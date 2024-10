Venteux avec des précipitations généralisées se développant

CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) – Une autre journée venteuse et douce pour notre mercredi alors qu’un important système de tempête se déplace. Cet après-midi, les maximums atteignent les années 70 avec des rafales de vent du sud-ouest.

Les dernières données satellite et radar.

(KCRG)



Votre première alerte : averses et tempêtes

La plupart des régions pourraient voir plus de 1″ de pluie (KCRG)

Des averses et des orages généralisés se déplacent dans la région cet après-midi et ce soir, dont certains pourraient être forts. La plupart des régions pourraient recevoir un pouce ou plus de pluie avant jeudi matin.

Sec pour tromper ou traiter

Sec et plus frais pour jeudi soir (KCRG)

Derrière cela, le temps plus sec revient pour Halloween, même s’il fera plus frais. Encore une journée sèche vendredi avant un week-end nuageux et détrempé et début de la semaine prochaine.

Première prévision d’alerte d’aujourd’hui

Matinée nuageuse avec averses et orages cet après-midi

Copyright 2024 KCRG. Tous droits réservés.