Venus Williams reçoit les wildcards de l’Open d’Australie et des tournois WTA d’Auckland

Venus Williams fera reculer les années le mois prochain, la joueuse de 42 ans acceptant les wildcards pour jouer dans les tableaux principaux de l’Open d’Australie et des tournois Auckland WTA, a-t-on annoncé mercredi.

La septuple championne du Grand Chelem, qui a joué pour la dernière fois sur le terrain à l’US Open de septembre en double avec sa sœur Serena, sera en simple à Auckland avant l’Open d’Australie, qui commence le 16 janvier.

A LIRE AUSSI | Lionel Messi et Co dans une mer de gens ! L’Argentine, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, célèbre avec le défilé de la victoire | En photos

Il s’agira de la 22e apparition de Venus Williams à Melbourne Park, où elle a fait ses débuts à l’Open d’Australie il y a 25 ans et a atteint les finales en 2003 et 2017.

Sa dernière apparition était une sortie de deuxième tour en 2021.

“Je suis très heureux de retourner à Melbourne pour participer à l’Open d’Australie”, a déclaré Williams dans un communiqué.

“Je suis en compétition en (Australie) depuis plus de 20 ans maintenant et j’ai hâte de créer d’autres souvenirs du tournoi cette année.”

Williams, ancienne numéro un mondiale, a rarement joué ces dernières années, son classement mondial en simple tombant à la 1007e place.

Elle s’échauffera pour Melbourne à Auckland, où elle sera l’une des quatre gagnantes du Grand Chelem sur le terrain aux côtés des anciennes championnes de l’US Open Emma Raducanu et Sloane Stephens, et de la gagnante de l’Open d’Australie 2020 Sofia Kenin.

“J’ai hâte de jouer mon premier tournoi de la saison à Auckland”, a déclaré Williams, qui a remporté le tournoi en 2015.

“Le tournoi et les fans me font toujours sentir le bienvenu, et je suis ravi d’y participer en janvier.”

La sœur aînée de Williams a remporté 49 titres au cours de sa carrière, dont Wimbledon cinq fois et l’US Open deux fois.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici