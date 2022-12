Vents forts, jusqu’à 4 pieds de neige prévus dans la Sierra Nevada

RENO, Nevada (AP) – Une autre tempête hivernale emportant de la neige abondante et des vents puissants se déplaçait dans le nord de la Sierra Nevada vendredi soir, où jusqu’à 1,2 mètre de neige sont prévus dans les hautes altitudes autour du lac Tahoe au cours du week-end .

Le National Weather Service a émis un avertissement de tempête hivernale pour un tronçon de 250 milles (400 kilomètres) de la Sierra à partir de vendredi soir au nord de Reno le long de la ligne Californie-Nevada. Il entre en vigueur samedi à 4 heures du matin autour du lac Tahoe et aussi loin au sud que Mammoth Lakes, en Californie. L’avertissement de tempête n’expire pas dans la plupart des régions avant lundi.

Le US Forest Service a activé une veille d’avalanche dans l’arrière-pays vendredi soir dans le centre de la Sierra, y compris Tahoe, et a averti d’un danger d’avalanche plus élevé de samedi à dimanche.

“Une tempête hivernale avec des vents violents, des chutes de neige de haute intensité et des pieds de nouvelle accumulation de neige peuvent entraîner une activité d’avalanche généralisée dans les montagnes”, a déclaré vendredi le Forest Service Sierra Avalanche Center.

Jusqu’à 18 à 28 pouces (45 à 71 centimètres) de neige sont prévus tout au long du week-end au niveau du lac, et jusqu’à 4 pieds (1,2 mètre) à des altitudes supérieures à 7 000 pieds (2 133 mètres) avec des vents de 50 mph (80 km/h) et des rafales jusqu’à 100 mph (160 km/h).

Les autorités ont exhorté les automobilistes à rester à l’écart des routes de montagne de la Sierra tout au long du week-end.

“Vous pourriez être coincé dans votre véhicule pendant de nombreuses heures”, a averti le service météorologique de Reno.

Sur le versant est de la Sierra, un avis météo hivernal est diffusé de 22 h samedi à 10 h pour Reno, Sparks et Carson City, avec des accumulations de neige de 1 à 3 pouces (2,5 à 7,5 cm) sur les fonds de vallée et jusqu’à 8 pouces (20 cm) au-dessus de 5 000 pieds (1 524 mètres).

Scott Sonner, l’Associated Press