Venus Williams « fière » de porter la collection EleVen « Wimbledon » – Hollywood Life

Vénus Williams fans excités quand elle a fait un retour choc à Wimbledon cette année pour s’associer avec Jamie Murray battre Michael Venus et Alicja Rosolska en double mixte. Portant ses dernières créations Wimbledon Collection pour sa ligne EleVen by Venus Williams, la quintuple championne de Wimbledon avait l’air rapide, forte et élégante sur l’herbe. “Pour Wimbledon, j’ai porté la jupe de tennis ondulée et la manche longue ondulée en blanc brillant de la nouvelle collection” Wimbledon Whites “d’EleVen. Je porte toujours EleVen quand je joue parce que nous concevons nos pièces pour qu’elles soient le mélange parfait de fonctionnalité et de mode », a-t-elle déclaré. HollywoodLa Vie dans une interview EXCLUSIVE.

Elle a poursuivi: «Nous veillons à ce que chacune de nos collections soit conçue avec le mouvement et la performance à l’esprit, pour vous assurer non seulement de vous sentir à l’aise, mais aussi d’avoir l’air bien pour atteindre vos objectifs de fitness. C’est une sensation incroyable de porter nos créations EleVen lors d’un tournoi emblématique comme Wimbledon – définitivement un moment de fierté pour moi.

Lors de la conception de la collection Wimbledon Whites, Venus a admis qu’elle avait «infusé» son «style personnel» avec «le style classique de Wimbledon pour créer une version moderne du look traditionnel». “Je voulais rehausser le look traditionnel de Wimbledon tout blanc en incorporant des détails subtils mais accrocheurs qui se démarquent sur le terrain et au-delà”, a-t-elle déclaré. “Des éléments de design super chic associés à des tissus flexibles, une technologie axée sur la performance, une protection solaire et des éléments de durabilité… qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?”

Venus, 42 ans, a fait une demande de dernière minute pour le tirage au sort du double mixte du championnat 2022, après avoir initialement pensé qu’elle ne jouerait pas dans le Grand Chelem. “Wimbledon est très spécial pour moi. Cela représente tellement d’étapes importantes dans ma carrière et c’est là que j’ai commencé mon combat pour l’égalité de rémunération, donc concevoir une collection signature liée à la compétition était vraiment excitant pour moi », a-t-elle déclaré à HL.

En 2005, avant de remporter son troisième titre à Wimbledon, Venus a rencontré les officiels du tournoi pour discuter de l’égalité des prix entre les athlètes féminines et masculines; cependant, ses demandes ont été rejetées. Quand rien n’a changé, elle a écrit un essai crucial dans Les temps à la veille de Wimbledon en 2006 et a joué dans une campagne de l’Association féminine de tennis et de l’UNESCO, appelant à l’égalité des sexes dans le sport. L’année suivante, le championnat a annoncé qu’il attribuerait des prix égaux à tous les concurrents dans toutes les manches, et l’Open de France a emboîté le pas. Venus a été la première athlète féminine à bénéficier de l’égalisation des prix à Wimbledon, gagnant en 2007 et remportant le même prix que le vainqueur masculin Roger Federer.

Elle a depuis poursuivi son combat pour l’égalité de rémunération hors du terrain. « C’est une question qui dépasse malheureusement de loin le sport. Des écarts salariaux importants entre les hommes et les femmes persistent encore aujourd’hui, en particulier pour les femmes de couleur. Les femmes gagnent en moyenne 84 cents pour le dollar que gagnent les hommes », a expliqué Venus. “Je suis tellement reconnaissante pour la plateforme que j’ai et je veux l’utiliser pour lutter pour l’égalité salariale mondiale et donner aux femmes du monde entier les moyens de faire de même. En 2021, EleVen a lancé son Privilege Tax Initiative, qui offre une option à la caisse pour faire un don de 1 $ pour chaque achat effectué. 100% du produit de cette initiative profite à Girls Inc – une organisation qui donne aux jeunes femmes les compétences nécessaires pour surmonter les barrières économiques, de genre et sociales et pour grandir en tant qu’individus indépendants.

La collection ‘Wimbledon Whites’ pour EleVen by Venus Williams est disponible dès maintenant sur EleVenvenuswilliams.com !