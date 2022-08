Vera Farmiga sur “Cinq jours au mémorial” et Cherry Jones : Interview – Hollywood Life

Cinq jours au mémorial est un regard sombre sur l’impact de l’ouragan Katrina sur un hôpital local de la Nouvelle-Orléans. Vera Farmiga et Cerise Jones incarnent le Dr Anna Pou et Susan Mulderick, de vraies femmes qui ont dû endurer des conditions exténuantes et prendre soin des patients à l’intérieur de l’hôpital après le passage de la tempête. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec les actrices de la façon dont elles se sont préparées pour la série et pourquoi elles n’ont pas parlé aux médecins de Memorial pour le faire.

“Aucun d’entre nous ne l’a fait, en partie parce qu’il s’agit d’une dramatisation d’un livre journalistique, et lorsque les scénaristes commencent à dramatiser quelque chose, ils peuvent s’appuyer sur des sources. Mais bien sûr, ils inventent les conversations », a expliqué Cherry. « J’essaie donc parfois de ne pas lire les sources originales et de me concentrer uniquement sur mon travail, c’est-à-dire sur ce qui est écrit sur la page. Alors ça et je serais trop timide pour rencontrer Susan Mulderick, mais j’ai beaucoup de respect pour elle.

Vera a ajouté: “J’ai hâte de rencontrer Anna un jour, mais je pense que tous ces détails ont été extraits de Sheri [Fink]c’est enquête extraordinaire. Il y avait tellement d’interviews, non seulement d’Anna mais aussi d’amis et de membres de sa famille, des gens de son cercle sacré. Vous voulez savoir comment était le médecin, parlez aux patients. Il y avait tellement d’informations dans le livre de Sheri et des entretiens avec des collègues et avec des infirmières et des collègues médecins. C’était donc ma Bible. C’était tout pour moi dans ce processus.

Tout le monde au Memorial Medical Center de la Nouvelle-Orléans a enduré des conditions horribles sans électricité, eau potable ou climatisation pendant des jours. La controverse a englouti l’hôpital après que 45 cadavres aient finalement été retirés de l’hôpital par la suite. Cela a déclenché une enquête qui a conduit à l’arrestation du Dr Pou et de deux infirmières liées aux décès à Memorial. Un grand jury a refusé d’inculper le Dr Pou un an plus tard et les accusations ont été supprimées.

Le Dr Pou a admis avoir administré de la morphine et du midazolam sédatif à des patients, mais pas euthanasié. Elle a souligné que les médicaments n’étaient administrés que pour soulager la douleur ressentie par les patients. Cinq jours au mémorial soulèvera inévitablement une discussion sur l’éthique, mais Vera espère que les téléspectateurs auront de la “compassion” pour tous ceux qui ont souffert pendant cette période difficile.

“Les téléspectateurs ressentiront ce que c’était que d’être [there] dans de multiples perspectives dans la peau de ces personnages. Ils le ressentiront viscéralement. C’est le grand pouvoir de la série”, a-t-elle déclaré. HollywoodLa Vie. « Mais j’espère qu’ils ont de la compassion pour tous ceux qui sont passés par là : les médecins, les infirmières, le personnel de Memorial, les patients, les familles qui étaient là, les personnes qui cherchaient un abri. Je veux qu’ils aient cette compassion.

Elle a poursuivi: «Et à bien des égards, c’est un hommage aux médecins et aux infirmières, et à notre première ligne, ces travailleurs de la santé qui viennent d’être en première ligne depuis des années avec une pandémie. Les choix qu’ils ont dû faire pendant la pandémie étant surchargés de travail et soumis à une contrainte extrême et avec leur santé mentale, souffrant de tout ce qui était devant eux, et ce qu’ils ont dû faire face au manque d’EPI et à la recherche de ventilateurs, et décider qui obtient un lit et qui n’a pas… tout ça. Ce sont les héros parmi nous. Nous devons les honorer. C’est un merveilleux coup de projecteur pour eux.

Cinq jours au mémorial sera diffusé le 12 août sur Apple TV+ avec les trois premiers épisodes. Les épisodes restants seront diffusés chaque semaine tous les vendredis