ventes en hausse de 27% malgré les verrouillages

Artyom Ivanov | TASS via Getty Images

LONDRES – Adidas est plus confiant quant aux ventes cette année car il note une demande plus forte que prévu pour ses produits et une «dynamique de marque saine».

Le détaillant allemand de vêtements de sport s’attend à ce que les ventes neutres en devises augmentent cette année à un taux « high-teens », avec une accélération « significative » déjà au deuxième trimestre, a annoncé vendredi la société.

« Cette accélération sera alimentée par une série de versions de produits innovants », a déclaré Adidas dans un communiqué. Il s’attend à ce que de grands événements sportifs, tels que l’UEFA Euro et la Copa America, soutiennent également l’entreprise.

La société a déclaré un bénéfice net de 502 millions d’euros (605 millions de dollars) pour le premier trimestre de cette année, contre 26 millions d’euros en 2020. Les ventes neutres en devises de la société ont augmenté de 27% sur la période.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière heure et elle est mise à jour.