Venus Williams, Raducanu et Osaka s’affrontent au 1er tour de l’US Open

NEW YORK (AP) – L’accueil et le soutien de Venus Williams au stade Arthur Ashe mardi après-midi n’étaient pas les mêmes qu’ils l’étaient pour sa sœur, Serena, la nuit précédente. Le résultat non plus.

Venus, qui a eu 42 ans en juin, n’a fait aucune déclaration sur son avenir dans le tennis, contrairement à son jeune frère, et bien qu’elle ait également eu du succès et de l’influence – sept fois championne du Grand Chelem; une femme noire dans un sport à prédominance blanche — la fanfare et l’attention ne sont pas les mêmes.

Jouant devant des milliers de sièges bleus vides dans une arène assez silencieuse au début, bien que de plus en plus bruyante par la suite, Venus s’est inclinée au premier tour de l’US Open pour la deuxième apparition consécutive, perdant 6-1, 7-6 (5 ) à Alison Van Uytvanck.

“Elle compte tellement pour le tennis féminin. Le tennis, en général », a déclaré Van Uytvanck. “C’est une légende.”

Il s’agissait du 23e voyage à Flushing Meadows pour Venus, qui a atteint la finale en 1997 à l’adolescence, puis a remporté le trophée en 2000 et 2001, et son record de 91e participation à un tournoi majeur.

Vénus n’avait jamais perdu au premier tour de l’US Open jusqu’en 2020, puis était absente l’année dernière.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui la motive ces jours-ci, elle a répondu : « Trois lettres : WIN. C’est ça. Très simple.”

Dans la nuit, Emma Raducanu n’est devenue que la troisième championne en titre de l’US Open à perdre au premier tour, éliminée par Alizé Cornet 6-3, 6-3. Et encore une autre ancienne championne s’est retirée en deux sets lorsque Naomi Osaka, qui a remporté deux de ses quatre titres du Grand Chelem à New York, a été éliminée par la finaliste de l’Open d’Australie Danielle Collins 7-6 (5), 6-3 dans un match. qui s’est terminé après minuit.

Osaka, un ancien n ° 1, a également perdu au premier tour de Roland-Garros cette année et a glissé à la 44e place du classement. Elle avait été 3-0 en tête-à-tête contre Collins, mais ce match amusant à regarder et percutant est allé dans l’autre sens.

“Quand vous perdez contre quelqu’un trois fois”, a déclaré Collins, 19e tête de série, qui a lutté contre les blessures cette saison, “vous n’avez rien à perdre, alors j’ai essayé d’y aller et d’espérer le meilleur.”

Raducanu, qui avait 18 ans et se classait 150e lorsqu’elle a remporté le titre en tant que qualification il y a un an, a été gênée par des cloques à la main – elle a pris un temps d’arrêt médical pour se faire soigner après le premier set – et a été dominée par Cornet, 32 ans. de France qui a également bouleversé le n ° 1 Iga Swiatek à Wimbledon.

“Évidemment vraiment décevant. Vraiment triste de partir d’ici. C’est probablement mon tournoi préféré. Mais aussi, je veux dire, d’une certaine manière, (je suis) heureux, parce que c’est une table rase », a déclaré Raducanu. « Je vais faire descendre le classement. (Vais) remonter mon chemin.

Rafael Nadal, 22 fois champion majeur, a également joué sous les projecteurs, qui est revenu à l’US Open pour la première fois depuis 2019 et a battu Rinky Hijikata, 21 ans, 4-6, 6-2, 6-3, 6-3. . Nadal n’a montré aucun problème persistant sérieux avec le muscle abdominal déchiré qui l’a forcé à quitter Wimbledon en juillet.

Vénus a entièrement quitté la tournée en simple d’août 2021 jusqu’à il y a moins d’un mois et a maintenant une fiche de 0-4 depuis son retour. Son classement – ​​qui il y a 20 ans était n ° 1 – est 1 504e cette semaine.

“C’est définitivement la plus longue période où j’ai été loin du tennis et sans raquette à la main. C’était donc une expérience complètement nouvelle pour moi, récupérer une raquette dans ma main et essayer de m’acclimater le plus vite possible pour être prête pour l’US Open, ce qui n’a pas été facile », a-t-elle déclaré. «Certainement jouer beaucoup de bons points, mais à la fin, c’est juste de la rouille. Il n’y a rien que vous puissiez faire à ce sujet, sauf, vous savez, ne pas être rouillé à un moment donné.

