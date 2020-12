La menace imminente de la crise climatique irréversible à laquelle la Terre est confrontée aujourd’hui a déjà détruit notre planète voisine Vénus il y a des années.

D’après les résultats de diverses recherches et études menées par des scientifiques, il a été déduit que Vénus avait un climat habitable comme celui de la Terre, mais a été détruite après que des gaz à effet de serre nocifs comme le dioxyde de carbone aient provoqué l’évaporation de ses plans d’eau.

UNE recherche publiée dans la revue Nature a été réalisée par Richard Ernst, un scientifique en sciences de la Terre à l’Université Carleton et d’autres, y compris une étudiante à la maîtrise Sara Khawja, qui a posé cette hypothèse aux modélisateurs du climat.

L’équipe de recherche a recherché des preuves du changement climatique survenant à Vénus dans les roches vénusiennes. L’équipe s’est également appuyée sur des données extraites d’une mission spatiale à Vénus envoyée par la National Aeronautics and Space Administration (NASA) en 1989. Le vaisseau spatial Magellan a été lancé le 4 mai 1989 et était arrivé à Vénus le 10 août 1990. Il était la première mission qui a fourni aux scientifiques une image claire de la planète passant au crible ses nuages ​​denses qui recouvrent la planète.

Richard a en outre expliqué que son équipe de chercheurs a également étudié les anciennes roches de Vénus, appelées tesselles, pour comprendre son histoire naturelle. En utilisant les méthodes indirectes de construction de méthodes de modélisation similaires de la planète, les scientifiques ont reconnu d’anciennes vallées fluviales. Ils ont ensuite démontré comment la lave coulait des plaines volcaniques et affectait les vallées remplies de tesselles.

L’équipe a découvert que les résultats montraient des schémas d’écoulement des rivières similaires à ceux de la terre, ce qui a permis de déduire que les vallées de tesselles ont été formées par l’érosion des rivières lorsque Vénus avait un climat similaire à celui que nous avons sur terre aujourd’hui.

Ce n’est pas la première fois qu’une recherche fait allusion au climat terrestre de Vénus. Un rapport de 2016 de la NASA a également montré comment Vénus pouvait avoir eu des plans d’eau et des températures de surface habitables pendant jusqu’à 2 milliards d’années de ses débuts. Le rapport était basé sur une modélisation informatique du climat ancien de la planète par des scientifiques de Institut Goddard d’études spatiales de la NASA (GISS) à New York.

Plus tôt cette année, une autre recherche a montré la présence de phosphine au milieu des nuages ​​denses de Vénus. La présence de gaz phosphine a laissé entendre qu’il pourrait être produit par des microbes extraterrestres sur la planète. Cependant, la présence de phosphine et de dioxyde de soufre dans les nuages ​​sens de Vénus indique également des signes de volcanisme en cours. Par conséquent, on pense également que les grandes éruptions volcaniques doivent avoir libéré suffisamment de dioxyde de carbone sur Vénus pour provoquer un changement climatique catastrophique et même des extinctions massives de formes de vie.