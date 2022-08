Venus Williams et Sofia Kenin en tête de la liste des jokers en simple féminin

La septuple championne majeure Venus Williams et la championne de l’Open d’Australie 2020 Sofia Kenin sont en tête de la liste des huit femmes qui ont reçu des wild cards pour le tableau principal du simple féminin de l’US Open 2022, ont annoncé mercredi les organisateurs du tournoi.

Venus et Sofia seront rejoints par leurs compatriotes américains CoCo Vandeweghe, Elizabeth Mandlik, Peyton Stearns et Eleana Yu, ainsi que par l’Australienne Jaimee Fourlis et la Française Harmony Tan dans le cadre d’accords réciproques de wild card avec Tennis Australia et la Fédération française de tennis.

Williams, âgée de 42 ans, fera sa 23e apparition au tableau principal de l’US Open. Le champion du simple des Internationaux des États-Unis en 2000 et 2001 a raté le tournoi de l’année dernière en raison d’une blessure et a été écarté pendant près d’un an avant de revenir jouer en double mixte à Wimbledon en juin.

Elle a disputé une liste complète de matchs en simple cet été au Citi Open à Washington, DC, au National Bank Open à Toronto et au Western and Southern Open à Cincinnati.

D’autre part, Kenin, la dernière Américaine à avoir remporté un titre en simple du Grand Chelem avec son triomphe à l’Open d’Australie 2020, est également en train de revenir d’une blessure. La joueuse de 23 ans a raté quatre mois cette année en raison d’une blessure à la cheville et a fait son propre retour au Citi Open.

Pendant ce temps, la championne de double de l’US Open 2018, Vandeweghe, a récemment remporté son plus grand titre en six ans avec un balayage des épreuves en simple et en double lors de l’événement WTA 125 Series à Concord, Mass, l’équivalent WTA des tournois ATP Challenger.

L’ancienne n ° 9 mondiale a lutté contre des blessures et des problèmes de santé pendant la majeure partie de quatre saisons, mais la victoire à Concord l’a fait grimper de près de 70 places au classement WTA en simple cette semaine au n ° 125.

Les goûts de Mandlik, Stearns et Yu feront tous leurs débuts dans le tableau principal du Grand Chelem après avoir remporté leurs jokers grâce à la compétition.

Mandlik a remporté l’US Open Wild Card Challenge, qui récompense l’homme et la femme américains qui gagnent le plus de points sur le terrain dur d’été avec une wild card de l’US Open tandis que Stearns, de Mason, Ohio, a remporté les titres en simple NCAA 2022 pour couronner sa deuxième année saison à l’Université du Texas.

Yu, 17 ans, également originaire de l’Ohio, est la championne nationale des 18 ans de l’USTA Girls.

L’US Open 2022 se jouera du 29 août au 11 septembre au USTA Billie Jean King National Tennis Center à Flushing, New York.

