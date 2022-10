Ventes de vacances, conseils d’achat pour les petites entreprises en 2022

Si vous envisagez de rechercher plus d’offres et que vous êtes généralement un peu plus économe en cette prochaine saison de magasinage des Fêtes, vous êtes loin d’être seul – et les détaillants le savent bien.

C’est pourquoi les propriétaires de petites entreprises et les arnaqueurs sur des plateformes comme Etsy commencent à se préparer pour la saison des fêtes avant Halloween, explique Raina Moskowitz, directrice de l’exploitation d’Etsy.

Attendez-vous à ce que vos magasins préférés essaient de trouver des moyens de se démarquer, comme offrir des rabais supplémentaires ou des articles uniques que vous ne trouverez pas ailleurs.

“La saison des fêtes est vraiment la saison la plus occupée et la période la plus importante de l’année, certainement dans le commerce de détail, mais surtout pour les petites entreprises”, a déclaré Moskowitz à CNBC Make It.

Les petites entreprises en particulier se préparent à une saison des fêtes incertaine, alors que les acheteurs s’inquiètent d’une éventuelle récession et d’une hausse des prix par l’inflation. On s’attend à ce que les consommateurs fassent moins d’achats pour les Fêtes cette année et soient plus désireux que d’habitude de rechercher des aubaines.

Etsy pourrait jouer un rôle important : sa place de marché en ligne héberge environ 5,3 millions de propriétaires de petites entreprises et d’entrepreneurs du monde entier.

Voici les meilleurs conseils de Moskowitz pour ces vendeurs cette année, et comment vous pourriez en profiter en tant qu’acheteur.