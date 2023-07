Venus Williams tombe à la défaite de Wimbledon avec Svitolina sur la piste de retour

Pendant un bref instant sur le court central, le stade qui a été témoin de cinq de ses titres du Grand Chelem a aperçu Venus Williams en plein vol. Au début de sa rencontre très attendue avec Elina Svitolina, le ballon s’envolait proprement et facilement de la raquette de la joueuse de 43 ans alors qu’elle interrompait immédiatement le service.

Mais aussi vite qu’elle avait trouvé sa place, elle l’a perdue. À 2-0, Williams a glissé sur l’herbe tout en défendant le filet, hurlant alors qu’elle serrait son genou gauche. Après quelques moments tendus, Williams s’est finalement levée et a repris, mais alors qu’elle se déplaçait timidement, Svitolina a montré son expérience en prenant le contrôle pendant l’incertitude et en ne regardant jamais en arrière.

Avec une performance propre et mature, Svitolina est revenue à Wimbledon pour la première fois depuis 2021 avec une victoire, battant Williams 6-4, 6-3 dans un concours entre deux joueurs se lançant dans des retours inspirants pour atteindre le deuxième tour.

« C’était une journée spéciale pour moi aujourd’hui de jouer sur le court central. Je veux dire, ça ne pourrait pas être plus spécial de jouer aussi contre un aussi grand champion que Vénus. Je suis vraiment heureuse d’avoir pu obtenir une première victoire sur le court central pour moi », a déclaré Svitolina.

Par la suite, Williams a déclaré qu’elle n’était pas sûre de ce qu’elle avait fait à son genou, mais que cela restait douloureux jusqu’à la fin du match. Après avoir suivi le match de Novak Djokovic sur le court central, qui avait comporté un retard de près de 90 minutes en raison de l’herbe mouillée, Williams a déclaré qu’elle n’avait pas l’impression que le terrain était trop glissant.

« C’était juste de la malchance pour moi. J’ai parfaitement commencé le match. Je le tuais littéralement, puis j’ai été tué par l’herbe », a déclaré Williams. « Ouais, ce n’est pas amusant en ce moment. J’avais l’impression d’être en grande forme en entrant dans ce tournoi, et en grande forme pendant le match. Tout cela est très choquant en ce moment. C’est du sport. Je frappe bien la balle. J’espère que je peux juste comprendre ce qui se passe avec moi et aller de l’avant.

Svitolina est entrée sur le terrain pour poursuivre son retour spectaculaire. Après avoir donné naissance en octobre à sa fille, Skaï, et repris la pratique en janvier, elle a fait son retour en avril.

Un mois plus tard, elle remporte un titre WTA à Strasbourg et atteint les quarts de finale de Roland Garros. Après avoir été déclassée en avril, elle est déjà de retour dans le top 100.

Williams félicite Elina Svitolina après leur rencontre au premier tour à Wimbledon. Photographie: Tom Jenkins / The Guardian

« Moi et Gaël [Monfils] eu un moment spécial en octobre en accueillant notre belle fille », a déclaré Svitolina. « Ils applaudissent de chez eux et c’est vraiment spécial pour nous et je suis vraiment heureux d’avoir pu revenir au tennis très rapidement. Jouer ici, jouer dans un Grand Chelem, c’est une sensation incroyable.

Alors que Williams se débattait après sa glissade, Svitolina en a profité. Elle a extrêmement bien utilisé le rythme de Williams, s’accroupissant constamment et utilisant ses jambes pour contrer et rediriger le ballon. Au fil du match, la qualité a augmenté et Williams a trouvé un meilleur rythme de frappe. Pourtant, Svitolina a constamment trouvé un moyen de faire passer les échanges de la défense à l’attaque.

La rencontre s’est terminée par une certaine controverse alors que le retour du revers de Svitolina a été initialement annoncé. Williams, qui pensait également que le ballon était sorti, avait repoussé le ballon à peu près au même moment où l’appel avait été effectué. Le revers de Svitolina a été jugé par un œil de faucon, ce qui a incité l’arbitre à décider que Williams n’avait pas été distrait par l’appel et à attribuer le point à Svitolina. Clairement mécontent de l’appel, Williams a choisi de ne pas serrer la main de l’arbitre.

« Je n’étais pas du tout d’accord avec l’appel. C’était juste ce genre de journée », a-t-elle déclaré.

Williams a quitté le court central pour une ovation debout et, malgré sa frustration, elle a salué le public. Après une année difficile la saison dernière, le niveau de Williams est en fait impressionnant. Elle a joué à un bon niveau pendant la saison sur gazon, battant Camila Giorgi et forçant Jelena Ostapenko à un match serré en trois sets à Birmingham.

Mais à 43 ans, chaque match a apporté de nouveaux problèmes physiques. Williams a subi une grave déchirure aux ischio-jambiers en janvier qui a entraîné une mise à pied de cinq mois, et à Birmingham, elle s’est blessée au genou et à la cuisse lors de ses deux matches. Williams a déclaré qu’elle était « en état de choc » après une troisième blessure en trois matches.

« Je pense que ce qui rend celui-ci difficile à traiter, c’est que j’ai eu tellement de blessures », a-t-elle déclaré. « J’ai été absent de la tournée pendant un bon moment. Ce n’est pas ce que je souhaite pour moi. Ce genre de chute, je n’ai rien fait de mal. Je suis juste allé chercher le ballon. Il n’y a rien que je puisse vraiment faire à ce sujet. Ce genre de choses est difficile à traiter émotionnellement, mentalement et physiquement sur le terrain.

Svitolina affrontera ensuite un autre match intéressant contre Elise Mertens, la 28e tête de série. Alors qu’elle apprécie sa forme grandissante sur le terrain et sa vie de nouvelle mère, Svitolina a souligné à quel point les choses restaient lourdes pour elle.

« Chaque instant que je ne suis pas sur le terrain, je vérifie comment va ma famille, comment la situation est en Ukraine, surveillant tout le temps ce qui se passe et comment moi et ma fondation, l’équipe autour de moi, comment nous pouvons aider à ce moment particulier pour certains enfants, pour ma famille, pour des amis, pour n’importe qui. C’est donc à peu près la vie que j’ai maintenant au jour le jour.