Venus Williams reçoit une wild card dans le tableau principal

La légende américaine et sept fois championne majeure Venus Williams a reçu une wild card pour le tableau principal du simple féminin de l’Open d’Australie 2023, le premier Grand Chelem de l’année.

Venus, l’ancienne numéro 1 mondiale, est finaliste à deux reprises et la joueuse de 42 ans fera sa 22e apparition dans le tournoi qui débutera le 16 janvier à Melbourne Park ici. Vénus a fait sa première apparition ici en 1998.

De la déportation de Djokovic à Messi Magic : Les 10 meilleurs événements de 2022

“Je suis très heureux de retourner à Melbourne pour participer à l’Open d’Australie en janvier”, a déclaré Williams, qui détient un record de victoires-défaites en carrière de 54-21 à l’Open d’Australie où elle a fait ses débuts il y a 25 ans.

« Je fais de la compétition dans le pays depuis plus de 20 ans maintenant et la communauté australienne m’a toujours soutenu sans réserve. Ce sera un honneur de jouer à nouveau pour les fans et j’ai hâte de créer d’autres souvenirs lors du tournoi cette année”, a déclaré Williams, cité par les organisateurs dans un communiqué publié lundi.

A lire aussi : L’Argentine salue les footballeurs unis dans un pays divisé en crise

En plus de ses apparitions en finale de 2003 et 2017, l’ancienne n°1 mondiale Williams a atteint au moins les quarts de finale à neuf reprises.

En double, elle et sa sœur Serena Williams se sont combinées pour remporter le titre féminin à quatre reprises – 2001, 2003, 2009 et 2010 – et elle a également remporté la couronne du double mixte en 1998 avec Justin Gimelstob.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)