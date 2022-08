Venus Williams est-elle mariée ? | Le soleil

VENUS Williams a été sous les projecteurs la majeure partie de sa vie aux côtés de sa sœur, Serena, en raison de leurs impressionnantes compétences en tennis.

Depuis 2017, Serena est mariée à Alexis Ohanian, ce qui fait que beaucoup se demandent avec qui sa célèbre sœur est sortie.

Venus Williams est une joueuse de tennis professionnelle Crédit : Getty Images

Avec qui Venus Williams est-elle sortie ?

Au fil des ans, Vénus, 42 ans, a été liée à plusieurs personnalités.

Son histoire de rencontres comprend:

Élio Pis

Elios Pis est un mannequin cubain populaire.

Il a commencé à sortir avec Vénus en 2012, faisant sa première apparition publique au Grand Chelem de New York de cette année-là.

Cependant, en 2017, le couple s’était séparé.

À l’heure actuelle, on ne sait pas pourquoi les deux se sont séparés.

Nicolas Hammond

Nicholas Hammond est un riche financier.

Il a commencé à sortir avec Vénus en 2017 et les deux ont même assisté au mariage de Serena ensemble.

Cependant, les deux se sont séparés en 2019.

À l’heure actuelle, on ne sait pas pourquoi les deux se sont séparés.

Qu’a dit Venus Williams à propos du mariage ?

Alors que la plupart des femmes ressentent le besoin de s’installer et de fonder une famille tout de suite, Vénus est tout le contraire.

Dans un article de couverture pour Cosmopolitan, la légende du tennis s’est ouverte sur l’avenir, révélant qu’elle ne se sentait pas obligée de marcher dans l’allée et de fonder une famille.

“J’ai beaucoup d’amis qui ne me croient pas quand je dis que j’aime ma vie et je ne veux en changer sous aucun prétexte”, a-t-elle déclaré en septembre 2021.

“Je ne suis pas désespérée et ils ne me croient pas. Ils disent des choses comme : ‘Tu vas rater ta fenêtre.’ Je me dis : “S’il te plait, détends-toi. Tu te sens peut-être comme ça, mais ce n’est pas le cas. Je te promets que non.”

Le journaliste et animateur de podcast Jemele Hill a également pesé sur le célibat de Vénus.

“Elle a choisi de vivre sa vie avec autant d’assurance et je pense qu’il y a une beauté là-dedans”, a-t-elle déclaré.

“Elle ressemble juste à quelqu’un qui n’est tout simplement pas pressé. J’aime ça chez elle.”

Venus Williams est la soeur de Serena Williams Crédit : Getty

Quelle est la valeur nette de Venus Williams ?

Depuis le début de sa carrière professionnelle, Venus a remporté sept titres en simple du Grand Chelem, cinq à Wimbledon et deux à l’US Open.

Elle a également été classée n ° 1 mondiale en simple et en double.

En raison de son succès sur le terrain, elle a pu amasser une valeur nette considérable de 95 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Cette estimation provient de ses revenus de carrière ainsi que des accords de parrainage.

La famille de Vénus a également fait l’objet du film King Richard de 2021, avec Will Smith.