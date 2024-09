Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme annoncé sur PS5, PS4 et PC

L’éditeur Koei Tecmo et le développeur Team NINJA ont annoncé un « jeu d’aventure romantique immersif » Venus Vacation PRISM : DEAD OR ALIVE Xtreme. Il sera lancé sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC via Vapeur et DMM Games Player début 2025 au Japon et en Asie avec prise en charge en anglais.

Venus Vacation PRISM : DEAD OR ALIVE Xtreme est un jeu d’aventure à la première personne dans lequel vous pouvez faire l’amour avec six des filles de Vacances DEAD OR ALIVE Xtreme Venusdont Misaki (exprimé par Minami Tsuda) et cinq autres qui seront révélés successivement à partir du 7 octobre.

À propos Sur cette île, le moment de l’amour. Le tout premier jeu romantique à part entière du MORT OU ALIVE Xtreme série, proposant des rencontres romantiques avec six filles mignonnes et charmantes ! Vivez une véritable romance et un sentiment de proximité passionnant ! En tant que patron des îles Vénus, où l’été est éternel, vous interagirez avec les filles que vous y rencontrerez. Votre histoire avec les filles se déroulera en fonction des choix que vous ferez, entraînant une variété de résultats. Le battement de cœur provoqué par des gestes désinvoltes, le frisson ressenti lorsque vous vous rapprochez de votre amour, l’inquiétude de savoir quelle fille choisir… Êtes-vous prêt à vivre une véritable romance sur les îles de l’été éternel ? Créez des souvenirs de dates spéciales dans un monde juste pour vous deux ! Avoir plusieurs interactions avec chacune des filles vous amènera parfois à être invité à des rendez-vous. Des visuels magnifiques et éclatants et des animations entièrement vocales feront de chaque rendez-vous une expérience agréable, comme si vous étiez tous les deux dans votre propre monde. Le visage souriant d’une fille insouciante, son profil alors qu’elle regarde les vagues de l’océan le soir, ses yeux lorsqu’elle vous regarde timidement, chacun de ces instants aléatoires peut être photographié par vous lors de vos rendez-vous ! N’oubliez pas de conserver votre photo préférée comme souvenir de votre rendez-vous.

