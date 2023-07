Venus Williams est de retour à Wimbledon à 43 ans et prête à jouer à nouveau sur le court central

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – Lorsqu’on lui a demandé deux jours avant le début de son 24e Wimbledon si elle était toujours ravie de jouer au tennis à ce niveau, Venus Williams a rapidement répondu: « C’est tellement amusant. »

La question suivante, samedi, concernait le fait d’être en tournée sans sa sœur cadette, Serena, qui a conclu sa carrière à l’US Open l’an dernier. La réponse: « Pas autant de plaisir. »

Il y a toujours un membre de la famille Williams, vainqueur du Grand Chelem dans le tennis féminin, et c’est Venus, 43 ans, qui est récemment revenue à l’action après environ cinq mois d’absence avec une blessure aux ischio-jambiers qu’elle a qualifiée de « cauchemar ». ”

Cela faisait suite à une année 2022 au cours de laquelle elle n’a participé qu’à quatre concours – tous en août ou septembre, ce qui signifie qu’elle a raté les trois premiers tournois du Grand Chelem de la saison, dont Wimbledon – et une année 2021 au cours de laquelle elle n’en a accumulé qu’une douzaine.

« Je n’ai pas joué beaucoup de matches ces dernières années, et pas par choix. Je voulais être ici et je ne pouvais pas », a déclaré l’aînée Williams, qui rencontrera la double demi-finaliste majeure Elina Svitolina d’Ukraine sur le court central lundi, jour 1, au All England Club. « Alors j’ai juste baissé la tête et mis encore plus de travail et je me suis mis dans une bien meilleure position – et c’est la vie. Et tu dois faire face à la vie. Et j’ai géré ma vie et, la plupart du temps, je m’en sors vainqueur.

En termes de tennis, cela signifie atteindre le classement n ° 1, remporter sept titres majeurs en simple, le plus parmi les femmes actives – et cinq sont venus à Wimbledon, le premier en 2000, le plus récent en 2008 – et 14 autres en double féminin – tous avec son frère. Loin du tribunal, elle a appris à vivre avec le syndrome de Sjögren, une maladie auto-immune énergivore qui peut provoquer des douleurs articulaires ; elle a annoncé son diagnostic en 2011.

« La chose la plus inspirante à son sujet est l’amour qu’elle a pour le tennis. Je ne pense pas que l’amour ait influencé le cours de sa carrière. Je pense que vous pouvez voir des joueurs plus âgés maintenant (et) vous pouvez avoir le sentiment qu’ils ne l’aiment probablement pas autant qu’ils l’ont fait lorsqu’ils l’ont commencé. Je n’ai pas ce sentiment avec Vénus. J’espère que je suis de la même manière », a déclaré Coco Gauff, qui a fait irruption sur la scène à 15 ans en battant Williams au premier tour à Wimbledon en tant que qualification en 2019.

« De toute évidence, juste son courage pour chaque match, chaque balle. J’ai regardé quelques-uns de ses matchs la semaine dernière », a déclaré Gauff. « La seule volonté de vouloir chaque point est quelque chose d’inspirant. »

Le match de lundi sera le premier de Williams dans le stade principal de Wimbledon depuis 2017, lorsqu’elle a atteint la finale avant de perdre contre Garbiñe Muguruza.

Williams a fait ses débuts au All England Club en 1997, peu de temps avant que Svitolina n’ait 3 ans.

« Vénus adore jouer ici », a déclaré Svitolina, qui est revenue sur la tournée en avril après avoir eu un bébé l’année dernière. « C’est vraiment impressionnant. C’est une grande championne. Elle a accompli tant de choses dans sa carrière. Je ne sais pas si je jouerai à (cet) âge et si je serais dans cette grande forme, jouant avec une telle passion. Tellement de respect pour elle à bien des égards.

Le manque de victoires ces derniers temps a fait sortir Williams du top 500 du classement; Svitolina a atteint la 3e place et est maintenant 75e.

Les deux femmes ont reçu des invitations génériques pour Wimbledon.

Les inévitables questions se sont posées samedi quant à savoir si Williams avait prévu quand elle pourrait s’éloigner du sport (« Si je le faisais, je ne vous le dirais pas », a été la réponse) et si elle pourrait se voir en tournée à 50 ans (« C’est jamais fait auparavant, donc s’il y en avait un pour l’essayer, ce serait moi », a-t-elle déclaré).

Un essai de plus : pourrait-il y avoir une sorte d’adieu annoncé à la Serena, permettant un au revoir collectif ?

« Comme je l’ai dit : si je savais, je ne te le dirais pas, » répondit-elle avec un rire chaleureux.

___

Tennis AP : https://apnews.com/hub/tennis et https://twitter.com/AP_Sports

Howard Fendrich, Associated Press