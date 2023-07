Venus Williams s’est écrasée au premier tour de sa 24e apparition à Wimbledon avec une défaite en deux sets face à Elina Svitolina.

Bien qu’elle ait reçu une ovation debout alors qu’elle quittait le court central, les fans ont critiqué le comportement de la quintuple championne après le point décisif.

L’affrontement contre Svitolina n’a pas été facile pour Williams car elle s’est blessée lors du troisième match du premier set.

Elle a glissé et roulé sur le court près du filet, tenant un genou droit déjà bandé.

Williams a pu se relever et continuer peu de temps après, mais son adversaire ukrainienne a remporté le set 6-4.

Svitolina a remporté le deuxième 6-3 et sa victoire a été confirmée après que son coup droit ait été initialement appelé par un juge de ligne avant d’être renversé par un défi.

Avec une déception évidente sur son visage, Williams a regardé l’arbitre Marija Cicak et a secoué la tête avant de choisir de ne pas serrer la main.

Elle a ensuite rapidement ramassé son sac de tennis et sa serviette et a quitté le terrain, les fans n’hésitant pas à critiquer sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, l’un d’eux a déclaré: « Gênant de la part de Venus Williams de ne pas serrer la main de l’arbitre à la fin de ce match. Veut jouer jusqu’à la cinquantaine mais agit comme un enfant. Il suffit de prendre sa retraite. »

« Incroyable que Venus Williams se présente toujours à Wimbledon, bien que secouer la tête à l’arbitre et qu’aucune poignée de main ne montre un manque de classe indigne d’un champion », a ajouté un autre.

Venus Williams déçue de la fin de match face à Elina Svitolina. Elle secoue la tête en marchant vers l’arbitre après le match.

Un troisième a déclaré: « C’était incroyable de voir Venus Williams faire une autre apparition à Wimbledon, dommage qu’elle soit partie en secouant la tête à l’arbitre et sans poignée de main, conduite embarrassante pour une joueuse légendaire. »

Williams, qui n’a pas remporté de Grand Chelem en simple depuis Wimbledon en 2008, en est actuellement à sa 30e année sur le circuit WTA et, comme Svitolina, est entrée à Wimbledon cette année en tant que wildcard.

Bien qu’elle ait 43 ans, un message sur les réseaux sociaux à l’approche du tournoi de cette année a laissé entendre que la retraite ne jouait en aucun cas dans son esprit pour le moment.

Elle a déclaré: « La meilleure nouvelle est que j’ai quitté le terrain hier sans blessure ni même mal après un long match et une série de blessures très difficiles, ce qui signifie que j’ai une chance de tirer parti de la performance d’hier lors de mes prochains événements.

« Ce n’est pas facile de continuer à revenir après des blessures et des retards inattendus, mais c’est la vie et j’aime ce que je fais et je crois en ce que je fais. »

Svitolina affrontera désormais la Belge Elise Mertens au deuxième tour.