Venus Williams subit sa défaite la plus déséquilibrée à l’US Open : 6-1, 6-1 au premier tour

Il y avait une sœur Williams au stade Arthur Ashe mardi soir, pour le plus grand plaisir des spectateurs qui ont offert une standing ovation à la fin du match. Sauf que cette fois, c’était Vénus, pas Serena, et il n’y a eu aucune cérémonie, aucun adieu formel – et, contrairement à l’année dernière, aucune indication de ce que l’avenir pourrait nous réserver.

Les jours de jeu de sa sœur cadette sont terminés après un dernier hourra à Flushing Meadows en 2022, mais Venus Williams est toujours en compétition, toujours en difficulté, même si son âge, 43 ans, et un genou cassé ne lui ont pas rendu service en cette soirée étouffante. Williams a été éliminée 6-1, 6-1 par la qualifiée belge Greet Minnen au premier tour de l’US Open, sa défaite la plus déséquilibrée en 100 matches en carrière au tournoi du Grand Chelem où elle a remporté le trophée en 2000 et 2001.

La foule, qui semblait ravie d’avoir la chance de voir Williams jouer en personne, l’a envoyée vers les vestiaires avec des applaudissements et des cris. Elle fit un rapide signe de la main et un sourire alors qu’elle s’éloignait, son sac de raquette rouge en bandoulière sur son épaule gauche.

«C’était vraiment formidable d’entendre le soutien. Je sais que les fans sont là pour moi depuis toujours, donc c’est fantastique d’avoir encore ce soutien encore plus que jamais », a déclaré Williams, le joueur le plus âgé sur le terrain. « C’est donc une belle chose et j’adore l’Open. »

Les 21 premières fois où Williams a participé à l’événement, elle a obtenu une fiche de 21-0 au premier tour. Mais c’était sa troisième défaite consécutive au premier tour depuis.

Ensuite à Ashe, le champion en titre Carlos Alcaraz s’est qualifié pour le deuxième tour lorsque son adversaire, Dominik Koepfer, a arrêté de jouer alors qu’il était mené 6-2, 3-2. Koepfer s’est tordu la cheville sur le huitième point du match et, bien qu’il ait d’abord continué après avoir été soigné, il a finalement concédé.

Minnen, 26 ans – qui a lancé un uppercut et levé les bras après avoir gagné – est née en août 1997, le mois avant que Williams n’atteigne pour la première fois la finale de l’US Open.

« Pour moi, c’était incroyable de jouer une légende comme elle. J’ai un immense respect », a déclaré Minnen, qui est classé 97e et a débuté la soirée avec une fiche de 4-12 en carrière dans les matchs du Grand Chelem. « Être là à 43 ans, c’est vraiment incroyable. »

Williams possède sept championnats majeurs, dont cinq à Wimbledon. Mais elle a perdu au premier ou au deuxième tour lors de chacune de ses 12 dernières participations au Grand Chelem, y compris en s’inclinant au All England Club en juillet après avoir chuté lors de son match d’ouverture.

Diverses blessures l’ont limitée à 10 matches cette saison – elle a une fiche de 3-7 – après seulement quatre en 2022. Le dernier problème concerne un genou qui l’a forcée à se retirer d’un tournoi de mise au point à Cleveland un peu plus d’un an. il y a une semaine et l’a laissée incertaine de savoir si elle pourrait jouer à New York.

Mais elle était là.

« Je dois vraiment remercier mes médecins de m’avoir aidé à arriver ici. C’était en soi une bénédiction », a déclaré Williams. «J’adore jouer ici. J’ai vraiment tout donné aujourd’hui. J’ai vraiment joué de superbes coups, mais elle a eu des réponses incroyables à cela. J’aurais aimé être mieux préparé à cela.

La température était dans les basses années 70 Fahrenheit (20 degrés Celsius), mais l’humidité était de 90 %, et Williams n’a pas pu rester dans les points avec Minnen.

C’était rapidement 3-0, avec Williams – propriétaire de ce qui était autrefois l’un des services les plus intimidants du match – breaké deux fois immédiatement. Elle a perdu chacun de sa première demi-douzaine de points au deuxième service.

Minnen a fait ce qu’elle pouvait pour déséquilibrer Williams, en particulier avec les tirs au sol, et cela a fonctionné.

« Déjà quand j’avais 5 ou 6 ans, elle était à la télévision presque à chaque Slam. Elle allait si loin dans chaque tournoi », a déclaré Minnen, qui a reconnu se sentir nerveuse avant le match à cause de l’adversaire et de la taille du plus grand stade du Grand Chelem. « Elle a toujours été une joueuse extraordinaire et elle l’est toujours aujourd’hui. Je savais que je devais apporter mon « A » pour la battre. Même si elle est un peu plus âgée, elle continue de très bien frapper la balle.

Pendant plus de deux décennies, Venus et Serena ont parcouru le monde ensemble, échangeant le classement n°1 et les plus grands trophées de leur sport de la même manière que d’autres frères et sœurs pourraient partager des vêtements ou des passe-temps.

Maintenant que Serena, qui a récemment eu son deuxième bébé, a fini de jouer en tournée, des questions se posent inévitablement sur la durée pendant laquelle Vénus va concourir. Elle s’est habituée à ces questions et est devenue habile à les détourner et l’a encore fait mardi, ne voulant pas dire avec certitude si elle jouera à nouveau cette saison, et encore moins au-delà.

Était-ce difficile d’être à Flushing Meadows sans sa sœur ?

«Je veux dire, j’étais très consciente que Serena ne jouerait pas au tournoi, donc je pense que j’allais bien. J’ai eu la chance de m’habituer à cette idée avant même qu’elle ne prenne sa retraite », a déclaré l’aînée des Williams. « Je savais en quelque sorte que cela allait arriver. »

