Ventes immobilières de novembre similaires à celles d’avant la pandémie dans l’Okanagan

Bien que le marché immobilier de novembre ait été bien inférieur à celui de son homologue de 2021, il reflétait étroitement celui du marché pré-pandémique, a déclaré l’Association of Interior Realtors.

Le mois dernier, 844 unités résidentielles ont été vendues dans l’Okanagan, une diminution de 48,4% par rapport à novembre 2021. Cependant, la présidente de l’Association of Interior Realtors, Lyndi Cruickshank, a déclaré que comparer le mois dernier à celui qui était au plus fort de la pandémie de COVID-19, c’est comme ” comparant des pommes à des oranges.

“Comparer à un mois de novembre pré-pandémique saisonnier typique représenterait une comparaison plus précise sur le marché frénétique de ces dernières années, ce qui montrerait que nous ne sommes actuellement pas si loin d’un mois de novembre moyen.”

Dans tout l’Okanagan, le prix de référence des maisons unifamiliales a tous connu des augmentations mineures. Parmi toutes les autres catégories de logements, la plus forte augmentation concerne les copropriétés du sud de l’Okanagan, en hausse de 16,4 % pour atteindre 422 800 $.

Le nombre moyen de jours pour vendre une maison est passé de 64 à 65.