C’est Serena qui a annoncé au monde le 9 août qu’elle s’apprêtait à s’éloigner de sa carrière de joueuse, ne sachant pas exactement quand la fin serait, bien qu’elle ait laissé entendre que cela pourrait arriver à l’US Open. Ainsi, son match de premier tour lundi est tombé dans la catégorie des événements incontournables, attirant une foule record de plus de 29 000 personnes sur le terrain du tournoi, dont plus de 23 000 à Ashe – et l’atmosphère était bruyante et électrique du début à la fin de sa victoire 6-3, 6-3 sur Danka Kovinic.

Maintenant, Serena, qui a remporté six de ses 23 titres en simple du Grand Chelem à New York, passera à un affrontement contre la tête de série n ° 2 Anett Kontaveit à Ashe mercredi soir.

Et puis elle et Venus uniront leurs forces en double jeudi, faisant équipe pour la première fois depuis 2018 cette semaine.

Lorsqu’un journaliste a voulu savoir si la retraite était dans l’esprit de Venus, elle a répondu: “Pour le moment, je me concentre uniquement sur les doubles.”

Alors, comment cette réunion d’un duo qui a remporté 14 titres du Grand Chelem dans cet événement s’est-elle produite?

« C’était l’idée de Serena. C’est elle la patronne, donc je fais tout ce qu’elle me dit de faire », a déclaré Venus. « Nous avons remporté de belles victoires. Ce serait bien d’en rajouter. »

Van Uytvanck rencontre maintenant Clara Burel, qui a éliminé la championne de Wimbledon Elena Rybakina 6-4, 6-4.

Dans une autre action lors d’une deuxième journée humide et venteuse au tournoi sur terrain dur, les gagnantes féminines comprenaient la championne 2017 Sloane Stephens, la n° 1 Iga Swiatek, la n° 6 Aryna Sabalenka, la n° 8 Jessica Pegula, la n° 9 Garbiñe Muguruza, la n° 9 13 Belinda Bencic – dont l’adversaire, Andrea Petkovic, a déclaré qu’elle se retirait du tennis professionnel – et la n ° 22 Karolina Pliskova, finaliste de 2016 à New York.

Les hommes qui ont avancé comprenaient le champion 2014 Marin Cilic, le n ° 3 Carlos Alcaraz, le n ° 7 Cam Norrie, le n ° 8 Hubert Hurkacz, le n ° 9 Andrey Rublev, le n ° 11 Jannik Sinner, le n ° 15 Marin Cilic, le n ° 17 Grigor Dimitrov et le n ° 28 Holger Rune, qui rencontre ensuite John Isner.

Ni l’un ni l’autre Williams n’a assisté au match en simple de l’autre au premier tour; Venus a dit qu’elle avait regardé Serena à la télévision mais qu’elle n’était pas là en personne à cause de son propre départ matinal le lendemain.

Leur mère, Oracene, et leur sœur, Isha, étaient à chaque fois dans la loge des invités. Mardi, ils ont vu Vénus lutter dès le départ, notamment avec son service et ses coups de fond de court qui n’étaient pas correctement calibrés. Tellement nombreux sur le net. Tant d’atterrissage long.

Après certaines de ses 25 fautes directes, Vénus grimaçait ou tripotait les cordes de sa raquette ou tirait sur le bord de sa visière.

Dix de ces erreurs sont survenues sur des revers, dépassant de loin ses deux gagnants de ce côté.

Il y a eu une demi-douzaine de doubles fautes, seulement trois as. Elle a fait face à 12 balles de break et a perdu quatre de ses 10 jeux de service.

À peine 20 minutes plus tard, il y avait une avance de 4-0 pour Van Uytvanck, un Belge de 28 ans classé 43e et qui a débuté la journée avec une fiche de 1-8 en carrière à l’US Open.

Venus a pris un peu position, brisant pour ouvrir le deuxième set et tenant 2-0. Mais ce serait sa seule pause du match et assez tôt, Van Uytvanck mettait de côté une volée gagnante pour clôturer la victoire.

Une nuit plus tôt, Serena a été célébrée lors d’une cérémonie d’après-match qui comprenait un hommage vidéo d’Oprah Winfrey et une longue interview sur le terrain. Après ce match, Venus a simplement jeté son sac d’équipement rouge sur son épaule gauche, a porté sa raquette dans sa main droite et s’est rapidement dirigée vers les vestiaires.

Howard Fendrich, Associated Press