Ventes de maisons existantes aux États-Unis en mai 2021

Les ventes de maisons existantes en mai ont chuté pour le quatrième mois consécutif en raison d’une très faible offre de maisons sur le marché.

Les ventes de maisons existantes ont chuté de 0,9% le mois dernier par rapport à avril à un taux annualisé corrigé des variations saisonnières de 5,8 millions d’unités, selon la National Association of Realtors. Le taux de 5,8 millions est légèrement supérieur aux niveaux d’avant la pandémie.

Les ventes étaient de 44,6% plus élevées qu’un an plus tôt, mais cette comparaison est massivement faussée étant donné que le marché du logement s’est essentiellement fermé pendant environ deux mois au début de la pandémie. Le marché a ensuite rebondi de façon spectaculaire l’été dernier et est resté solide toute l’année dernière.

« Les ventes reviennent essentiellement à l’activité pré-pandémique », a déclaré l’économiste en chef de Realtors, Lawrence Yun. « Le manque d’inventaire continue d’être le facteur écrasant qui freine les ventes de maisons, mais la baisse de l’abordabilité exclut simplement du marché certains acheteurs pour la première fois. »

À la fin du mois de mai, seulement 1,23 million de logements étaient à vendre, soit une baisse de 20,6 % par rapport à l’année précédente. Au rythme actuel des ventes, cela représente un approvisionnement de 2 mois et demi.

Des stocks très bas dans un contexte de forte demande continuent d’alimenter des augmentations de prix extraordinaires. Le prix médian d’une maison existante en mai était de 350 300 $, soit une augmentation de 23,6 % par rapport à mai 2020. Ce n’est pas seulement le prix médian le plus élevé jamais enregistré, mais aussi la plus forte appréciation annuelle jamais enregistrée.

Les prix sont cependant faussés par la composition des ventes. Le marché est maintenant incliné vers le haut de gamme, où il y a beaucoup plus d’offres de maisons à vendre. Par exemple, les ventes de maisons entre 100 000 et 250 000 $ ont chuté de 2 % par rapport à il y a un an, tandis que les ventes de maisons entre 750 000 et 1 million de dollars ont bondi de 178 %.

Les ventes ont baissé dans toutes les zones géographiques, sauf dans le Midwest, où les maisons sont les moins chères.

Les taux hypothécaires ont chuté assez fortement en avril, lorsque la plupart de ces contrats ont été signés. Le taux moyen des obligations à 30 ans a terminé mars à 3,45 %, et début mai, le taux se dirigeait en dessous de 3 %, selon Mortgage News Daily. Cela aurait contribué à donner aux acheteurs un pouvoir d’achat supplémentaire, mais la baisse des taux n’a clairement pas suffi à compenser la hausse rapide des prix des maisons.

Le nombre de ventes de maisons nouvellement construites – qui sont basées sur des contrats signés et non sur des fermetures – a chuté de 6% en avril par rapport à mars, selon le recensement américain. Les prix de ces maisons ont augmenté d’environ 20 % d’une année sur l’autre.

« Avec quatre baisses mensuelles consécutives des ventes de maisons existantes, l’activité des ventes de mai indique une modération potentielle de la croissance pour le reste de 2021 », a déclaré George Ratiu, économiste principal chez realtor.com. « Alors que l’inflation pèse sur les budgets des consommateurs et que la Réserve fédérale indique qu’elle pourrait retirer son assouplissement monétaire plus tôt que prévu, les taux d’intérêt et les prix élevés maintiendront l’accessibilité au premier plan pour les acheteurs. »