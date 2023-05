Ventes forcées de maisons : que faut-il considérer ?

Alors que l’endettement des ménages et le coût de la vie continuent d’augmenter, les craintes d’une récession imminente grandissent.

La Banque du Canada a souligné le stress financier chez les ménages canadiens comme un risque clé dans sa Revue du système financier publiée le 18 mai. Un rapport similaire de RBC Economics publié le 3 mai mentionne des préoccupations économiques supplémentaires concernant l’endettement des ménages canadiens alors que les soutiens gouvernementaux en période de pandémie ont pris fin et que les taux d’intérêt fortement augmenté.

La dette hypothécaire en particulier a été mise « sur une voie rapide », selon RBC.

« À la fin de 2021, le ratio dette-revenu des ménages canadiens avait dépassé les niveaux d’avant la pandémie. Et il est resté élevé depuis », indique le rapport RBC Proof Point.

Près de 30 % des nouveaux prêts hypothécaires ont des ménages qui paient une médiane de 25 % ou plus de leur revenu pour assurer leurs paiements, un tiers des prêts hypothécaires ont vu une augmentation des paiements depuis février de l’année dernière et tous les prêts hypothécaires auront des paiements accrus d’ici 2025-2026, lorsque les renouvellements auront lieu, selon la Banque du Canada.

Selon RBC, alors que le montant des prêts hypothécaires en retard (paiements hypothécaires manqués) est resté stable à des niveaux record, l’inflation, les taux d’intérêt élevés et la flambée du coût de la vie ont poussé de nombreuses personnes à dépendre des services de la dette tels que les prêts, les cartes de crédit et les marges de crédit .

La banque prévoit que les taux de défaillance des prêts hypothécaires au Canada pourraient augmenter de plus du tiers des niveaux actuels au cours de la prochaine année, et que les insolvabilités des consommateurs pourraient augmenter de près de 30 % au cours des trois prochaines années, mais elle s’attend à ce que la plupart des problèmes financiers soient gérables. — du moins à court et moyen terme.

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER LORS DE LA VENTE DE VOTRE MAISON HYPOTHÉCAIRE

Si vous prévoyez ne pas être en mesure d’effectuer vos versements hypothécaires, vous pouvez choisir de vendre votre maison. Si vous vous trouvez dans cette situation, il y a plusieurs choses à considérer, selon RATESDOTCA.

Victor Tran, expert en hypothèques et en immobilier chez RATESDOTCA, affirme que de nombreux Canadiens pourraient avoir de la difficulté à trouver les liquidités ou les finances nécessaires pour continuer à payer leur hypothèque.

« Ils n’ont pas vraiment d’autre option pour s’en sortir que de vendre leur maison », a déclaré Tran à CTVNews.ca. « Sinon, la banque le fera pour eux. »

Il dit que les propriétaires peuvent prendre des mesures proactives pour se retirer d’un prêt hypothécaire avant qu’il ne soit trop tard.

Comprenez votre échéancier : Si vous prévoyez ne pas être en mesure de faire des versements hypothécaires, examinez vos finances et déterminez combien de temps vous pouvez continuer à les faire, cela vous permettra de savoir combien de temps il vous reste avant de devoir vendre votre maison et déménager.

« Vous savez, et analysez vraiment les chiffres pour dire : ‘Hé, c’est ce que je gagne chaque mois pour mon travail. C’est ce que je dois payer chaque mois pour mes dépenses. Combien de mois de plus puis-je vraiment garder cette maison ou rester dans cette maison? « , A déclaré Tran. « Établissez simplement un calendrier, puis vous pourrez dire à vos consultants professionnels de vous aider à exécuter ce plan.

