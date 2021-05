Vera Wang lance son entreprise à 40 ans

Cette histoire fait partie de la série Behind the Desk, où CNBC Make It s’intéresse aux dirigeants d’entreprise prospères pour tout savoir, de la façon dont ils sont arrivés à l’endroit où ils sont en passant par ce qui les fait sortir du lit le matin en passant par leurs routines quotidiennes.

Vera Wang a habillé tout le monde, des Kardashian à Michelle Obama et les femmes du monde entier convoitent ses robes de mariée, ce qui coûte Des milliers de dollars.

Mais le succès de Wang – même sa carrière de créatrice de mode – la surprend toujours.

« Si quelqu’un avait dit, [I’d be] la fille qui ne s’est mariée qu’à 40 ans [and] créerait une entreprise basée sur les robes de mariée, j’aurais ri « , a déclaré Wang à CNBC Make It

En effet, le plus grand succès de Wang est venu plus tard dans la vie. En grandissant, Wang a vécu une vie privilégiée avec ses parents immigrés chinois dans l’Upper East Side de Manhattan.

À 7 ans, elle a commencé le patinage artistique et a excellé. Mais après des tentatives infructueuses pour faire le Jeux olympiques, Wang a finalement tourné son attention vers son autre passion: la mode.

«Cela venait de ma mère qui était un étendard», dit-elle.

Wang a passé 17 ans au magazine Vogue jusqu’à perdre face à Anna Wintour pour le poste de rédactrice en chef.

Puis son mariage a eu lieu. Quand Wang a décidé de se marier juste timide d’elle 40e anniversaire au responsable informatique Arthur Becker (ils ont depuis divorcé), elle a eu du mal à trouver une robe de mariée qu’elle aimait.

Son père voyait son point douloureux comme une opportunité commerciale. Mais Wang hésitait.

«J’ai pensé que c’était peut-être trop tard pour moi», dit-elle. Cependant, son père a continué à l’encourager, lui donnant même de l’argent de démarrage pour ouvrir son salon phare à l’hôtel Carlyle à New York en 1990.

«Il y a eu un million de jours où je me suis dit: ‘À quoi pensais-je?’ ou «Pourquoi ai-je fait ça?» », dit Wang. «Mais il y a eu beaucoup plus de jours où je me suis senti extrêmement chanceux de faire quelque chose que j’aime tant et d’apprendre de nouvelles leçons, non seulement [as an] designer mais en tant qu’entrepreneur au quotidien. «

Aujourd’hui, il y a des boutiques de mariée Vera Wang à Londres, Tokyo et Sydney. Sa marque éponyme s’est également étendue au prêt-à-porter, aux bijoux, aux lunettes, aux chaussures, aux parfums et à la maison. Elle a des accords de licence avec La mariée de Zales, Kohl et David et emploie directement plus de 200 personnes.

«Je suis l’unique propriétaire», dit Wang à propos de son entreprise. (Forbes a rapporté en 2020 que la valeur nette de Wang était d’environ 270 millions de dollars.)

À 71 ans, Wang n’a pas l’intention de ralentir. Dans Février, elle a créé une ligne de vodka en édition limitée avec Chopin.

«Je pense que le jour où je ne veux pas grandir sera vraiment le jour où j’arrêterai», dit-elle.

Ici, Wang parle des échecs, de la peur et de la difficulté à trouver la robe de mariée parfaite à 40 ans (avec un petit coup de coude de papa) l’a amenée à créer sa propre entreprise.