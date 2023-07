Venus Williams tombe au début de son premier match à son 24e Wimbledon et perd contre Elina Svitolina

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – Alors que Venus Williams entrait sur le court central pour sa 24e apparition à Wimbledon à 43 ans, accueillie par une ovation debout, elle a tenu une bande d’exercice verte au-dessus des deux mains et l’a étirée tout en se dirigeant vers son siège de touche.

Une fois que son match de premier tour contre Elina Svitolina a commencé, Williams a joué comme une version rétro d’elle-même. Ces gros services. Ces coups nets. Rapidement, elle était à un point d’une avance de 3-0 lundi.

Et puis, avançant pour tenter une volée, Williams a glissé sur l’herbe verte. Son pied droit a cédé. Elle s’est effondrée au sol. Elle hurla et s’agrippa à son genou droit, qui était déjà recouvert d’une manche beige. Williams a été soignée deux fois par un entraîneur – notamment en se faisant bander le genou pendant un temps mort médical après le premier set – et bien que l’Américaine ait continué à jouer, elle n’a pas réussi à vaincre la demi-finaliste de Wimbledon 2019 Svitolina dans une défaite 6-4, 6-3 .

Williams était le joueur le plus âgé du tableau cette année et le quatrième plus âgé à avoir participé au tableau principal de Wimbledon. Svitolina n’avait que 2 ans lorsque Williams a fait ses débuts à Wimbledon en 1997 et seulement 5 ans lorsque Williams a remporté l’épreuve pour la première fois en 2000.

Elle remportera également les titres au All England Club en 2001, 2005, 2007 et 2008, ainsi qu’une paire de trophées de l’US Open en simple – plus 14 en double féminin avec sa sœur cadette, Serena, qui a pris sa retraite après la saison dernière.

L’aînée Williams a également été vice-championne à Wimbledon à quatre reprises, plus récemment lors d’une résurgence de 2017, une saison au cours de laquelle elle a atteint un total de deux finales et une autre demi-finale dans les tournois majeurs. Depuis? Williams – qui a annoncé son diagnostic de syndrome de Sjögren, une maladie auto-immune énergivore qui peut causer des douleurs articulaires, en 2011 – a perdu au premier tour lors de 10 de ses 15 derniers tournois du Grand Chelem.

Il y a eu des moments vintage lundi. Sert jusqu’à 117 mph. Les grosses coupes sur les coups droits et les revers à deux mains qui ont soit produit des gagnants nets, soit conduit à des erreurs forcées de Svitolina.

Il y a également eu 33 fautes directes, 18 de plus que Svitolina. Le total de Williams dans cette catégorie comprenait huit doubles fautes.

Pourtant, la foule a certainement apprécié la persévérance et les efforts déployés par Williams lundi, se levant pour la saluer et la couvrir d’applaudissements lorsqu’elle a quitté le terrain d’un rapide signe de la main.