Déterminez votre prix de vente minimum : déterminez combien d’argent vous devez gagner de la vente de votre maison afin de couvrir les frais de vente, les frais d’inscription et d’agent, les frais juridiques et toute pénalité pouvant être impliquée dans le remboursement anticipé de votre prêt hypothécaire actuel. Tran dit que pour les prêts hypothécaires à taux fixe avec des pénalités de remboursement anticipé basées sur le différentiel de taux d’intérêt, cela peut souvent coûter des milliers de dollars. Dans certains cas, votre hypothèque peut vous coûter plus cher que votre maison.

« La plupart des gens ont eu de la chance et de la chance de voir une énorme appréciation de la valeur des maisons. Personnellement, il est encore assez rare pour moi de voir l’un de mes clients – ou simplement d’entendre parler de personnes – qui ont des hypothèques supérieures à la valeur de la maison, « , a déclaré Tran. « Mais c’est arrivé dans le passé, c’est sûr. »

Faites des recherches sur les prix des maisons dans votre région : Si vous savez combien coûtera une maison dans votre quartier, vous pouvez avoir une meilleure idée du prix auquel vous pouvez vous attendre à ce que votre maison se vende.

« Si vous avez ces données sur les ventes récentes dans une zone comparable à votre maison, alors oui, cela peut certainement vous donner une idée approximative de ce que votre maison pourrait potentiellement vendre », a déclaré Tran. « Mais encore une fois, vous savez, il y a d’autres facteurs, des facteurs externes, que vous ne pouvez pas contrôler. Cela dépend vraiment de la période de l’année, de l’activité sur le marché immobilier, mais oui, c’est définitivement un bon indicateur. »

Planifiez vos prochaines étapes : Il est important que vous considériez les coûts de l’endroit où vous habiterez après la vente de votre maison. Dans certains cas, il peut être prudent de prendre des dispositions pour vivre ailleurs avant de vendre votre maison.

Ne laissez pas tomber votre main : Parfois, vous voudrez peut-être vendre votre maison, mais continuer à y vivre tout en louant aux nouveaux propriétaires. RATESDOTCA dit que vous devriez parler avec votre courtier avant de le faire savoir, car cela peut affaiblir votre position de négociation.

« S’ils sont désespérés et qu’ils rencontrent vraiment des difficultés financières, alors oui, cela affaiblit leur pouvoir de négociation. Ils ne pourront peut-être pas obtenir le meilleur prix pour la vente de la maison », a déclaré Tran.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS DÉFAUT DE PAIEMENTS HYPOTHÉCAIRES ET QUE VOUS ÊTES FORCÉ DE VENDRE ?

Selon la plateforme numérique de prêts hypothécaires nesto, le processus de vente forcée de maisons diffère d’une province à l’autre. Habituellement, cependant, cela implique que les emprunteurs ne sont pas en mesure d’effectuer leurs versements hypothécaires. La société de financement hypothécaire affirme qu’il existe deux façons pour les prêteurs de forcer la vente d’une maison, selon l’endroit où ils se trouvent au Canada.

La première est par le pouvoir de vente (uniquement en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador), et la seconde par la forclusion (comme le fait le reste du Canada).

Le pouvoir de vente signifie que le prêteur est tenu de vendre la maison au prix le plus élevé possible. Tout l’argent de cette vente doit être affecté à la dette des emprunteurs, y compris le solde hypothécaire impayé, les arriérés d’intérêts ou les commissions. Une fois que toutes les dettes ont été réglées, tout argent restant de la vente forcée de la maison (s’il en reste) va à l’emprunteur, tandis que le prêteur conserve le titre de propriété. Si l’argent de la vente forcée n’est pas en mesure de couvrir la dette de l’emprunteur, alors l’emprunteur est responsable et peut être poursuivi par le prêteur pour payer ce qui est dû.

La forclusion signifie que le prêteur prend possession de la maison et n’est pas tenu de payer à l’emprunteur l’argent d’une revente potentielle, cependant, l’emprunteur n’est pas non plus responsable de toute dette impayée.

Les deux options signifient que l’emprunteur perd sa maison.



—Avec des fichiers du producteur de nouvelles nationales de CTV, Jordan Gowling