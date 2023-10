Ventes élevées et longues files d’attente dès la première semaine de KFC | Actualités, Sports, Emplois

HOUGHTON — Même en s’attendant à ce qu’il soit occupé, les affaires du nouveau KFC à Houghton ont largement dépassé les attentes, a déclaré un membre du groupe de propriété de la franchise.

La nouvelle succursale de Houghton sur Sharon Avenue a ouvert ses portes lundi dernier. Les files d’attente ont commencé à se former la veille, alors que les gens campaient dans l’espoir de gagner un prix sous forme de repas KFC gratuits pendant un an.

« Nous avons ouvert un site dans le sud de l’État en avril, qui connaît un grand succès et est très fréquenté pour nous, et il a même largement dépassé ce chiffre » a déclaré Aaron Humphrey, directeur des opérations de Lucky Dining, un groupe de franchise familiale du nord de l’État qui exploite le restaurant Houghton et d’autres. « Cela fait vraiment exploser la situation, non seulement pour nous en tant que petit franchisé KFC, mais également par rapport aux normes KFC. »

Humphrey a déclaré que la publicité préalable à l’ouverture avait aidé, tout comme la demande refoulée. Un ancien KFC/John Long Silver’s opérait dans le bâtiment actuel du Border Grill avant de fermer il y a dix ans.

« C’est une petite communauté, donc quand quelque chose de nouveau arrive en ville, la ville se mobilise probablement autour de cela et est enthousiasmée par cela » dit Humphrey.

Le restaurant fait quelques aménagements pour répondre à la demande. Il a fermé tôt vendredi. Les horaires ont également été temporairement réduits de 10h00 à 20h00 pour garantir que le restaurant dispose de suffisamment de produits pour passer la journée, a-t-il déclaré.

Le KFC reçoit deux expéditions par semaine de son poulet, qui vient de Milwaukee, a déclaré Humphrey.

« Nous n’avons pas manqué de produit pendant le quart de travail, mais nous devions prendre de l’avance et travailler avec les distributeurs afin de pouvoir obtenir un camion plus gros et répondre à la demande. » il a dit.

Il est prévu que les heures normales reviennent lorsque le pic initial des ventes se sera atténué.

« La dernière chose que nous voulons faire est de refuser des clients, surtout lorsque nous entendons parler de gens conduisant à 40 minutes de là », dit Humphrey.

Pour éviter les bouchons sur la route, les voitures sont temporairement autorisées à se garer sur le trottoir le long de Sharon Avenue, à l’ouest de la M-26. Lors de la réunion du conseil municipal de mercredi, le directeur municipal Eric Waara a déclaré que cela continuerait temporairement tant que le restaurant continuerait à connaître un niveau de trafic élevé.

Trente personnes sont employées par le restaurant, a déclaré Humphrey.

Le restaurant est situé sur l’avenue Sharon, à côté de l’église baptiste Evangel et du marché de Tadych. L’ouverture du KFC était initialement prévue pour 2022, mais la construction a été retardée par une série de procès.

Daniel G. Kamin, LLC, les propriétaires de la propriété des Tadych, ont initialement intenté une action en justice pour un projet de restriction du restaurant, qui, selon eux, violerait un accord de servitude croisée. La Cour de circuit du comté de Houghton a confirmé l’approbation du plan de site en 2022. L’appel est actuellement devant la Cour d’appel du Michigan.

Humphrey a déclaré que la poursuite n’aurait aucun impact sur les opérations du restaurant.

Lors d’une courte plaidoirie le 10 octobre, Roger Safford, avocat de KFC, a déclaré que Kamin avait fait appel du rejet de ses requêtes, mais pas de l’octroi de celles de KFC. Cela a permis au restaurant de commencer les travaux de construction et d’ouvrir la veille, a-t-il précisé.

« Il a renoncé à son droit de faire quoi que ce soit concernant la construction ou l’exploitation du restaurant, juste des dommages et intérêts », il a dit.

Evangel a déposé une plainte distincte dans le comté de Houghton plus tôt cette année, alléguant que la construction du restaurant lui-même avait violé l’accord de servitude croisée de 1993. Cette poursuite a été rejetée avec préjudice en septembre, ce qui signifie qu’elle ne peut pas être rejugée.

Humphrey a déclaré qu’il n’aurait pas pu espérer une meilleure réponse de la communauté.

« Non seulement tout le monde est venu – nous avons vraiment fait la queue à l’intérieur et à l’extérieur depuis notre ouverture – mais la réception a été accueillante et chaleureuse. » il a dit. « Les gens ont été patients lorsqu’ils ont dû faire la queue ou que les choses ont duré plus longtemps qu’ils ne l’auraient souhaité. »







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception