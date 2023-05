Vera Twomey, maman et militante de Cork, révèle que sa fille Ava, 13 ans, est décédée et « ne combat plus sa douleur »

Une JEUNE fille dont la mère a fait campagne à l’échelle nationale et internationale pour obtenir son accès au cannabis médical pour aider à contrôler les crises catastrophiques quotidiennes causées par une forme rare d’épilepsie est décédée à l’hôpital.

Ava Barry, atteinte du syndrome de Dravet, est décédée paisiblement à l’hôpital universitaire de Cork la nuit dernière, entourée de sa famille. Elle avait été hospitalisée à la suite d’une maladie récente.

Ava Barry, atteinte du syndrome de Dravet, est décédée paisiblement à l’hôpital universitaire de Cork la nuit dernière Crédit : collecte des médias sociaux

Sa mère Vera Twomey, d’Aghabullogue, Co Cork, avait marché de Cork à Leinster House à Dublin à deux reprises dans le but de souligner le sort d’Ava Crédit : John Delea 2016 &copie ;

En 2017, le ministre de la Santé de l’époque, Simon Harris, a accordé une licence pour l’utilisation de cannabis médical par Ava.

Sa mère Vera Twomey, d’Aghabullogue, Co Cork, avait marché de Cork à Leinster House à Dublin à deux reprises dans le but de mettre en lumière le sort d’Ava.

Son état était si grave qu’il l’avait déjà poussée à un arrêt cardiaque et à un coma de huit jours.

Vera a donné de nombreuses interviews aux médias sur une période de trois ans au cours desquelles elle a déclaré qu’elle cherchait désespérément à avoir accès au THC pour prévenir les graves crises d’épilepsie de sa fille. Elle a également aidé d’autres parents qui occupaient des postes similaires à elle.

Elle a publié un livre intitulé « For Ava » en 2019, dans lequel elle racontait les difficultés que sa famille a connues lorsque sa fille était gravement malade.

Vera a déclaré qu’ils n’avaient plus d’options pour traiter le syndrome de Dravet et qu' »il n’y avait rien d’autre que Google » alors qu’ils cherchaient désespérément une solution à la situation désastreuse de leur fille.

Avant d’obtenir du cannabis médical, Ava avait jusqu’à 23 crises en 26 heures.

Vera avait précédemment déclaré que les crises étaient des « expériences terrifiantes » car elle ne savait jamais si sa fille en sortirait intacte. La crainte était qu’Ava finisse par avoir des lésions cérébrales ou meure.

Les appels du service d’ambulance étaient si réguliers pour Ava qu’ils n’avaient pas besoin de lui demander son adresse.

Vera a déclaré que sa vie avant d’obtenir du cannabis médical pour Ava était une vie de stress, de douleur et d’anxiété constants.

Elle a déclaré: « Chaque instant de veille en était consommé. J’opérais sous une peur et une tension constantes, attendant la prochaine crise. Cela arrivait même si vous ne saviez jamais quand – mais aussi sûr que le jour, cela arrivait.

« Ava avait plusieurs crises presque tous les jours, dont plus de 20 lors d’une mauvaise journée. Elles variaient en étendue et en gravité, mais chacune était une expérience angoissante, pleine de douleur et de terreur. »

En mai 2017, Vera s’est rendue en Espagne pour obtenir une ordonnance d’un consultant en cannabis médicinal pour Ava.

Les douaniers ont confisqué l’huile de cannabis THC de Mme Twomey après l’avoir interrogée pendant une heure après qu’elle soit descendue d’un vol en provenance de Barcelone.

Elle est allée vivre à La Haye aux Pays-Bas dans la seconde moitié de 2017, où elle a de nouveau reçu une ordonnance du médicament pour sa fille. À l’époque, Mme Twomey a déclaré que c’était un soulagement d’avoir enfin un accès constant aux médicaments, même si elle devait se rendre à l’étranger.

Elle a déclaré: « C’est la liberté pour nous. Nous avons un médicament qui fonctionne. Nous pouvons parler ouvertement et honnêtement qu’Ava a la forme de cannabis THC. Nous n’avons pas à nous cacher dans l’ombre. Le THC a sauvé la vie d’Ava et a changé sa vie et est la forme de médication la plus humaine. »

Vera a été invitée à parler à la Chambre des communes à Londres en 2019 des avantages de la médecine alternative dans le traitement de conditions telles que l’épilepsie sévère. Elle a également été nommée Cork Person of the Month en mai 2018.

Le médicament à base de cannabis s’est avéré une aubaine pour Ava, car il a maîtrisé ses crises et lui a donné une qualité de vie qu’elle n’avait pas eue auparavant.

Vera a déclaré que la jeune fille de 13 ans « est maintenant en paix et ne lutte plus contre sa douleur ».

Les arrangements funéraires d’Ava seront confirmés dans les prochains jours. Ava laisse dans le deuil ses parents, Vera et Paul et ses frères et sœurs, Michael, Sophia et Elvera Mae.