons notre position actuelle, nous en débattons. Nous aimons ce métier, c’est pourquoi nous avons conservé nos actions. Cependant, avec une pondération inférieure à 0,5 %, la position est largement peu significative du point de vue de la gestion de portefeuille de niveau supérieur. Dans un marché qui révèle quotidiennement des opportunités en raison d’une faiblesse généralisée résultant davantage des taux d’intérêt élevés et des prix de l’énergie, et non des fondamentaux des entreprises, nous nous demandons s’il est plus logique de développer le nom ou simplement de prendre les liquidités et d’envisager un redéploiement. ailleurs. En conséquence, nous maintenons pour le moment notre note de 2. Commentaire trimestriel Nous ne disposons pas de données adéquates pour permettre une comparaison des résultats de Veralto avec les estimations des analystes, mais dans l’ensemble, le rapport semble bon. Rappelons que dans le rapport sur les résultats de Danaher, les résultats du troisième trimestre pour les solutions environnementales et appliquées ont dépassé les attentes tant en termes de ventes que de résultat opérationnel. Nous avons inclus un graphique ci-dessous afin de fournir les informations dont nous disposons ainsi qu’un aperçu des performances par rapport à l’année dernière. Les points positifs à noter incluent le fait que le coût des ventes de Veralto a augmenté plus lentement que les ventes réelles, ce qui a entraîné une augmentation de la marge brute. D’autre part, le bénéfice sur le revenu brut a été restitué sous la forme de frais de vente, généraux et administratifs plus élevés “liés aux investissements de croissance et aux coûts de main-d’œuvre plus élevés”. Les dépenses de recherche et développement ont également été plus élevées, ce qui n’a entraîné aucune modification annuelle du résultat opérationnel. La marge opérationnelle ajustée de Veralto s’est contractée au troisième trimestre par rapport à la même période de l’année dernière, et les flux de trésorerie ont également diminué sur une base annuelle. Lors de l’appel de jeudi, le directeur financier Sameer Ralhan a déclaré que Veralto avait mis en œuvre certaines optimisations de coûts au troisième trimestre qui commenceront à produire des bénéfices au cours du quatrième trimestre en cours. En outre, la dévaluation du peso argentin a pesé sur les marges, a déclaré Ralhan, en particulier dans le segment PQ & I de Veralto. Parmi les autres dynamiques notables du troisième trimestre de Veralto, citons la génération de flux de trésorerie disponibles s’élevant à 113 % du bénéfice GAAP (ce qui était supérieur au bénéfice ajusté de 83 cents par action). Comme nous l’avons noté dans notre analyse Danaher plus tôt cette semaine, les bénéfices adossés à des liquidités sont considérés comme de haute qualité, ce qui est donc certainement positif. Géographiquement, Veralto a généré 48 % de ses ventes en Amérique du Nord, 22 % de ses ventes en Europe occidentale et 28 % de ses ventes dans les régions à forte croissance, qui comprennent la Chine, où les ventes ont chuté de plusieurs dizaines de dollars. Honeycutt a déclaré que Veralto ressentait la douleur de la “large faiblesse” de l’économie chinoise, ce qui n’est pas vraiment une surprise compte tenu des récents rapports sur les bénéfices d’autres sociétés opérant dans le pays, comme son compatriote Club holding Procter & Gamble (PG). À plus long terme, Honeycutt a toutefois déclaré que Veralto restait confiant dans l’attractivité de la Chine en tant que marché. Plus généralement, Honeycutt s’est dit optimiste quant à la capacité de Veralto de générer « une croissance régulière, conforme à nos antécédents historiques ». Orientations Au quatrième trimestre, la direction s’attend à ce que la croissance des ventes de base soit stable, voire en baisse, par rapport à la même période de l’année dernière, alors que l’entreprise est aux prises avec une baisse de la demande de biens de consommation emballés, ce qui est mauvais pour son PQ & I. division – et une nouvelle faiblesse en Chine affectant les deux segments. La marge bénéficiaire d’exploitation ajustée devrait se situer entre 23,5 % et 24,5 %, ce qui, même dans la partie basse des prévisions, représenterait une augmentation par rapport au troisième trimestre. Dans le même temps, la direction prévoit que le bénéfice dilué ajusté se situera entre 79 cents et 84 cents par action. Enfin, Veralto prévoit d’initier un dividende trimestriel de 9 cents par action au quatrième trimestre. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long VLTO, DHR. Voir ici pour une liste complète des actions.) 